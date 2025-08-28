Νέο Renault Clio: Δες σε πόσες μέρες έρχεται η νέα γενιά

Παγκόσμια παρουσίαση της 6ης γενιάς του εμβληματικού Clio, βασικού πυλώνα της γκάμας της Renault.

Το Renault Clio περνά σε νέα εποχή με την έκτη του γενιά

Η επίσημη συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου στις 18:30 ώρα Ελλάδας

Από 9 έως 14 Σεπτεμβρίου, το νέο Clio θα είναι διαθέσιμο για το κοινό στο πλαίσιο της έκθεσης IAA Open Space.

Οι επισκέπτες θα μπορούν να δουν επίσης το πρωτότυπο Emblème, το ηλεκτρικό Renault 5 Turbo 3E, καθώς και τα νέα Renault 5 και Renault 4 E-Tech.

8 Σεπτεμβρίου – Η επίσημη αποκάλυψη

Από το 1990 μέχρι σήμερα, το Renault Clio αποτελεί θεμέλιο λίθο της γκάμας της μάρκας. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, το Clio σημείωσε 130.500 πωλήσεις και κατέκτησε την πρώτη θέση στην ευρωπαϊκή αγορά. Η νέα, 6η γενιά του μοντέλου συστήνεται στο κοινό με ανανεωμένο χαρακτήρα και δυναμική σχεδίαση.

Η παγκόσμια πρεμιέρα του θα πραγματοποιηθεί στο Μόναχο, με συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου στις 18:30 ώρα Ελλάδας. Η παρουσίαση θα είναι διαθέσιμη τόσο σε ζωντανή μετάδοση όσο και σε μαγνητοσκόπηση, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας εκδηλώσεων της Renault.

9 – 14 Σεπτεμβρίου: To Clio στο κοινό

Από τις 9 έως και τις 14 Σεπτεμβρίου, το ευρύ κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά το νέο Renault Clio στην Odeonsplatz του Μονάχου. Δίπλα του, θα παρουσιαστούν και τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα Renault 5 και Renault 4 E-Tech.

Την παρουσίαση θα εμπλουτίσουν και δύο ακόμα καινοτόμα οχήματα που σκιαγραφούν τη μελλοντική κατεύθυνση της Renault:

Renault Emblème : Ένα νέο πρωτότυπο οικογενειακό όχημα, σχεδιασμένο ως κινητό εργαστήριο για τη βιώσιμη κινητικότητα

Renault 5 Turbo 3E: Το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό «mini supercar»

Επιπλέον, το περίπτερο της Renault θα προσφέρει στους επισκέπτες μια μοναδική διαδραστική εμπειρία με το νέο “vinyl bar”, όπου θα μπορούν να εξερευνήσουν μια συλλογή από 120 επιλεγμένους δίσκους βινυλίου.

Τέλος, όσοι βρεθούν στο χώρο θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τον κόσμο του Clio μέσα από το The Originals Renault Store και τη νέα σειρά αποκλειστικών προϊόντων merchandising.

