Νέο Renault Clio: Όλοι οι κινητήρες του ευρωπαϊκού best-seller που έρχεται στην Ελλάδα

Το νέο Renault Clio με αναβαθμισμένη E-Tech full hybrid τεχνολογία, αλλά και γενικότερα νέα γκάμα κινητήρων. Δες πότε έρχεται Ελλάδα.

Τρεις δεκαετίες μετά το πρώτο του ντεμπούτο, το Renault Clio περνά στην 6η γενιά του και αλλάζει επίπεδο από όλες τις απόψεις. Νέες αναλογίες αμαξώματος, ολοκαίνουργια γκάμα κινητήρων με το E-Tech full hybrid των 160 ίππων στην κορυφή, και μοντέρνα τεχνολογία με OpenR Link Google built-in — πρωτιά για την κατηγορία. Το μοντέλο-σημαία της Renault, best-seller σε Γαλλία και Ευρώπη στο α’ εξάμηνο 2025, έρχεται να επαναπροσδιορίσει τα στάνταρ άνεσης, κατανάλωσης και ψηφιακής εμπειρίας στο B-segment.

Σχεδίαση: δυναμικό προφίλ, πιο «μεγάλο» Clio

Η σχεδιαστική ομάδα πήγε το Clio ένα κλικ ψηλότερα σε «παρουσία». Το μήκος ανεβαίνει στα 4.116 mm (+67 mm) και το πλάτος στα 1.768 mm (+39 mm). Το μακρύτερο καπό, το φαρδύτερο εμπρός μετατρόχιο (+39 mm) και η κάθετη μάσκα με διαγραμματική υφή διαμαντιών συνθέτουν μια πιο ώριμη και σίγουρα επιθετική εικόνα. Η νέα φωτεινή υπογραφή με τα μεγάλα φώτα ημέρας να «αγκαλιάζουν» τη μάσκα, έρχεται να ταιριάξει με τις μαύρες επενδύσεις θόλων (ματ ή γυαλιστερές ανά έκδοση) που ενισχύουν τον σπορ χαρακτήρα. Επτά χρώματα συνθέτουν τη διαθέσιμη παλέτα, με νέα τα Absolute Red και Absolute Green.

Καμπίνα & ψηφιακή εμπειρία: Google built-in, διπλή οθόνη

Το ταμπλό υιοθετεί νέα οριζόντια αρχιτεκτονική με υφασμάτινες ή Alcantara επενδύσεις (ανά έκδοση) και ambient φωτισμό με έως 48 χρώματα. Στο κέντρο, το OpenR Link με Google built-in φέρνει δύο οθόνες έως 10,1” (κεντρική στραμμένη στον οδηγό) και πλήρη εμπειρία Google Maps, Google Play και φωνητικό έλεγχο χωρίς ανάγκη σύνδεσης κινητού. Προβλέπεται OTA αναβάθμιση με Google Gemini ως νέο, πιο φυσικό βοηθό.

Για τον ήχο, προαιρετικά είναι διαθέσιμο ένα σύστημα Harman Kardon 410 W με 10 κανάλια σε συνεργασία με τον Jean-Michel Jarre.

Χώροι & πρακτικότητα

Μεταξόνιο 2.591 mm, χαμηλότερο ύψος φόρτωσης (735 mm) και χώρο αποσκευών έως 391 λίτρα (ανάλογα το κινητήριο σύνολο). Στη κονσόλα βρίσκουμε επαγωγική φόρτιση, διπλές USB-C θύρες εμπρός, 12V πίσω και νέο αποθηκευτικό χώρο με «μαλακό καπάκι τύπου tablet».

Κινητήρες & επιδόσεις: ακριβή νούμερα, σαφές positioning

E-Tech full hybrid 160 hp (νέο)

1.8 λτ. βενζίνης (Σε κύκλο Άτκινσον , άμεσος ψεκασμός) + 2 ηλεκτροκινητήρες

Έξυπνο multimode κιβώτιο χωρίς συμπλέκτη (15 τρόποι λειτουργίας)

0–100 km/h: 8,3’’ , κατανάλωση: 3,9 λτ./100 km , CO₂ από 89 g/km (WLTP)

Ηλεκτρική λειτουργία έως 80% του χρόνου σε πόλη, θεωρητική αυτονομία έως 1.000 km

Ροπή συστήματος: 172 Nm (ICE) + 205 Nm (e-motor)

TCe 115 (νέος βασικός)

1.2 λτ. , 3κύλινδρος, 115 hp / 190 Nm

Χειροκίνητο 6 σχέσεων ή EDC 6 διπλού συμπλέκτη (paddles)

0–100 km/h: 10,1’’ , 5,0 λτ./100 km (χειρ.), 5,1 λτ./100 km (EDC)

CO₂: από 114 g/km (116 g/km EDC) — σε εκκρεμότητα έγκριση

Eco-G 120 EDC (flex-fuel LPG – έρχεται 6 μήνες μετά)

1.2 λτ. , 3κύλινδρος, 120 hp / 200 Nm , EDC

6,0 λτ./100 km , CO₂ από 107 g/km — σε εκκρεμότητα έγκριση

Ρεζερβουάρ LPG 50 λτ. (από 32), συνδυαστική αυτονομία έως 1.450 km

Στήσιμο και οδική συμπεριφορά

Βασίζεται στην πλατφόρμα CMF-B με φαρδύτερα μετατρόχια (+39 mm εμπρός, +10 mm πίσω), μέγιστη διάμετρο τροχού 18” με αμετάβλητο ύψος πλαϊνού για κορυφαία άνεση. Δύο set-up (ανά βάρος), στοχευμένες αλλαγές σε αντιστρεπτική και αναρτήσεις, Cd 0,30 (από 0,32). Ηχομόνωση με αφρώδες υλικό στις κολόνες, ειδικούς καθρέφτες και επίπεδο πάτωμα. Το αποτέλεσμα είναι επίπεδα θορύβου ανώτερης κατηγορίας. Το τιμόνι έχει 2,6 στροφές από άκρη σε άκρη, κύκλο στροφής 10,4 μ. και κουμπί Multi-Sense/Smart που εναλλάσσει Eco/Comfort/Sport αυτόματα.

ADAS: έως 29 συστήματα

Από την έκδοση Evolution έχουμε στάνταρ Adaptive Cruise και αυτόματο ηλεκτρικό χειρόφρενο. Διαθέσιμα: Active Driver Assist (έξυπνο ACC με πρόβλεψη πορείας σε στροφές/κυκλικούς), Emergency Stop Assist, Reverse AEB, Safe Exit Alert, HD κάμερες οπισθοπορείας & 360°, εσωτερική κάμερα για κόπωση/απόσπαση. Με το My Safety Switch ο οδηγός επαναφέρει με ένα πλήκτρο τα προτιμώμενα ADAS μετά την εκκίνηση (σύμφωνα με κανονισμούς, όλα ενεργοποιούνται default).

Βιωσιμότητα με μετρήσιμα ποσοστά

Το νέο Clio ενσωματώνει 33,9% υλικά από κυκλική οικονομία (κατά βάρος), 17,3% ανακυκλωμένα πλαστικά, 100% ανακυκλωμένο υλικό στον απορροφητήρα του πίσω προφυλακτήρα, 92% ανακυκλωμένες ίνες στα υφάσματα (Unial/Twinda σε Esprit Alpine), 50% ανακυκλωμένα πολυμερή στη δομή ταμπλό και 50% ανακυκλωμένο αλουμίνιο στις ζάντες Esprit Alpine (εξοικονόμηση ~350 kg CO₂).

Τεχνικά με μια ματιά

Διαστάσεις: 4.116 × 1.768 × 1.451 mm · Μεταξόνιο 2.591 mm

Απόσταση από έδαφος: 142 mm (άφορτο) / 119 mm (φορτωμένο)

Βάρος: από 1.155 kg (ανά κίνηση)

Πορτμπαγκάζ: έως 391 L · Ύψος φόρτωσης 735 mm

Wheels: έως 18”

Ρυμούλκηση: 900 kg

Ελλάδα: πρεμιέρα & εκδόσεις

Το νέο Renault Clio θα είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά από τα μέσα Ιανουαρίου 2026. Οι τιμές θα ανακοινωθούν σύντομα. Η γκάμα θα προσφέρεται σε τρεις εκδόσεις εξοπλισμού, με κλιμάκωση σε τεχνολογία/άνεση/αισθητική (συμπεριλαμβανομένης Esprit Alpine).

Τι κρατάμε;

E-Tech 160 : πλήρως νέο full hybrid με 3,9 λτ./100 km και 89 g/km CO₂ , 0–100 σε 8,3’’ .

Νέο TCe 115 και επερχόμενο Eco-G 120 EDC (flex-fuel LPG 50 λτ. και έως ~1.450 km αυτονομία).

Google built-in με OpenR Link, διπλές 10,1” οθόνες, data plan και μελλοντικό Gemini .

Χώροι και 391 L πορτμπαγκάζ, πρακτικότητα και ρυμούλκηση 900 kg .

Έως 29 ADAS και My Safety Switch , NVH/αεροδυναμική επιπέδου μεγαλύτερης κατηγορίας.

Συνεπής βιωσιμότητα με υψηλά ποσοστά ανακυκλωμένων υλικών σε καίρια εξαρτήματα.

