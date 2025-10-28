Νέο Renault Clio: Πρώτη τιμή στην Ευρώπη – Κάτω από 20.000 ευρώ;

Στην εποχή που τα περισσότερα μοντέλα ξεπερνούν τις 25.000€, η είδηση για ένα νέο Renault Clio κάτω από 20.000€ ακούγεται …ανακουφιστική.

Όχι επειδή πρόκειται για «φθηνό» αυτοκίνητο, αλλά γιατί το Clio παραμένει πιστό σε μια ιδέα: το μικρό γαλλικό hatchback που δεν ξεχνά την προσιτή του βάση, όσο εξελίσσεται τεχνολογικά.

Η νέα γενιά Clio παρουσιάστηκε επίσημα στη Γαλλία με τιμή εκκίνησης 19.900 € για την έκδοση Evolution TCe 115, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας πιο ώριμης φάσης για το μοντέλο – τόσο αισθητικά όσο και τεχνολογικά.

Πιο ώριμη σχεδίαση, ίδια φιλοσοφία

Η Renault δεν επιχείρησε ριζική αλλαγή – αλλά μια προσεκτική ανανέωση που αναβαθμίζει το Clio σε κάθε πτυχή. Το μήκος φτάνει τα 4,11 m, το πλάτος τα 1,77 m και το μεταξόνιο παραμένει στα 2,59 m. Το νέο εμπρός μέρος ξεχωρίζει με λεπτότερα φώτα LED και το ανασχεδιασμένο σήμα της μάρκας, ενώ πίσω διατηρείται η γνώριμη αναλογία που έκανε το Clio επιτυχημένο: σπορ προφίλ και ισορροπημένες γραμμές.

Στην καμπίνα, η εικόνα είναι πιο high-tech από ποτέ, καθώς διαθέτει νέα οθόνη 10″ για τον πίνακα οργάνων, 10,25″ infotainment με σύστημα OpenR Link και πλήρη ενσωμάτωση Google Maps, Assistant και εφαρμογών. Πιο ποιοτικά υλικά, καθαρές γραμμές, και μια συνολική αίσθηση «μεγαλύτερου» αυτοκινήτου – χωρίς να χαθεί η απλότητα που το χαρακτηρίζει.

Πληθώρα επιλογών κίνησης

Η γκάμα ξεκινά από τον TCe 115 (1.2 L turbo βενζίνης) με 115 PS και 200 Nm, συνδυασμένο με χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο.

Ανεβαίνοντας, συναντάμε την υβριδική E-Tech 160, που συνδυάζει 1.6 L ατμοσφαιρικό κινητήρα με δύο ηλεκτροκινητήρες και αυτόματο κιβώτιο πολλαπλών σχέσεων.

Η συνδυαστική απόδοση φτάνει τους 160 PS, με 0-100 km/h σε 9,3 δευτ., μέση κατανάλωση 3,9 lt/100 km και εκπομπές μόλις 89 g CO₂/km. Τέλος, θα διατίθεται και έκδοση Eco-G 120 LPG, για όσους προτιμούν την οικονομία και τη διπλή τροφοδοσία. Το υβριδικό σύστημα της Renault επιτρέπει ηλεκτρική λειτουργία έως και 80% του χρόνου στην πόλη, κάτι που μειώνει αισθητά την κατανάλωση και κάνει το Clio πιο ήσυχο και ομαλό στην κίνηση.

Άνεση και τεχνολογία καθημερινότητας

Πέρα από τη σχεδίαση, το νέο Clio στοχεύει στην καθημερινή ποιότητα ζωής. Ο χώρος αποσκευών αγγίζει τα 391 λίτρα στις βενζινοκίνητες εκδόσεις, ενώ η ανάρτηση παραμένει μαλακή, με έμφαση στην άνεση.

Η Renault έχει εξοπλίσει το μοντέλο με 29 συστήματα υποβοήθησης, μεταξύ των οποίων Lane Keep Assist, adaptive cruise, αυτόματο φρενάρισμα, αναγνώριση σημάτων και 360° κάμερα.

Στην πράξη, όλα αυτά συνθέτουν ένα μικρό hatchback που νιώθει πιο premium απ’ όσο δείχνει το τιμολόγιό του. Δεν επιδιώκει να εντυπωσιάσει με δύναμη, αλλά με ωριμότητα – και το καταφέρνει.

Πόσο θα κοστίζει στην Ελλάδα;

Η τιμή των 19.900 € αφορά τη γαλλική αγορά, όμως δίνει έναν σαφή προσανατολισμό: το νέο Clio θα κινηθεί κοντά στα 20.000 € και στην Ελλάδα, πιθανότατα λίγο πάνω, ανάλογα με εξοπλισμό και κινητήρα.

Αν η έκδοση E-Tech Hybrid φτάσει γύρω στις 24.000 €, θα είναι άμεσος αντίπαλος του Yaris Hybrid 130, με παρόμοια ισχύ αλλά πιο ευρωπαϊκή αίσθηση και καλύτερη ηχομόνωση.

Η βασική TCe 115 είναι αυτή που πιθανότατα θα κάνει τον μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων, με κατανάλωση γύρω στα 5,2 lt/100 km και επιδόσεις που καλύπτουν κάθε καθημερινή ανάγκη.

Τι κρατάμε;

Το νέο Clio παραμένει προσιτό, με τιμή εκκίνησης κάτω από 20.000 € στη Γαλλία.

Ο σχεδιασμός είναι πιο ώριμος και τεχνολογικά ενημερωμένος, χωρίς υπερβολές.

Η υβριδική έκδοση E-Tech 160 υπόσχεται κατανάλωση κάτω από 4 lt/100 km και ηλεκτρική λειτουργία στην πόλη.

Στην Ελλάδα, η τιμή θα διαμορφώσει το πραγματικό ενδιαφέρον.

