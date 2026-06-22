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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Νέο Renault Megane E-Tech: Πολύ περισσότερα από ένα απλό facelift

ΔΕΥΤΕΡΑ | 22.06.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Η Renault αναβαθμίζει το ηλεκτρικό Megane με νέα μπαταρία, μεγαλύτερη αυτονομία και ταχύτερη φόρτιση, επιχειρώντας να το διατηρήσει στην αιχμή της αγοράς των ηλεκτρικών μοντέλων

Όταν παρουσιάστηκε το 2022, το Renault Megane E-Tech Electric σηματοδότησε τη μετάβαση της γαλλικής μάρκας σε μια νέα γενιά ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Τέσσερα χρόνια αργότερα, η Renault θεωρεί ότι ήρθε η στιγμή για μια ουσιαστική ανανέωση, η οποία δεν περιορίζεται σε αισθητικές παρεμβάσεις αλλά αγγίζει σχεδόν κάθε βασικό στοιχείο του μοντέλου.

Νέα μπαταρία, μεγαλύτερη αυτονομία

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά το ενεργειακό σύστημα. Το Megane E-Tech αποκτά νέα μπαταρία 67 kWh LFP (λιθίου-σιδήρου-φωσφορικού άλατος), αντικαθιστώντας την προηγούμενη τεχνολογία NMC.

Η Renault αναφέρει ότι η αλλαγή αυτή επιτρέπει στο μοντέλο να ξεπερνά πλέον το ψυχολογικό όριο των 500 χιλιομέτρων αυτονομίας, ενώ παράλληλα βελτιώνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτισης. Σύμφωνα με την εταιρεία, η φόρτιση από το 15% έως το 80% ολοκληρώνεται σε περίπου 24 λεπτά, μειώνοντας αισθητά τον χρόνο παραμονής σε ταχυφορτιστή.

Παράλληλα, το σύστημα υποστηρίζει αμφίδρομη φόρτιση, επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να λειτουργεί και ως πηγή ενέργειας για εξωτερικές ηλεκτρικές συσκευές.

Πιο έξυπνο στην καθημερινότητα

Στο εσωτερικό, η Renault εστιάζει στην ευκολία χρήσης και στη συνδεσιμότητα. Το ενσωματωμένο οικοσύστημα της Google παραμένει βασικό στοιχείο του εξοπλισμού, προσφέροντας εξελιγμένη πλοήγηση, σχεδιασμό διαδρομών με βάση την αυτονομία και πρόσβαση σε συνδεδεμένες υπηρεσίες.

Κεντρικό ρόλο παίζει επίσης η εφαρμογή my Renault, μέσω της οποίας ο οδηγός μπορεί να παρακολουθεί την κατάσταση φόρτισης, να προγραμματίζει διαδρομές και να διαχειρίζεται εξ αποστάσεως διάφορες λειτουργίες του οχήματος από το κινητό του τηλέφωνο.

Νέα σχεδίαση και λιγότερες επιλογές

Η εξωτερική εμφάνιση διαφοροποιείται με ανασχεδιασμένο εμπρός μέρος, νέα φωτιστικά σώματα και πιο δυναμική παρουσία στον δρόμο.

Ωστόσο, εξίσου σημαντική είναι η αλλαγή στη φιλοσοφία της γκάμας. Η Renault εγκαταλείπει την πολυπλοκότητα πολλών διαφορετικών συνδυασμών και προχωρά σε μια απλούστερη στρατηγική: ένας κινητήρας, μία μπαταρία και δύο επίπεδα εξοπλισμού.

Στόχος είναι να διευκολυνθεί η επιλογή του πελάτη και να προσφερθεί πλουσιότερος βασικός εξοπλισμός χωρίς να απαιτείται η προσθήκη πολλών προαιρετικών πακέτων.

Υπερήφανα, «Made in France»

Η παραγωγή του νέου Megane E-Tech συνεχίζει να πραγματοποιείται στο εργοστάσιο της Renault στο Ντουέ της Γαλλίας, το οποίο αποτελεί μέρος του βιομηχανικού οικοσυστήματος ElectriCity.

Για τη Renault, η ανανεωμένη έκδοση δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη facelift. Αντιθέτως, θεωρείται ένα σημαντικό βήμα στην περαιτέρω ηλεκτροκίνηση της γκάμας της και στην προσαρμογή του μοντέλου στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς.

Τι κρατάμε

  • Νέα μπαταρία LFP 67 kWh στη θέση της προηγούμενης NMC.
  • Αυτονομία που ξεπερνά τα 500 χιλιόμετρα.
  • Φόρτιση από 15% έως 80% σε περίπου 24 λεπτά.
  • Αμφίδρομη φόρτιση για τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών.
  • Απλούστερη γκάμα με έναν κινητήρα, μία μπαταρία και δύο εκδόσεις εξοπλισμού.

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Tags
#Renault#Renault Megane E-Tech
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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