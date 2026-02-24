Νέο Renault Twingo: Κάτω από 15.000 ευρώ στην Ευρώπη – Εκδόσεις και εξοπλισμός

Το νέο Renault Twingo E-Tech electric ξεκινά κάτω από 20.000 € (πριν τις επιδοτήσεις) με αυτονομία έως 263 km σε WLTP.

Η Renault ανοίγει το παιχνίδι στο ευρωπαϊκό A-segment με το νέο Twingo E-Tech electric, βάζοντας στο τραπέζι τιμές που, σε συγκεκριμένες αγορές και με κρατικές ενισχύσεις, κατεβαίνουν κάτω από το όριο των 15.000 ευρώ. Το μοντέλο έρχεται με ηλεκτρικό σύνολο 60 kW (περίπου 84 PS), μπαταρία 27,5 kWh και αυτονομία έως 263 km σε WLTP, ενώ η εμπορική του πορεία ξεκινά με δύο επίπεδα εξοπλισμού, Evolution και Techno.

Πρώτες τιμές: από 19.490 € (πριν επιδοτήσεις)

Η βασική τιμή του Twingo E-Tech electric στη Γαλλία ανακοινώνεται στα 19.490 € για την έκδοση Evolution (πριν από κρατικές επιδοτήσεις/bonus). Η κορυφαία έκδοση Techno τοποθετείται στα 21.090 € (επίσης πριν από επιδοτήσεις).

Παράλληλα, υπάρχει και επιλογή που φέρνει ενσωματωμένη φόρτιση DC, με αρχική τιμή 19.990 € (πριν επιδοτήσεις), παραμένοντας κάτω από το όριο των 20.000 ευρώ.

Κάτω από 15.000 €: Το παράδειγμα της Γαλλίας

Η Renault δίνει ως συγκεκριμένο παράδειγμα τη Γαλλία για το 2026, όπου το bonus μέσω του σχήματος Energy Saving Certificates μπορεί να φτάσει:

4.770 € για νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος,

4.710 € για χαμηλομεσαία εισοδήματα,









3.620 € για τα υπόλοιπα νοικοκυριά.

Με αυτά τα ποσά, το Twingo E-Tech electric μπορεί να είναι διαθέσιμο από 14.720 €. Πρόκειται για τιμή που ισχύει στη Γαλλία υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις επιδότησης που περιγράφονται, όχι ως ενιαία ευρωπαϊκή τιμή.

Κινητήρας, μπαταρία και αυτονομία

Το Twingo E-Tech electric χρησιμοποιεί κινητήρα 84 PS και μπαταρία LFP 27,5 kWh, με αυτονομία έως 263 km. Η στόχευση είναι καθαρά αστική και περιαστική χρήση, με έμφαση στην ευκολία οδήγησης και στη «σβέλτη» αίσθηση ενός ελαφρού αυτοκινήτου πόλης.

Στην κορυφαία έκδοση Techno προστίθεται και λειτουργία one-pedal driving, ώστε η καθημερινή μετακίνηση στην πόλη (κυκλικοί κόμβοι, κίνηση, συχνές στάσεις) να γίνεται πιο ξεκούραστα.

Εξοπλισμός Evolution: Τι περιλαμβάνει στάνταρ

Από τη βασική έκδοση Evolution, το Twingo E-Tech electric δίνεται με εξοπλισμό που περιλαμβάνει –μεταξύ άλλων–:

ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών

κεντρική οθόνη 10 ιντσών με smartphone replication και συνδεδεμένο σύστημα multimedia

cruise control

αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης

υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας

advanced driver monitoring

αυτόματο ηλεκτρικό χειρόφρενο

δύο ανεξάρτητα συρόμενα πίσω καθίσματα (σε όλες τις εκδόσεις)

ρυθμιζόμενο σε ύψος κάθισμα οδηγού

χειροκίνητο κλιματισμό

πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος

καλώδιο φόρτισης mode 3

Τι αλλάζει στην κορυφαία Techno

Η Techno ανεβάζει τον πήχη στον εξοπλισμό, προσθέτοντας ως στάνταρ:

OpenR Link με Google built-in

Reno avatar

adaptive cruise control με Stop & Go

αυτόματο κλιματισμό

one-pedal driving

αναδιπλούμενη πλάτη καθίσματος συνοδηγού

ψηφιακή πίσω κάμερα

Διαστάσεις, πρακτικότητα και χώροι

Το νέο Twingo «πατά» πάνω στο πνεύμα της πρώτης γενιάς, με αναγνωρίσιμες καμπύλες και πιο σύγχρονη προσέγγιση. Έχει μήκος 3,79 m, πέντε πόρτες και διάταξη που στοχεύει στην ευελιξία. Η Renault αναφέρει αποσκευές έως 360 λίτρα, ενώ η ύπαρξη δύο ανεξάρτητων συρόμενων πίσω καθισμάτων δίνει δυνατότητα να «παίζεις» ανάμεσα σε χώρο για επιβάτες και χώρο για αποσκευές.

Φόρτιση: στάνταρ 6,6 kW και προαιρετικό πακέτο με DC 50 kW

Και στις δύο εκδόσεις (Evolution και Techno), το Twingo έρχεται στάνταρ με AC φορτιστή 6,6 kW, με χρόνο φόρτισης 10%–100% σε 4 ώρες 15 λεπτά.

Προαιρετικά προσφέρεται το Advanced Charge pack με:

AC 11 kW

DC 50 kW

Με DC 50 kW, η φόρτιση 10%–80% αναφέρεται σε 30 λεπτά. Το πακέτο κοστίζει 500 € και για τις δύο εκδόσεις. Περιλαμβάνει επίσης λειτουργίες V2L έως 3.700 W για τροφοδοσία συσκευών 220V, και υποστήριξη V2G.

Χρώματα και ζάντες

Διαθέσιμα αναφέρονται τέσσερα χρώματα αμαξώματος: Absolute Red, Absolute Green, Mango Yellow και Starry Black. Με το άνοιγμα παραγγελιών της Evolution την άνοιξη, θα προστεθούν Glacier White και Schist Grey. Προαιρετικά προσφέρονται ζάντες 18 ιντσών, με στάνταρ τις 16 ίντσες.

Πότε ανοίγουν οι παραγγελίες

Η Renault ξεκινά με προτεραιότητα στην έκδοση Techno μέσω του Twingo R Pass:

Techno: παραγγελίες για κατόχους R Pass από 16 Δεκεμβρίου 2025 , και για το κοινό από 8 Ιανουαρίου 2026 .

Evolution: παραγγελίες για όλους την άνοιξη 2026.

Το R Pass έχει τιμή 100 € και προσφέρει πρώιμη πρόσβαση στην παραγγελία, προτεραιότητα παραγωγής/παράδοσης και επιπλέον προνόμια. Αναφέρεται ότι διατίθεται σε Γερμανία, Βέλγιο, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και Ολλανδία.

Τι κρατάμε;