EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Νέο σήμα Honda: Ποια μοντέλα θα το φορέσουν;

ΤΕΤΑΡΤΗ | 14.01.2026
Autotypos Team
neo-sima-honda-poia-montela-tha-to-foresoun-789346

H Honda ανακοίνωσε πως υιοθετεί το ανανεωμένο σχεδιαστικά «Η» ως το νέο σήμα της εταιρείας

Το νέο σήμερα θα μπει τόσο στα ηλεκτρικά, όσο και σε υβριδικά μοντέλα (HEV), ξεκινώντας από τα μοντέλα νέας γενιάς που θα κυκλοφορήσουν από το 2027. Το νέο σήμα θα υιοθετηθεί σταδιακά και σε άλλους τομείς που σχετίζονται με το αυτοκίνητο, όπως σε σημεία πώλησης, σε επικοινωνιακές ενέργειες και στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Η ιστορία πίσω από το σήμα της Honda

To κλασσικό σήμα «Η» της Honda παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1963 κι από τότε έχει ανανεωθεί αρκετές φορές, με την τελευταία του εκδοχή να αντιπροσωπεύει την περίοδο αλλαγών που βιώνει αυτή τη στιγμή η αυτοκινητοβιομηχανία και τη στροφή προς την ηλεκτροκίνηση.

To ανανεωμένο σήμα αντιπροσωπεύει δύο απλωμένα χέρια, σηματοδοτώντας τη δέσμευση της Honda να αυξήσει τις δυνατότητες κινητικότητας και να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, και θα επεκταθεί σταδιακά σε όλη την αυτοκινητοβιομηχανία.

Η νέα εποχή

Η Honda ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της, έχοντας την επιθυμία να γίνει ένα από τα δυνατά ονόματα στον χώρο της ηλεκτροκίνησης. Η ιαπωνική μάρκα είναι έτοιμη για απελευθερώσει ένα «κύμα» ηλεκτρικών οχημάτων με έμφαση στην αεροδυναμική απόδοση και το driver engagement, με «μπροστάριδες» τα νέα μοντέλα της σειράς 0.

Μαζί με τα νέα υβριδικά, η Honda αναμένεται να κυκλοφορήσει τουλάχιστον 13 νέα μοντέλα μεταξύ του 2027 και του 2030, χρησιμοποιώντας κάτι που η Honda ισχυρίζεται ότι είναι «το πιο αποδοτικό σύστημα κίνησης με κινητήρα εσωτερικής καύσης στον κόσμο», με την εταιρεία να υπόσχεται βελτίωση 10% στην οικονομία καυσίμου.

Επίσης, αυτά τα μοντέλα θα βασίζονται σε μια νέα πλατφόρμα που λέγεται ότι είναι 90 κιλά ελαφρύτερη. Για το σκοπό αυτό, τα νέα υβριδικά της Honda θα μοιράζονται το 60% των εξαρτημάτων τους, συμπεριλαμβανομένων των χώρων κινητήρα και των πίσω δαπέδων.

Τι κρατάμε:

  • Η Honda ανανεώνει το σήμα της και ετοιμάζεται για τη νέα εποχή
  • Το ανανεωμένο «H» θα μπαίνει σε υβριδικά και ηλεκτρικά μοντέλα από το 2027
  • Η ιαπωνική μάρκα θα κυκλοφορήσει τουλάχιστον 13 νέα μοντέλα μέχρι το 2030

Tags
#Honda#Honda 0
