Νέο SMS από «GOV» για εκκρεμή παράβαση στο όχημά σας: Είναι απάτη

Ο σύνδεσμος οδηγεί σε ψεύτικη σελίδα που μιμείται το gov.gr και ζητά ονοματεπώνυμο και αριθμό κυκλοφορίας. Τι ισχύει για τα αληθινά μηνύματα της Τροχαίας και τι κάνεις αν πάτησες το link

Ένας νέος κύκλος με μηνύματα απάτης (phishing)φαίνεται να έχει ξεκινήσει, αφού σε κινητό μας, έφτασε SMS με αποστολέα -τάχα μου- «GOV». Το κείμενο ήταν δύο σύντομες προτάσεις: «Εκκρεμεί παράβαση στο όχημά σας. Ελέγξτε.» και από κάτω, ένας σύνδεσμος.

Δεν αναφερόταν ποσό, ημερομηνία ή πινακίδα και πέραν ενός «προστίματα» δεν υπήρχε άλλο λάθος στη γλώσσα. Αυτό το κάνει πιο επικίνδυνο από τις προηγούμενες εκδοχές, γιατί δεν δίνει στον παραλήπτη τίποτα να αμφισβητήσει.

Ο σύνδεσμος οδηγεί στο itrgov.lol, ένα domain χωρίς καμία σχέση με το ελληνικό δημόσιο. Η κατάληξη .lol δεν είναι ακριβώς αυτό που περιμένεις από κρατική υπηρεσία, αλλά η σελίδα έχει φτιαχτεί με προσοχή. Αντιγράφει το μπλε της εικόνας του gov.gr, το λογότυπο με το έμβλημα, μια φωτογραφία περιπολικού της Ελληνικής Αστυνομίας σε δρόμο της πόλης και έναν τίτλο που γράφει «Έλεγχος και πληρωμή προστίμων κυκλοφορίας».

Η φόρμα ζητά ονοματεπώνυμο και αριθμό κυκλοφορίας. Ακολουθεί πλαίσιο «Σημαντική ενημέρωση», που προειδοποιεί για πρόσθετες κυρώσεις, αναστολή του δικαιώματος οδήγησης και διοικητική επιβολή αν δεν πληρώσεις εγκαίρως. Πιο κάτω υπάρχουν ακόμη και οι κατηγορίες υπηρεσιών, Υγεία, Εκπαίδευση, Οικογένεια, Εργασία, όπως στην πραγματική αρχική. Το μόνο που προδίδει την απάτη είναι η γραμμή διεύθυνσης του browser.

Δεν συμπληρώσαμε στοιχεία, άρα δεν ξέρουμε τι ακολουθεί μετά το πρώτο βήμα. Στις αντίστοιχες περιπτώσεις που έχει περιγράψει η Αστυνομία, ο σκοπός είναι ο ίδιος: να φτάσεις στο σημείο της «πληρωμής» και να δώσεις κωδικούς e-banking ή στοιχεία κάρτας.

Δεν είναι η πρώτη φορά. Η Ελληνική Αστυνομία προειδοποιεί από τον Φεβρουάριο για SMS με δήθεν ανεξόφλητα πρόστιμα της Τροχαίας και ξανά τον Μάιο, ενώ και εμείς έχουμε γράψει για μηνύματα που επικαλούνταν την ΑΑΔΕ, τα τέλη κυκλοφορίας ή παραβάσεις ταχύτητας. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που αλλάζει είναι το κοστούμι, το σενάριο όμως παραμένει ίδιο, δηλαδή η προσπάθεια αντιποίησης κρατικών φορέων.

Το σημείο που ξεχωρίζει το αληθινό από το ψεύτικο το έχει επισημάνει η ίδια η Αστυνομία: τα γνήσια ενημερωτικά μηνύματα της Τροχαίας δεν περιέχουν σύνδεσμο. Αν σου έχει βεβαιωθεί κλήση, τη βρίσκεις στη Θυρίδα του Πολίτη στο gov.gr, μέσα από το Gov.gr Wallet ή πληκτρολογώντας μόνος σου τη διεύθυνση, και όχι από κάποιο link που ήρθε με SMS. Το όνομα «GOV» στον αποστολέα δεν αποδεικνύει τίποτα, αφού οι απατεώνες διαλέγουν ονομασίες που μοιάζουν με τις κρατικές. Η διεύθυνση ενός κρατικού ιστότοπου τελειώνει σε gov.gr (η ΑΑΔΕ χρησιμοποιεί και το aade.gr). Αν η λέξη gov βρίσκεται απλώς κάπου στη μέση, δεν είναι κρατική.

Αν έλαβες το μήνυμα, διέγραψε το χωρίς να πατήσεις τίποτα. Αν θέλεις να κρατήσεις στοιχεία για καταγγελία, κάνε πρώτα screenshot. Αν άνοιξες τη σελίδα, κλείσε την και μη δώσεις τίποτα. Αν συμπλήρωσες στοιχεία κάρτας ή κωδικούς, πάρε αμέσως την τράπεζά σου, ζήτησε να ακυρωθεί η κάρτα και να μπλοκαριστούν οι συναλλαγές, και άλλαξε τους κωδικούς σου σε e-banking και Taxisnet. Στη συνέχεια κάνε καταγγελία στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, στο 11188 ή στο [email protected].