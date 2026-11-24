Τα νέα όρια εισαγωγών της Κομισιόν δεν κάνουν διακρίσεις. Πώς η προσπάθεια ανάσχεσης των κινεζικών αυτοκινήτων φέρνει δασμούς και περιορισμούς σε εργοστάσια-κλειδιά που τροφοδοτούν την Ευρώπη και την Ελλάδα

Μια αλυσιδωτή αντίδραση με απρόβλεπτες συνέπειες για την ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου πυροδοτούν τα νέα μέτρα προστασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις εισαγωγές υβριδικών οχημάτων. Ενώ ο αρχικός στόχος των Βρυξελλών ήταν να βάλουν «φρένο» στην επέλαση των κινεζικών εταιρειών, η ΕΕ θα αναγκαστεί να απλώσει το δίχτυ των περιορισμών σε όλους τους μεγάλους εξαγωγείς εκτός Ένωσης.

Το αποτέλεσμα είναι ότι στο στόχαστρο μπαίνουν πλέον χώρες που αποτελούν παραδοσιακούς παραγωγικούς πυλώνες για τη γηραιά ήπειρο, με πρώτες και καλύτερες την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Γιατί την πληρώνουν Τουρκία και Βρετανία

Η ΕΕ δεν μπορεί νομικά να επιβάλει ποσοστώσεις εισαγωγών μόνο σε κινεζικά αυτοκίνητα. Για να μην παραβιάσει τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, έβαλε ετήσια «ταβάνια» σε όλους τους μεγάλους εξαγωγείς. Εν ολίγοις, όσα οχήματα εισάγονται στην Ευρώπη πάνω από ένα συγκεκριμένο πλαφόν, θα επιβαρύνονται με δασμούς. Πέρα από το «ψαλίδι» σε Κίνα (350.000 αυτοκίνητα τον χρόνο) και Ιαπωνία (310.000), οι μεγάλοι χαμένοι της απόφασης είναι δύο χώρες που τροφοδοτούν μαζικά την ευρωπαϊκή αγορά:

Τουρκία (230.000 οχήματα): Αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κόμβους συναρμολόγησης αυτοκινήτων για την Ευρώπη. Από τις γραμμές παραγωγής της βγαίνουν best-seller υβριδικά μοντέλα (όπως τα Toyota C-HR και Corolla, αλλά και μοντέλα των Hyundai και Ford) που έχουν τεράστια εμπορική απήχηση και στην ελληνική αγορά.

Αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κόμβους συναρμολόγησης αυτοκινήτων για την Ευρώπη. Από τις γραμμές παραγωγής της βγαίνουν best-seller υβριδικά μοντέλα (όπως τα Toyota C-HR και Corolla, αλλά και μοντέλα των Hyundai και Ford) που έχουν τεράστια εμπορική απήχηση και στην ελληνική αγορά. Ηνωμένο Βασίλειο (190.000 οχήματα): Μετά το Brexit, η βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία δέχεται ένα ακόμη ισχυρό πλήγμα, καθώς μεγάλες μονάδες παραγωγής (όπως της Nissan και της Toyota) βασίζονται στις εξαγωγές υβριδικών προς την ηπειρωτική Ευρώπη.

Μετά το Brexit, η βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία δέχεται ένα ακόμη ισχυρό πλήγμα, καθώς μεγάλες μονάδες παραγωγής (όπως της Nissan και της Toyota) βασίζονται στις εξαγωγές υβριδικών προς την ηπειρωτική Ευρώπη. Νότια Κορέα (105.000 οχήματα): Συμπληρώνει τη λίστα των χωρών που καλούνται να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.

Το παράδοξο του τόπου παραγωγής

Η μεγάλη ειρωνεία του μέτρου κρύβεται στον τρόπο που ορίζεται η προέλευση του οχήματος. Οι ποσοστώσεις και οι δασμοί δεν εξετάζουν την εθνικότητα της μάρκας, αλλά πού… βιδώθηκε το αυτοκίνητο πριν εκτελωνιστεί στα ευρωπαϊκά λιμάνια.

Αυτό δημιουργεί μια οξύμωρη συνθήκη, αφού όμιλοι όπως η BYD (με εργοστάσιο στην Ουγγαρία), η Chery (στην Ισπανία) ή η Leapmotor (μέσω της συνεργασίας με τη Stellantis) παρακάμπτουν πλήρως το εμπόδιο, καθώς τα αυτοκίνητά τους θεωρούνται ευρωπαϊκά.

Από την άλλη πλευρά, οι Ευρωπαίοι και Ιάπωνες «τιμωρούνται», καθώς παραδοσιακοί κατασκευαστές που επένδυσαν επί δεκαετίες σε εργοστάσια στην Τουρκία, τη Βρετανία ή την Κίνα για να μειώσουν το κόστος παραγωγής, βρίσκονται ξαφνικά εγκλωβισμένοι σε πλαφόν και επιπλέον δασμούς.

Τι σημαίνει αυτό για την αγορά και τους καταναλωτές

Με την ενεργοποίηση των συγκεκριμένων μέτρων από την 1η Δεκεμβρίου 2026, η αγορά μπαίνει σε φάση ανακατατάξεων και είναι πιθανόν να υπάρξουν καθυστερήσεις στις παραδόσεις δημοφιλών υβριδικών μοντέλων, μόλις εξαντληθούν τα ετήσια όρια ανά χώρα. Πέραν αυτού, υπάρχει ενδεχόμενο να αυξηθούν οι τιμές, εάν οι εταιρείες αναγκαστούν να απορροφήσουν ή να μετακυλίσουν το κόστος των δασμών.

Δυστυχώς, έχουμε άλλη μια περίπτωση ακατανόητης κίνησης από την ΕΕ. Στην προκειμένη περίπτωση έπρεπε αναγκαστικά να συμμορφωθεί με τις επιταγές του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, αλλιώς θα ήταν έκθετη για μεροληπτική συμπεριφορά και τακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού απέναντι στους Κινέζους.

Οι ερωτήσεις, προκύπτουν φυσικά: Δεν το γνώριζε; Δεν μπορούσε να προβλέψει τις εξελίξεις αυτές; Το να προσπαθείς να σώσεις τις αυτοκινητοβιομηχανίες σου είναι θεμιτό. Αλλά αν αντί για σωσίβιο καταλήγεις να τους κάνεις πατητές ενώ πνίγονται, καταντά ηλίθιο.