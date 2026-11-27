Η συνεργασία της Stellantis με την Dongfeng φέρνει το 2027 ένα νέο D-SUV με ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά σύνολα, τεχνολογία ADAS της Momenta και προοπτική για την Ευρώπη

Το επόμενο Jeep που θα κατασκευάζεται στην Κίνα σε συνεργασία με την Dongfeng, αναμένεται να κάνει ντεμπούτο το 2027, διαθέτοντας αμιγώς ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά κινητήρια σύνολα, ενώ θα προορίζεται και για εξαγωγή σε διεθνείς αγορές.

Το νέο μοντέλο ενδέχεται να ταυτίζεται με το μελλοντικό SUV κατηγορίας D της Jeep που προορίζεται και για την Ευρώπη, το οποίο είχε προαναγγελθεί κατά την παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου FaSTLAne 2030 του ομίλου Stellantis. Το έργο αναπτύσσεται από κοινού με την κινεζική Dongfeng, με την οποία ο όμιλος υπέγραψε συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας τον Μάιο του 2026.

Άφιξη το 2027

Η σχεδίαση του νέου μοντέλου έχει ήδη εγκριθεί οριστικά, με την παραγωγή να ξεκινά το επόμενο έτος στη Γουχάν. Το εμπορικό λανσάρισμα στις κινεζικές αντιπροσωπείες προγραμματίζεται για το 2027, ενώ για την Ευρώπη δεν υπάρχει ακόμα οριστική ημερομηνία, γεγονός που ενδέχεται να μεταθέσει την άφιξή του για το 2028.

Η συμφωνία του Μαΐου μεταξύ Stellantis και Dongfeng προβλέπει την παραγωγή δύο εκτός δρόμου μοντέλων, με την συνολική επένδυση ξεπερνά τα 8 δισεκατομμύρια γουάν (περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ), εκ των οποίων τα 130 εκατομμύρια ευρώ καλύπτονται από τη Stellantis.

Σχεδίαση Jeep, πλατφόρμα Dongfeng

Το αισθητικό αποτύπωμα του αυτοκινήτου οριστικοποιήθηκε έπειτα από πολλαπλούς κύκλους αξιολόγησης, με τα ευρωπαϊκά στελέχη της μάρκας να τονίζουν ότι δεν πρόκειται για ένα μοντέλο της Dongfeng με απλή αλλαγή σήματος. Οι προδιαγραφές, η σχεδίαση και η ταυτότητα καθορίζονται από την Jeep, ενώ η πλατφόρμα εξελίσσεται από κοινού με τον Κινέζο κατασκευαστή.

Οι διαστάσεις το τοποθετούν στην κατηγορία D, πάνω από το Compass, με εκτιμώμενο μήκος κοντά στα 4,8 μέτρα. Αν και η τελική εμφάνιση παραμένει κρυφή, θεωρείται βέβαιο ότι το εμπρός μέρος θα διατηρεί τη χαρακτηριστική μάσκα με τις επτά κλειστές γρίλιες και ότι οι γραμμές του αμαξώματος θα είναι τετραγωνισμένες, υπογραμμίζοντας τον εκτός δρόμου προσανατολισμό του.

Κινεζική τεχνολογία υποβοήθησης οδήγησης

Για τον τομέα των συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης ADAS, η Jeep επέλεξε την κινεζική νεοφυή εταιρεία Momenta, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ. Τον Σεπτέμβριο του 2026 η Momenta υπέγραψε συμφωνία με την κοινοπραξία Dongfeng Stellantis Automotive Technology για την ανάπτυξη συστημάτων βασισμένων στην αρχιτεκτονική R7, τα οποία θα εξοπλίζουν νέα μοντέλα της Peugeot και της Jeep σε Κίνα και Ευρώπη. Το συγκεκριμένο λογισμικό χρησιμοποιείται ήδη στα Dongfeng Nissan N7 και MG 07, ενώ αντίστοιχες τεχνολογίες της Momenta αξιοποιούν επίσης οι Audi, BMW και Mercedes-Benz, μεταξύ άλλων στην ηλεκτρική CLA.

Το σύστημα που προορίζεται για τη νέα Jeep θα καλύπτει την οδήγηση στην πόλη, στον αυτοκινητόδρομο και κατά τη στάθμευση, αλλά η σημαντικότερη καινοτομία αφορά την κίνηση εκτός δρόμου. Η Momenta ονομάζει τη λειτουργία αυτή all-terrain ADAS και την έχει σχεδιάσει για λάσπη, άμμο και χιόνι, σε διαδρομές χωρίς οριζόντια σήμανση και με οδόστρωμα που μεταβάλλεται συνεχώς. Μεταξύ άλλων, αξιοποιεί τον ανεξάρτητο έλεγχο πέδησης σε κάθε τροχό ξεχωριστά, σταθεροποιώντας το όχημα σε επιφάνειες χαμηλής πρόσφυσης και μειώνοντας τον κύκλο στροφής.

Τα σενάρια για τους κινητήρες

Στην αγορά της Κίνας το νέα Jeep θα διατεθεί με αμιγώς ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά κινητήρια σύνολα. Για την Ευρώπη η γκάμα των εκδόσεων δεν έχει ακόμη καθοριστεί με λεπτομέρεια. Η πλατφόρμα είναι πολλαπλής ενέργειας, ωστόσο προς το παρόν δεν προβλέπεται έκδοση range extender. Μένει να φανεί κατά πόσο οι ποσοστώσεις εισαγόμενων υβριδικών οχημάτων από την Κίνα, που θεσπίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα επηρεάσουν την εμπορική στρατηγική του μοντέλου.

Το εγχείρημα αυτό σηματοδοτεί το τρίτο κεφάλαιο τοπικής παραγωγής της Jeep στην Κίνα, μετά την Beijing Jeep που ξεκίνησε την κατασκευή του Cherokee το 1985 και την κοινοπραξία με την GAC που ολοκληρώθηκε το 2022. Το νέο επιχειρηματικό πλάνο προβλέπει τη λειτουργία περισσότερων από 160 αντιπροσωπειών σε 130 κινεζικές πόλεις έως το τέλος του 2027 και άνω των 220 σημείων πώλησης σε 175 πόλεις έως το 2028, με συνδυασμό εισαγόμενων και τοπικά παραγόμενων μοντέλων.