Νέο T-Roc R: 333 ίπποι, τετρακίνηση και “R” διάθεση για το best-seller της VW

Πριν από μερικά χρόνια, το T-Roc R ήρθε για να αποδείξει πως ένα compact SUV μπορεί να είναι εξίσου απολαυστικό με ένα hot hatch.

Σήμερα, η Volkswagen ετοιμάζει τη δεύτερη του γενιά – κι αν κρίνουμε από τις πρώτες φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν από το autocritica.ro, το πνεύμα των «R» όχι μόνο διατηρείται αλλά εξελίσσεται. Το καμουφλάζ δεν κρύβει το DNA του: τετραπλές απολήξεις εξάτμισης, μεγάλες αεροεισαγωγές, νέα φωτιστικά σώματα και φαρδύ stance. Το νέο T-Roc R δείχνει πιο στιβαρό, πιο μυώδες, σχεδόν σαν ένα Golf R με μεγαλύτερο ύψος και πιο «περιπετειώδη» διάθεση.

Σχεδίαση με ουσία

Η σχεδίαση ακολουθεί το νέο ύφος της Volkswagen – πιο δυναμική μάσκα, φωτεινή LED γραμμή που ενώνει τα φώτα, λεπτότερα πίσω φωτιστικά και χαρακτηριστική υπογραφή “R”. Οι ζάντες των 20 ιντσών και το χαμηλωμένο set-up προδίδουν τον χαρακτήρα του. Η VW έχει βελτιώσει την αεροδυναμική, κρατώντας όμως το γνώριμο, αυστηρό σχήμα. Το πίσω μέρος θυμίζει αρκετά το Golf R Variant, ενώ μπροστά ξεχωρίζει το νέο προφίλ του προφυλακτήρα με οριζόντιες εισαγωγές που διοχετεύουν αέρα στα φρένα.

Μέσα, περιμένουμε μια ανανεωμένη καμπίνα με νέο digital cockpit, μεγαλύτερη οθόνη infotainment (περίπου 13 “) και υλικά που πλησιάζουν premium ποιότητα. Τα καθίσματα R, το μπλε ambient φωτισμό και το νέο flat-bottom τιμόνι με κουμπί “R Mode” για άμεση πρόσβαση στο sport πρόγραμμα ολοκληρώνουν τη σκηνή.

Ο γνωστός 2.0 TSI σε νέα εποχή

Καρδιά του αυτοκινήτου παραμένει ο δίλιτρος turbo TSI, που πλέον φτάνει τους 333 ίππους και 420 Nm ροπής. Συνδυάζεται με το επτατάχυτο DSG και την τετρακίνηση 4Motion Performance Torque Vectoring, που κατανέμει τη ροπή σε κάθε τροχό μεμονωμένα. Το νέο στοιχείο είναι το mild-hybrid 48 volt σύστημα, το οποίο δεν αυξάνει την απόδοση, αλλά προσφέρει καλύτερη κατανάλωση και ταχύτερες αντιδράσεις στις αλλαγές φορτίου. Η VW δείχνει να ακολουθεί το παράδειγμα των Audi S μοντέλων, παντρεύοντας ισχύ με αποδοτικότητα.

Από πλευράς επιδόσεων, το νέο T-Roc R υπόσχεται 0-100 km/h σε περίπου 4,5 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα περιορισμένη στα 250 km/h. Αλλά εκεί που ξεχωρίζει είναι η συνοχή: χάρη στη νέα χαρτογράφηση του συστήματος DCC (Adaptive Chassis Control) και τη βελτιωμένη κατανομή βάρους, το SUV της VW υπόσχεται πιο ουδέτερο τιμόνι και πιο ζωντανή αίσθηση στο sport mode.

«R» για όλους τους δρόμους

Η Volkswagen φαίνεται να θέλει να κρατήσει το T-Roc R ως το πιο προσβάσιμο “R” μοντέλο της γκάμας. Και όχι μόνο οικονομικά· σε σχέση με το Golf R, προσφέρει καλύτερη ορατότητα, πιο άνετη είσοδο και μεγαλύτερο χώρο αποσκευών – χωρίς να θυσιάζει τη δυναμική συμπεριφορά. Για όσους αγαπούν την οδήγηση, η VW υπόσχεται νέα ρύθμιση ESC Sport, πιο ανεκτική στις πλαγιολισθήσεις, ενώ το launch control και τα προγράμματα Drift Mode και Race επιστρέφουν, προσαρμοσμένα στις ανάγκες ενός crossover. Η ηχητική υπογραφή παραμένει κομμάτι της εμπειρίας: οι απολήξεις της Akrapovic δίνουν μια βελούδινη, αλλά γεμάτη μπάσο νότα που ταιριάζει ιδανικά στο προφίλ του αυτοκινήτου – ίσως την πιο «ώριμη» εκδοχή της σειράς R μέχρι σήμερα.

Πότε έρχεται;

Το νέο T-Roc R θα παρουσιαστεί μέσα στο 2027, πιθανότατα στο πλαίσιο της ανανέωσης ολόκληρης της γκάμας T-Roc. Θα είναι και το τελευταίο μοντέλο της σειράς R που βασίζεται στον παραδοσιακό 2.0 TSI πριν η VW περάσει σε plug-in υβριδικά R.

Για την Ελλάδα, όπου το T-Roc είναι ήδη best seller, η άφιξη της νέας R έκδοσης έχει συμβολική σημασία. Δείχνει ότι τα «fun to drive» SUV δεν πέθαναν – απλώς εξελίχθηκαν. Είναι το αυτοκίνητο που μπορείς να οδηγείς καθημερινά και, το Σαββατοκύριακο, να σε πηγαίνει στο βουνό ή στην πίστα χωρίς δεύτερη σκέψη. Λογικά, η τιμή του στη χώρα μας θα βρίσκεται κοντά στις 70.000 ευρώ, αφού λογικά θα είναι ελαφρώς ακριβότερο από το Golf R, που ξεκινά από τις 67.980€.

Τι κρατάμε;

Το νέο Volkswagen T-Roc R 2027 υιοθετεί τον 2.0 TSI 333 PS με mild-hybrid 48 V τεχνολογία.

υιοθετεί τον 2.0 TSI 333 PS με mild-hybrid 48 V τεχνολογία. Διατηρεί το σύστημα 4Motion Torque Vectoring και DSG 7 σχέσεων, με βελτιωμένο DCC.

και DSG 7 σχέσεων, με βελτιωμένο DCC. Προσφέρει hot hatch επιδόσεις σε πιο πρακτικό και καθημερινό αμάξωμα.

σε πιο πρακτικό και καθημερινό αμάξωμα. Θα είναι πιθανότατα το τελευταίο καθαρόαιμο R SUV πριν η σειρά περάσει στην ηλεκτρική εποχή.

