EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Νέο τιμόνι που δεν συνδέεται φυσικά με τους τροχούς από τη Mercedes-Benz – Ποιο μοντέλο θα το έχει;

ΚΥΡΙΑΚΗ | 05.04.2026
Autotypos Team
Το μοντέλο δεν είχε την απήχηση που περίμενε και τώρα η Mercedes-Benz το ανανεώνει και προσθέτει το σύστημα steer-by-wire στις επιλογές

Η έκδοση facelift της Mercedes-Benz EQS έρχεται σύντομα ανανεωμένη εξωτερικά και εσωτερικά, με νέα τεχνολογία steer-by-wire και τιμόνι yoke. Η γερμανική μάρκα έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες επίσημες φωτογραφίες της ανανεωμένης EQS, αποκαλύπτοντας ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία του facelift.

Το νέο τιμόνι yoke

H ηλεκτρική σεντάν-ναυαρχίδα της Mercedes αποκτά μια πιο σύγχρονη εμφάνιση, με το πρώτο promo να είναι εστιασμένο στο νέο τιμόνι yoke. Πρόκειται για ένα είδος τιμονιού με επίπεδο πάνω και κάτω μέρος, το οποίο αντικαθιστά το παραδοσιακό στρογγυλό τιμόνι και δίνει στο εσωτερικό του EQS μια πιο sport και hi-tech αίσθηση, παρόμοια με αυτή που συναντάμε σε πολλά hypercars και ηλεκτρικά supercars.

Mercedes EQS

Αν και η Mercedes δεν έχει αποκαλύψει ακόμα όλες τις αλλαγές του facelift, η παρουσία του yoke δείχνει ξεκάθαρα ότι η εταιρεία θέλει να δώσει στο EQS έναν πιο δυναμικό και μοντέρνο χαρακτήρα. Στις φωτογραφίες του εσωτερικού μπορούμε να δούμε πως το νέο τιμόνι αναμένεται να συνδυαστεί με αναβαθμισμένο ψηφιακό πίνακα οργάνων και βελτιωμένο σύστημα infotainment, όπως συνηθίζεται σε τέτοιες ανανεώσεις.

Παράλληλα, η ανανεωμένη EQS διαθέτει νέους προβολείς με τα χαρακτηριστικά αστέρια της Mercedes, με ανάλογες αλλαγές να περιμένουμε να δούμε και στο μπροστινό μέρος.

Τεχνολογία steer-by-wire

Η εταιρεία λέει πως το νέο τιμόνι σε συνδυασμό με την τεχνολογία steer-by-wire εξαλείφουν τους κραδασμούς που μεταδίδονται στο τιμόνι από τον δρόμο, καθώς δεν υπάρχει πια μηχανική σύνδεση. Η αυτοκινητοβιομηχανία υποσχέθηκε επίσης ότι η «ακριβής, διαισθητική αίσθηση του τιμονιού» θα διατηρηθεί παρά τη νέα τεχνολογία.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Το σύστημα steer-by-wire θα είναι προαιρετικό, ενώ η Mercedes δήλωσε ότι έχει ήδη ολοκληρώσει 1 εκατ. χλμ. δοκιμών.

Πρόκειται για μια προσπάθεια της Mercedes να τραβήξει την προσοχή του αγοραστικού κοινού, αφού η απήχηση της EQS δεν ήταν η αναμενόμενη. Το facelift της EQS έρχεται σε μια χρονική στιγμή που η Mercedes ενισχύει την ηλεκτρική της γκάμα, προσπαθώντας να κρατήσει το κορυφαίο της μοντέλο ανταγωνιστικό απέναντι σε νέα ηλεκτρικά μοντέλα από άλλους premium κατασκευαστές.

Τι κρατάμε:

  • Η Mercedes EQS ανανεώνεται και αποκτά τιμόνι yoke και τεχνολογία steer-by-wire
  • Η εταιρεία λέει πως οι κραδασμοί στο τιμόνι εξαλείφονται, χωρίς να χαλάει η αίσθησή του
  • Διακριτικές αλλαγές σε εσωτερικό και εξωτερικό και νέοι προβολείς με τα αστέρια να έχουν την τιμητική τους
  • Περισσότερες πληροφορίες σύντομα

