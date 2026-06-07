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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Νέο Toyota Hilux στην Ελλάδα: Πόσο φθηνότερο είναι το υβριδικό από το ηλεκτρικό;

ΚΥΡΙΑΚΗ | 07.06.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
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Η αγορά των pick-up αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς και το Toyota Hilux ετοιμάζεται να περάσει στη νέα του εποχή.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το θρυλικό ιαπωνικό μοντέλο θα προσφέρεται όχι μόνο με εξηλεκτρισμένο diesel κινητήρα, αλλά και σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, δίνοντας στους επαγγελματίες και στους λάτρεις της περιπέτειας δύο εντελώς διαφορετικές επιλογές. Αυτό που τραβά αμέσως την προσοχή είναι η διαφορά στην τιμή. Το νέο Hilux Mild Hybrid 48V ξεκινά από 41.900 ευρώ, ενώ το Hilux Battery Electric από 71.600 ευρώ. Με απλά λόγια, το υβριδικό είναι 29.700 ευρώ φθηνότερο από το ηλεκτρικό, ένα ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στην αξία ενός επιπλέον επαγγελματικού οχήματος.

Η Toyota παρουσιάζει την ένατη γενιά του πιο γνωστού pick-up στον κόσμο, διατηρώντας όλα όσα έχτισαν τη φήμη του μοντέλου τα τελευταία 57 χρόνια. Η φιλοσοφία παραμένει η ίδια: αντοχή, αξιοπιστία και πραγματικές εκτός δρόμου δυνατότητες. Η νέα σχεδιαστική γλώσσα «Tough & Agile» φέρνει πιο επιβλητική εμφάνιση, με νέα φωτιστικά σώματα, ανασχεδιασμένο εμπρός μέρος και μεγαλύτερη έμφαση στην αίσθηση ποιότητας. Στο ηλεκτρικό μοντέλο η κλασική μάσκα αντικαθίσταται από πιο αεροδυναμική διάταξη, ενώ όλες οι εκδόσεις διαθέτουν νέα σκαλοπάτια πρόσβασης στην καρότσα και βελτιωμένα πλαϊνά μαρσπιέ.

Η Toyota αποφάσισε πλέον να προσφέρει το νέο Hilux αποκλειστικά ως Double Cab, ακολουθώντας τις προτιμήσεις των Ευρωπαίων αγοραστών.

Η βασική εμπορική έκδοση για την Ευρώπη θα είναι το Hilux Hybrid 48V. Κάτω από το καπό βρίσκεται ο γνωστός 2.8 diesel κινητήρας που αποδίδει 204 ίππους, υποβοηθούμενος από ένα ήπιο υβριδικό σύστημα 48V.  Η διάταξη περιλαμβάνει μπαταρία λιθίου, ηλεκτροκινητήρα-γεννήτρια και μετατροπέα DC-DC, προσφέροντας πιο άμεσες επιταχύνσεις, χαμηλότερη κατανάλωση και πιο πολιτισμένη λειτουργία χωρίς να αλλοιώνει τον χαρακτήρα του μοντέλου. Το σημαντικότερο είναι ότι το νέο σύστημα δεν επηρεάζει τις επαγγελματικές δυνατότητες. Το ωφέλιμο φορτίο φτάνει έως 1.065 κιλά, ενώ η δυνατότητα ρυμούλκησης παραμένει στα 3.500 κιλά, τιμές που το διατηρούν στην κορυφή της κατηγορίας. Παράλληλα, η Toyota έχει φροντίσει ώστε όλα τα υβριδικά εξαρτήματα να αντέχουν σε δύσκολες συνθήκες χρήσης, με δυνατότητα διέλευσης από νερό βάθους 700 χιλιοστών, όπως και το συμβατικό Hilux.

toyota hilux

Η μεγάλη είδηση είναι φυσικά το Hilux Battery Electric, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό Hilux που θα περάσει στην παραγωγή. Το ηλεκτρικό σύστημα βασίζεται σε μπαταρία 59,2 kWh και δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν σε κάθε άξονα, προσφέροντας μόνιμη τετρακίνηση. Η Toyota ανακοινώνει ροπή 205 Nm εμπρός και 268,6 Nm πίσω, ενώ η αυτονομία υπολογίζεται σε περίπου 240 χιλιόμετρα WLTP. Παρά τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, το Hilux διατηρεί το παραδοσιακό πλαίσιο body-on-frame, καθώς και τις σοβαρές εκτός δρόμου δυνατότητες που περιμένει κανείς από το μοντέλο. Υπάρχουν βέβαια συμβιβασμοί. Το ωφέλιμο φορτίο περιορίζεται περίπου στα 715 κιλά, ενώ η δυνατότητα ρυμούλκησης φτάνει τα 1.600 κιλά, αισθητά χαμηλότερα από την υβριδική έκδοση.

Στο εσωτερικό, το νέο Hilux απομακρύνεται αισθητά από την εικόνα ενός καθαρά επαγγελματικού οχήματος. Ο οδηγός έχει μπροστά του έναν πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών, ενώ στο κέντρο του ταμπλό συναντάμε οθόνη πολυμέσων έως 12,3 ίντσες. Η συνολική αισθητική παραπέμπει πλέον περισσότερο στο νέο Land Cruiser παρά σε παραδοσιακό επαγγελματικό μοντέλο. Δεν λείπουν ο ασύρματος φορτιστής κινητού, οι πρόσθετες θύρες USB για τους πίσω επιβάτες και οι συνδεδεμένες υπηρεσίες μέσω της εφαρμογής MyToyota, που επιτρέπουν ακόμη και παρακολούθηση στόλου οχημάτων για επαγγελματίες.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το Hilux εξοπλίζεται με ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι (EPS), το οποίο βελτιώνει την ακρίβεια και μειώνει τις αντιδράσεις σε δύσκολα εδάφη. Παράλληλα, το πακέτο Toyota T-Mate και το Toyota Safety Sense αναβαθμίζονται σημαντικά, προσθέτοντας λειτουργίες όπως Blind Spot Monitor, Safe Exit Assist, Driver Monitor Camera, Proactive Driving Assist και Emergency Driving Stop System.

toyota hilux

Πόσο κοστίζει η κάθε έκδοση;

Η Toyota έχει ήδη ανακοινώσει τις τιμές εκκίνησης για την ελληνική αγορά, με τις πρώτες παραδόσεις να αναμένονται μέσα στο τέταρτο τρίμηνο του 2026.

  • Το Toyota Hilux Mild Hybrid 48V 2.8 Diesel 204 hp ξεκινά από 41.900 ευρώ.
  • Το Toyota Hilux Battery Electric ξεκινά από 71.600 ευρώ.

Η γκάμα του νέου Toyota Hilux Hybrid 48V θα αποτελείται από τρεις εκδόσεις εξοπλισμού, όλες με τον ίδιο 2.8 diesel κινητήρα 204 ίππων, ήπιο υβριδικό σύστημα 48V και μόνιμη τετρακίνηση AWD.

Η βασική έκδοση Advance ξεκινά από 41.900 ευρώ και απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες που θέλουν ένα σκληροτράχηλο εργαλείο δουλειάς χωρίς περιττές πολυτέλειες. Διαθέτει ατσάλινες ζάντες 17 ιντσών, εμπρός φωτιστικά σώματα LED, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους και θερμαινόμενους καθρέπτες, καθώς και τα νέα σκαλοπάτια πρόσβασης στον χώρο φόρτωσης. Παράλληλα διατηρεί πλήρως τις δυνατότητες μεταφοράς φορτίου, με ωφέλιμο φορτίο έως 1.065 κιλά και ικανότητα ρυμούλκησης 3.500 κιλών.

Η μεσαία έκδοση Cruiser, με τιμή από 49.300 ευρώ, προσθέτει σημαντικά στοιχεία άνεσης και εμφάνισης. Ξεχωρίζουν οι ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, τα πίσω δισκόφρενα, οι προβολείς ομίχλης LED, τα φιμέ πίσω τζάμια, τα πλαϊνά σκαλοπάτια, η πρίζα 230V ισχύος 400W και ο αυτόματος διζωνικός κλιματισμός. Παράλληλα διατηρεί ωφέλιμο φορτίο 1.060 κιλών και την ίδια δυνατότητα ρυμούλκησης 3,5 τόνων.

Στην κορυφή της γκάμας τοποθετείται η έκδοση Premium, η οποία ξεκινά από 53.600 ευρώ. Εδώ το Hilux αποκτά πιο πολυτελή χαρακτήρα, με ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, καθίσματα με συνδυασμό δέρματος και υφάσματος, θερμαινόμενα πίσω καθίσματα, ηλεκτροχρωματικό εσωτερικό καθρέπτη, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού με οσφυϊκή υποστήριξη και πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών. Το ωφέλιμο φορτίο μειώνεται ελαφρώς στα 1.035 κιλά, χωρίς όμως να επηρεάζεται η δυνατότητα έλξης των 3.500 κιλών.

Απέναντι σε αυτές τις εκδόσεις βρίσκεται το νέο Toyota Hilux Battery Electric, το οποίο ξεκινά από 71.600 ευρώ. Έτσι, ακόμη και η κορυφαία έκδοση Premium του υβριδικού μοντέλου παραμένει 18.000 ευρώ φθηνότερη από το ηλεκτρικό Hilux, ενώ η βασική Advance κοστίζει σχεδόν 30.000 ευρώ λιγότερο, γεγονός που εξηγεί γιατί η Toyota εκτιμά ότι το Hybrid 48V θα αποτελέσει την εμπορικότερη επιλογή στην Ευρώπη.

toyota hilux

Τι κρατάμε;

  • Το νέο Toyota Hilux Hybrid 48V κοστίζει 41.900 ευρώ και είναι 29.700 ευρώ φθηνότερο από το ηλεκτρικό
  • Ο diesel 2.8 αποδίδει 204 ίππους και ρυμουλκεί έως 3.500 κιλά
  • Το ηλεκτρικό Hilux διαθέτει μόνιμη τετρακίνηση και αυτονομία περίπου 240 km WLTP
  • Και οι δύο εκδόσεις διατηρούν τον σκληροτράχηλο χαρακτήρα του θρυλικού pick-up
  • Η άφιξη στην ελληνική αγορά προγραμματίζεται για το τελευταίο τρίμηνο του 2026

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Tags
#Toyota#Toyota Hilux
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
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