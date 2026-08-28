Νέο Toyota RAV4: Με τι κινητήρες έρχεται στην Ελλάδα και πόσο κοστίζει;

Η έκτη γενιά του RAV4, ενός από τα σημαντικότερα SUV της παγκόσμιας αγοράς είναι πλέον διαθέσιμη στη χώρα μας, με εξηλεκτρισμένη γκάμα και πλούσιο βασικό εξοπλισμό.

Το νέο Toyota RAV4 άνοιξε το βιβλίο παραγγελιών στην Ελλάδα, με την τιμή του να ξεκινά από τα 39.900 ευρώ. Το ιαπωνικό SUV περνά στην έκτη γενιά του, αποκτώντας πιο σύγχρονη εμφάνιση, πλήρως ανασχεδιασμένο εσωτερικό και δύο διαφορετικά εξηλεκτρισμένα συστήματα κίνησης. Στην ελληνική αγορά θα προσφέρεται αποκλειστικά ως Full Hybrid και Plug-in Hybrid, χωρίς συμβατική έκδοση βενζίνης ή diesel.

Από 39.900 ευρώ στην Ελλάδα

Η βασική έκδοση Style συνδυάζεται με το υβριδικό σύστημα των 2,5 λίτρων, κίνηση στους εμπρός τροχούς και αυτόματο κιβώτιο CVT. Η τιμή των 39.900 ευρώ τοποθετεί το νέο RAV4 χαμηλότερα από το όριο των 40.000 ευρώ, παρά τη σημαντική τεχνολογική αναβάθμιση και τον πλούσιο εξοπλισμό. Στην γκάμα ακολουθούν οι εκδόσεις Black Edition και Black Edition+, ενώ στην κορυφή βρίσκονται η πιο δυναμική GR Sport και η πολυτελής Lounge. Η Toyota προσφέρει τόσο δικίνητες όσο και τετρακίνητες εκδόσεις, με την τετρακίνηση να είναι ηλεκτρική και να μην απαιτεί μηχανικό άξονα μετάδοσης προς τους πίσω τροχούς.

Έκδοση Σύστημα κίνησης Μετάδοση Κίνηση Τιμή Style 2.5 Hybrid Electric CVT 4×2 39.900 € Black Edition 2.5 Hybrid Electric CVT 4×2 45.300 € Black Edition+ 2.5 Hybrid Electric CVT 4×4 51.400 € GR Sport 2.5 Hybrid Electric CVT 4×4 53.800 € Lounge 2.5 Hybrid Electric CVT 4×4 55.300 €

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ και τέλος ταξινόμησης, όχι όμως το κόστος έκδοσης πινακίδων και τα τέλη κυκλοφορίας. Η χρηματοδότηση για τη βασική έκδοση ξεκινά από 484,17 ευρώ τον μήνα, με τους όρους του προγράμματος Toyota Flex.

Η βασική επιλογή είναι το 2.5 Hybrid Electric, το οποίο συνδυάζει έναν τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα κύκλου Atkinson με ηλεκτροκινητήρα, μπαταρία ιόντων λιθίου και αυτόματη μετάδοση CVT. Σύμφωνα με τα στοιχεία που εμφανίζονται στον ελληνικό διαμορφωτή, η εμπροσθοκίνητη έκδοση αποδίδει 183 ίππους, ενώ η τετρακίνητη φτάνει τους 191 ίππους. Η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 8,1 και 7,8 δευτερόλεπτα αντίστοιχα. Η κατανάλωση ξεκινά από 4,9 λτ./100 χλμ. στην έκδοση Style, με εκπομπές CO₂ από 112 γρ./χλμ.. Στις βαρύτερες και καλύτερα εξοπλισμένες τετρακίνητες εκδόσεις η επίσημη κατανάλωση φτάνει τα 5,7 λτ./100 χλμ., με εκπομπές έως 129 γρ./χλμ. Το σύστημα δεν απαιτεί εξωτερική φόρτιση, καθώς η μπαταρία ανακτά ενέργεια κατά την επιβράδυνση και την πέδηση. Σε αστικές συνθήκες μπορεί να κινεί το αυτοκίνητο για μικρά διαστήματα αποκλειστικά ηλεκτρικά, μειώνοντας την κατανάλωση και τον θόρυβο.

Πάνω από το Full Hybrid τοποθετείται το νέο RAV4 Plug-in Hybrid, το οποίο χρησιμοποιεί επίσης βενζινοκινητήρα 2,5 λίτρων, αλλά διαθέτει ισχυρότερο ηλεκτρικό σύστημα και σημαντικά μεγαλύτερη μπαταρία. Θα διατίθεται για πρώτη φορά και με κίνηση στους εμπρός τροχούς, εκτός από την ισχυρότερη τετρακίνητη έκδοση AWD-i. Η Toyota αναφέρει απόδοση έως 309 ίππους για την κορυφαία παραλλαγή, η οποία μπορεί να ολοκληρώσει το 0-100 χλμ./ώρα σε περίπου 5,8 δευτερόλεπτα. Η νέα μπαταρία έχει χωρητικότητα 22,68 kWh και εξασφαλίζει ηλεκτρική αυτονομία έως 137 χιλιόμετρα κατά WLTP. Το RAV4 PHEV υποστηρίζει φόρτιση AC έως 11 kW, αλλά και ταχεία φόρτιση DC έως 50 kW. Σε κατάλληλο ταχυφορτιστή, η φόρτιση από το 10% στο 80% μπορεί να ολοκληρωθεί σε περίπου 30 λεπτά, ενώ μία πλήρης φόρτιση σε wallbox απαιτεί περίπου τρεις ώρες.

Έκδοση RAV4 PHEV Κίνηση Τιμή Style 4×2 46.700 € Style 4×4 49.700 € Black Edition 4×2 50.800 € Black Edition 4×4 52.900 € Black Edition+ 4×2 53.800 € Black Edition+ 4×4 56.800 € GR Sport 4×4 58.300 € Lounge 4×2 57.300 € Lounge 4×4 59.800 €

Το νέο RAV4 διατηρεί μήκος κοντά στα 4,60 μέτρα, αποφεύγοντας τη συνηθισμένη αύξηση διαστάσεων που συνοδεύει μία αλλαγή γενιάς. Το πλάτος κυμαίνεται από 1,855 έως 1,880 μέτρα, ανάλογα με την έκδοση, και το ύψος από 1,675 έως 1,680 μέτρα. Η εξωτερική σχεδίαση ακολουθεί τη νέα αισθητική Hammerhead της Toyota, με λεπτούς προβολείς, κάθετα διαμορφωμένο εμπρός μέρος και έντονα τετραγωνισμένους θόλους. Η έκδοση GR Sport ξεχωρίζει με φαρδύτερο μετατρόχιο, διαφορετική ανάρτηση, ειδική ρύθμιση του συστήματος διεύθυνσης και ζάντες 20 ιντσών. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 514 λίτρα στις υβριδικές εκδόσεις, ενώ στο Plug-in Hybrid περιορίζεται στα 446 λίτρα λόγω της μεγαλύτερης μπαταρίας και των πρόσθετων εξαρτημάτων του συστήματος φόρτισης.

Στο εσωτερικό συναντάμε νέο ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών και κεντρική οθόνη πολυμέσων 12,9 ιντσών. Το νέο λογισμικό βασίζεται στην πλατφόρμα Arene, προσφέροντας ταχύτερη λειτουργία, ασύρματες ενημερώσεις και αναβαθμισμένες συνδεδεμένες υπηρεσίες. Το νέο Toyota Safety Sense προσθέτει μεταξύ άλλων αναβαθμισμένο σύστημα αποφυγής σύγκρουσης, Front Cross Traffic Alert, βελτιωμένη παρακολούθηση τυφλού σημείου και Rear Vehicle Approach Indicator. Στις πλουσιότερες εκδόσεις διατίθενται επίσης παρκάρισμα μέσω smartphone, τρισδιάστατη πανοραμική κάμερα και head-up display. Με τιμή εκκίνησης κάτω από τις 40.000 ευρώ, επιλογή εμπροσθοκίνησης ή τετρακίνησης και δύο διαφορετικές υβριδικές τεχνολογίες, το νέο RAV4 επιστρέφει με μία από τις πληρέστερες γκάμες στην κατηγορία των οικογενειακών SUV.

Τι κρατάμε