Νέο Toyota Yaris Cross: Ανανέωση για το δημοφιλέστερο B-SUV – Πότε θα έρθει Ελλάδα;

Το Toyota Yaris Cross ανανεώνεται με νέο design, πλουσιότερο εξοπλισμό και αναβαθμισμένη γκάμα Hybrid 115 και 130. Πότε έρχεται Ελλάδα.

Η Toyota προχωρά στην ανανέωση του Yaris Cross, δίνοντας φρεσκάδα στο πιο εμπορικό της μοντέλο στην Ευρώπη και ταυτόχρονα στο B-SUV με τις περισσότερες πωλήσεις από οποιαδήποτε μάρκα στην ευρωπαϊκή αγορά το 2025. Με 200.000 πωλήσεις μέσα στην περασμένη χρονιά, το Yaris Cross δεν χρειάζεται επανεκκίνηση, αλλά στοχευμένες βελτιώσεις.

Το νέο Yaris Cross δεν αλλάζει χαρακτήρα. Παραμένει ένα compact SUV με καθαρά αστικό προσανατολισμό, αλλά με πρακτικότητα και επιλογές που το κρατούν ελκυστικό σε ευρύτερο κοινό. Η ανανέωση γίνεται με τη λογική του kaizen, της συνεχούς βελτίωσης που επικαλείται διαχρονικά η Toyota, και έρχεται να στηρίξει ένα μοντέλο που ήδη έχει πολύ ισχυρή θέση στην αγορά.

Τι αλλάζει στο design

Η μεγαλύτερη οπτική αλλαγή εντοπίζεται στο εμπρός μέρος. Η Toyota μιλά για μια τολμηρή, εντελώς νέα σχεδίαση που κάνει το Yaris Cross να δείχνει πιο σύγχρονο και πιο SUV σε χαρακτήρα. Η νέα μάσκα με κυψελοειδές μοτίβο, βαμμένη στο χρώμα του αμαξώματος, δίνει πιο καθαρή και πιο εκλεπτυσμένη όψη, ενώ το μαύρο κάτω τμήμα διατηρεί τη γνώριμη «σκληρή» αισθητική που περιμένει κανείς από SUV.

Ανασχεδιασμένοι είναι και οι προβολείς LED, οι οποίοι πλέον ενσωματώνουν και τα φώτα ημέρας στον βασικό εξοπλισμό. Στις υψηλότερες εκδόσεις προστίθενται νέες ζάντες αλουμινίου, 17 ιντσών στην έκδοση Mid+ και 18 ιντσών στην έκδοση High, ενισχύοντας περαιτέρω την εικόνα του μοντέλου.

Η παλέτα εμπλουτίζεται επίσης με δύο νέα χρώματα. Το Precious Bronze θα διατίθεται αποκλειστικά σε διχρωμία με μαύρη οροφή και κολόνες, ενώ το Celestite Grey αντικαθιστά το προηγούμενο Shimmering Silver.

Πιο προσεγμένο εσωτερικό και καλύτερος εξοπλισμός

Η Toyota δεν έμεινε μόνο στην εμφάνιση. Στο εσωτερικό, το Yaris Cross αποκτά πιο προσεγμένη εικόνα, με λεπτομέρειες σε χρώμα πλατίνας στις επενδύσεις των θυρών και στον πίνακα οργάνων, που ενισχύουν τη συνολική αίσθηση ποιότητας.

Στην πράξη, η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι η έκδοση Style κερδίζει πλέον το σπορ κάθισμα που μέχρι σήμερα προοριζόταν αποκλειστικά για την έκδοση Elegant. Το συγκεκριμένο κάθισμα υπόσχεται περισσότερη άνεση και πιο σωστή πλευρική στήριξη, ενώ συνοδεύεται από τριχρωμία στις ραφές και πιο προσεγμένη αισθητική.

Από την έκδοση Style και πάνω, ο εξοπλισμός περιλαμβάνει πλέον ατμοσφαιρικό φωτισμό και ασύρματο φορτιστή για το κινητό, ενώ στην έκδοση Elegant προστίθεται ηλεκτρική πίσω πόρτα. Παράλληλα, σε όλη τη γκάμα γίνονται στάνταρ οι ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες.

Στην Elegant συναντάμε επίσης πιο premium λογική, με μερικώς δερμάτινη επένδυση καθισμάτων και χρήση του νέου υλικού SakuraTouch, που σύμφωνα με την Toyota ενσωματώνει φυτικής προέλευσης PVC, υπολείμματα φελλού και ανακυκλωμένο PET, μειώνοντας σημαντικά το αποτύπωμα CO2 στην παραγωγή σε σχέση με το γνήσιο δέρμα.

Τι ισχύει με τους κινητήρες

Σε άλλες αγορές υπήρξαν αναφορές ότι το βασικό υβριδικό σύστημα των 116 ίππων αποσύρεται. Όμως το επίσημο ελληνικό δελτίο Τύπου ξεκαθαρίζει ότι αυτό δεν ισχύει για την ελληνική γκάμα.

Συγκεκριμένα:

το Hybrid 130 αποτελεί την «καρδιά» της νέας γκάμας και θα προσφέρεται με FWD ή AWD-i

αποτελεί την «καρδιά» της νέας γκάμας και θα προσφέρεται με το Hybrid 115 παραμένει διαθέσιμο, αλλά αποκλειστικά στις εκδόσεις Active και Active Plus με κίνηση στους εμπρός τροχούς

Hybrid 130: ο βασικός πρωταγωνιστής της ανανεωμένης γκάμας

Το Hybrid 130 είναι το σύστημα που η Toyota θέλει να προβάλει περισσότερο στη νέα φάση του μοντέλου. Εντάχθηκε στη γκάμα του Yaris Cross το 2024 και προσφέρει 130 hp (96 kW) και 185 Nm ροπής. Σύμφωνα με την Toyota, επιταχύνει από 0-100 km/h σε 10,7 sec, ενώ διατηρεί χαμηλά την κατανάλωση και τις εκπομπές, με CO2 99-115 g/km και μέση κατανάλωση 4,4-5,1 lt/100 km.

Το σύστημα αυτό θα είναι διαθέσιμο είτε με κίνηση στους εμπρός τροχούς, είτε με την έξυπνη τετρακίνηση AWD-i, καλύπτοντας έτσι ένα πιο ευρύ φάσμα αναγκών.

Hybrid 115

Το Hybrid 115 συνεχίζει κανονικά στην ελληνική αγορά, αλλά με πιο στοχευμένο ρόλο. Θα διατίθεται μόνο στις εκδόσεις Active και Active Plus, πάντα με FWD.

Η απόδοσή του είναι 116 hp (85 kW) και 141 Nm ροπής, ενώ η Toyota ανακοινώνει εκπομπές CO2 100-107 g/km και κατανάλωση 4,4-4,7 lt/100 km. Για όποιον θέλει το πιο προσιτό Yaris Cross, αυτή θα είναι η βασική επιλογή της γκάμας.

Τι φέρνει το Yaris Cross GR SPORT

Η ανανεωμένη σειρά αποκτά και πιο έντονη σπορ ταυτότητα μέσω της έκδοσης GR SPORT, η οποία εμπνέεται άμεσα από τις επιτυχίες της TOYOTA GAZOO Racing.

Η διαφοροποίηση δεν είναι μόνο αισθητική. Το GR SPORT αποκτά:

αποκλειστικό εμπρός προφυλακτήρα

ειδικές ζάντες 18 ιντσών

εσωτερικό με sport καθίσματα τύπου suede

γκρι επένδυση με κόκκινες ραφές

λογότυπα GR

και διακοσμητικά σε gunmetal silver

Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι φέρνει και νέα ρύθμιση ανάρτησης για πιο άμεση και πιο ακριβή αίσθηση στο δρόμο. Η Toyota το τοποθετεί ως την πιο σπορ εκδοχή του μοντέλου, με το Hybrid 130 και αποκλειστικά FWD.

Στον βασικό εξοπλισμό του περιλαμβάνονται επίσης:

ατμοσφαιρικός φωτισμός

ασύρματος φορτιστής

Blind Spot Monitor

ηλεκτρικά ανοιγόμενη πίσω πόρτα

Πρακτικότητα και ψηφιακή εμπειρία

Το Yaris Cross διατηρεί τα πίσω καθίσματα 40:20:40, ένα στοιχείο που παραμένει σημαντικό στην καθημερινή χρήση και στις μικρές οικογενειακές μετακινήσεις.

Στο κομμάτι της τεχνολογίας, η μάρκα διατηρεί στο προσκήνιο το Toyota Smart Connect, με πλοήγηση μέσω cloud, φωνητική αναγνώριση, φωνητικό βοηθό και ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto.

Στα συστήματα ασφαλείας και υποβοήθησης, το πακέτο Toyota T-Mate συνεχίζει να αποτελεί βασικό στοιχείο του αυτοκινήτου, ενώ προστίθεται φρένο υποστήριξης στάθμευσης από τις εκδόσεις Mid+ και πάνω, ενώ οι εκδόσεις High διαθέτουν επιπλέον Blind Spot Monitor.

Πότε θα έρθει Ελλάδα

Η Toyota Hellas αναφέρει ότι η ανανεωμένη γκάμα του Yaris Cross θα είναι διαθέσιμη για παραγγελία αργότερα μέσα στο έτος.

Τι κρατάμε;