Νέο Volvo EX60: Πρώτη εικόνα από το εσωτερικό του νέου SUV

Πρώτη ματιά στο εσωτερικό του πιο τεχνολογικά προηγμένου αυτοκινήτου της Volvo μέχρι σήμερα

Η Volvo μας δίνει ένα πρώτο teaser από το εσωτερικό του νέου EX60, του νέου αμιγώς ηλεκτρικού SUV με το οποίο η σουηδική μάρκα περνάει σε μια νέα εποχή ανθρωποκεντρικής τεχνολογίας. Εξοπλισμένο με τον βοηθό AI Gemini της Google, το EX60 μπορεί να συνομιλήσει φυσικά με τον οδηγό, κάνοντας έτσι τη ζωή του πιο εύκολη και ασφαλέστερη.

Πρακτικότητα και ασφάλεια

Το Gemini μπορεί να προσφέρει βοήθεια σε κάθε διαδρομή, επιτρέποντας στον οδηγό να διαχειρίζεται ακόμα και πολύπλοκες λειτουργίες χωρίς τη χρήση της οθόνης, κρατώντας τα χέρια του στο τιμόνι. Ο φωνητικός βοηθός λαμβάνει υπόψη τον προηγούμενο διάλογο και ο οδηγός δεν χρειάζεται να θυμάται συγκεκριμένες εντολές.

Για παράδειγμα, οι οδηγοί μπορούν να ζητήσουν από το Gemini να βρει μια διεύθυνση κράτησης ξενοδοχείου στο email τους, να ελέγξει αν ένα αντικείμενο που αγόρασαν πρόσφατα χωράει στον χώρο αποσκευών ή ακόμα να προτείνει ιδέες για το επόμενο ταξίδι.

Παράλληλα, το EX60 διαθέτει την τελευταία έκδοση του HuginCore, του κεντρικού συστήματος της Volvo Cars που δίνει τη δυνατότητα στο αυτοκίνητο να σκέφτεται, να επεξεργάζεται και να ενεργεί.

«Το νέο EX60 είναι εξοπλισμένο με ανθρωποκεντρική τεχνολογία που έχει σχεδιαστεί για να αναβαθμίζει τη ζωή σας πίσω από το τιμόνι», λέει ο Anders Bell, Επικεφαλής Τεχνολογίας στη Volvo Cars. «Το HuginCore, δημιουργεί διακριτική αλλά προηγμένη τεχνολογία που λειτουργεί αθόρυβα στο παρασκήνιο για να σας υποστηρίζει.»

Πιο έξυπνο με το κάθε χιλιόμετρο

Το νέο EX60 διαθέτει το υψηλότερο επίπεδο επεξεργαστικής ισχύος από οποιοδήποτε αυτοκίνητο της Volvo μέχρι σήμερα, χάρη σε χαρακτηριστικά όπως το επόμενης γενιάς Snapdragon Cockpit Platform της Qualcomm Technologies Inc., και η πανίσχυρη πλατφόρμα NVIDIA DRIVE. Το αποτέλεσμα είναι ένα αυτοκίνητο που μπορεί να εκτελεί πάνω από 250 τρισεκατομμύρια λειτουργίες ανά δευτερόλεπτο, διαβάζοντας και αξιολογώντας τον κόσμο γύρω του, ενώ μπορεί ακόμα και να χρησιμοποιεί εμπειρίες άλλων οδηγών Volvo από όλο τον κόσμο για να συνεχίζει να βελτιώνεται.

Το EX60 έχει μεγαλύτερη αυτονομία από οποιοδήποτε προηγούμενο ηλεκτρικό αυτοκίνητο Volvo, ικανό να καλύψει 810 χλμ. με μόνο μία φόρτιση, ενώ μπορεί επίσης να ανακτήσει έως και 340 χλμ. αυτονομίας σε μόλις δέκα λεπτά σε ταχυφορτιστή 400 kW.

Το νέο Volvo EX60 θα αποκαλυφθεί επίσημα στις 21 Ιανουαρίου.

Τι κρατάμε: