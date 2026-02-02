Νέοι οδηγοί: Μπαίνει όριο στους επιβάτες νεαρής ηλικίας που μπορούν να μεταφέρουν

Οι νέοι οδηγοί θα πρέπει να ξεπεράσουν περισσότερα «εμπόδια» πριν απολαύσουν τις ίδιες ελευθερίες με τους έμπειρους

Επιπλέον βήματα πριν αποκτήσουν την πλήρη ελευθερία στην οδήγηση θα πρέπει να κάνουν οι νέοι οδηγοί στη Βόρεια Ιρλανδία από τον Οκτώβριο, με στόχο τη μείωση των σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων. Τα εν λόγω ατυχήματα «μαστίζουν» στη χώρα του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία γίνεται η πρώτη που εφαρμόζει ανάλογα μέτρα – κάτι που ήδη ισχύει σε χώρες όπως η Αυστραλία και σε πολιτείες των ΗΠΑ.

Περιορισμοί για δύο χρόνια

Μετά την επιτυχία στις εξετάσεις οδήγησης, οι νέοι οδηγοί θα πρέπει να διαθέτουν το “R” (το δικό μας “Ν”) στο πίσω τζάμι, ενώ για τους πρώτους έξι μήνες, σε οδηγούς κάτω των 24 ετών θα επιτρέπεται μόνο ένας επιβάτης ηλικίας μεταξύ 14 και 20 κατά τις βραδινές ώρες, με εξαιρέσεις για μέλη οικογένειας και ενήλικους έμπειρους οδηγούς.

Πρόκειται για ένα νέο μέτρο που μπορεί να ακούγεται κάπως υπερβολικό, αλλά βασίζεται σε ανησυχητικά στοιχεία που δείχνουν πως αυτοκίνητα γεμάτα νεαρές παρέες που οδηγούνται από νέους οδηγούς τις βραδινές ώρες είναι επικίνδυνο «μείγμα».

Οι στατιστικές δείχνουν ότι οι οδηγοί ηλικίας 17 έως 23 ετών εμπλέκονται σε δυσανάλογο αριθμό σοβαρών και θανατηφόρων ατυχημάτων, παρά το γεγονός ότι αποτελούν ένα μικρό ποσοστό των χρηστών του οδικού δικτύου.

Αλλαγές και στις άδειες οδήγησης

Πέρα από το όριο στον αριθμό επιβατών, μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές έχει να κάνει με τα χρονικά πλαίσια. Οι μαθητευόμενοι οδηγοί θα πρέπει να κατέχουν την προσωρινή τους άδεια για τουλάχιστον έξι μήνες πριν μπορέσουν να δώσουν πρακτικά. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, πρέπει να ολοκληρώσουν ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υπογράφεται από εκπαιδευτή ή επιβλέποντα ενήλικα οδηγό.

Σε άλλα – αρκετά πιο «καλοδεχούμενα» – νέα, καταργείται το όριο ταχύτητας των 72 χλμ./ώρα (45 μίλια/ώρα), κάτι που σημαίνει πως οι νέοι οδηγοί στη Βόρεια Ιρλανδία θα μπορούν να συμβαδίζουν ελεύθερα με την υπόλοιπη κυκλοφορία σε αυτοκινητόδρομους.

