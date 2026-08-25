quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Νέος Head of Skoda στην Ελλάδα από 1η Σεπτεμβρίου

ΤΡΙΤΗ | 25.08.2026
Autotypos Team
neos-head-of-skoda-stin-ellada-apo-1i-septemvriou-783812
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Kosmocar προχωρά σε αλλαγές στην οργανωτική δομή της Skoda, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής και εμπορικής ανάπτυξης της μάρκας στην ελληνική αγορά.

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2026, ο Αθανάσιος Μπάφας αναλαμβάνει τη θέση του Head of Skoda, έχοντας τη συνολική ευθύνη για τη στρατηγική ανάπτυξη και την εμπορική πορεία της μάρκας. Ο Αθανάσιος Μπάφας διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας σε ανώτερες διοικητικές θέσεις, κυρίως στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η επαγγελματική του διαδρομή έχει εστιάσει στους τομείς του Marketing και της εμπορικής ανάπτυξης, με ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική διοίκηση μαρκών, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και τη σύνδεση των ενεργειών Marketing με τους εμπορικούς στόχους. Η εμπειρία αυτή αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ενίσχυση της Skoda στην ελληνική αγορά.

Skoda

Παράλληλα με τον νέο ρόλο του κ. Μπάφα, ο Σταύρος Λιάπης αναλαμβάνει καθήκοντα Skoda Sales Manager. Στην νέα του θέση θα έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη των πωλήσεων, την υλοποίηση της εμπορικής στρατηγικής και τη συνεργασία με το Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Εμπόρων της μάρκας. Η πολυετής εμπειρία του και η βαθιά γνώση τόσο της Skoda όσο και της ελληνικής αγοράς αποτελούν σημαντικά εφόδια για την επιτυχή άσκηση των νέων καθηκόντων του.

Kosmocar

Οι συγκεκριμένες αλλαγές στην οργανωτική δομή εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της προσπάθειας της Kosmocar να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της Skoda στην ελληνική αγορά. Με τον Αθανάσιο Μπάφα να αναλαμβάνει τη συνολική στρατηγική και εμπορική καθοδήγηση της μάρκας και τον Σταύρο Λιάπη να επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των πωλήσεων και τη συνεργασία με το δίκτυο, η εταιρεία στοχεύει σε ακόμη πιο δυναμική παρουσία και ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.

Η μετάβαση στα νέα καθήκοντα ξεκινά επισήμως από την 1η Σεπτεμβρίου 2026, σηματοδοτώντας μια νέα φάση για την εμπορική και στρατηγική πορεία της Skoda στην Ελλάδα υπό την ομπρέλα της Kosmocar.

Όλες Οι Ειδήσεις

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Kosmocar#Skoda
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

agorazoun-oi-evropaioi-kinezika-aftokinita-ti-pososto-echoun-kai-poia-marka-einai-no1-798662

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

25.08.2026

Αγοράζουν οι Ευρωπαίοι κινέζικα αυτοκίνητα; – Τι ποσοστό έχουν και ποια μάρκα είναι No1
afto-einai-to-aftokinito-tis-mercedes-pou-schediase-o-lebron-james-813552

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

12.08.2026

Αυτό είναι το αυτοκίνητο της Mercedes που σχεδίασε ο Lebron James
i-nea-mercedes-benz-ton-350-450-evro-stin-ellada-poso-einai-o-foros-811448

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

25.07.2026

Η νέα Mercedes-Benz των 350.450 ευρώ στην Ελλάδα – Πόσο είναι ο φόρος;
h-mercedes-benz-molis-apokalypse-to-pio-polyteles-suv-olon-ton-epochon-811068

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

22.07.2026

H Mercedes-Benz μόλις αποκάλυψε το πιο πολυτελές SUV όλων των εποχών
nea-mercedes-benz-glb-stin-ellada-times-gia-to-7-thesio-ilektriko-suv-810251

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

13.07.2026

Νέα Mercedes-Benz GLB στην Ελλάδα: Τιμές για το 7-θέσιο ηλεκτρικό SUV
apokalypsi-gia-tin-nea-mercedes-amg-cla-45-4matic-me-680-ippous-kanei-to-0-100-km-h-se-3-809861

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

09.07.2026

Αποκάλυψη για την νέα Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+: Με 680 ίππους, κάνει το 0-100 km/h σε 3’’

Πρόσφατες Ειδήσεις