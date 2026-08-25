Νέος Head of Skoda στην Ελλάδα από 1η Σεπτεμβρίου

Η Kosmocar προχωρά σε αλλαγές στην οργανωτική δομή της Skoda, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής και εμπορικής ανάπτυξης της μάρκας στην ελληνική αγορά.

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2026, ο Αθανάσιος Μπάφας αναλαμβάνει τη θέση του Head of Skoda, έχοντας τη συνολική ευθύνη για τη στρατηγική ανάπτυξη και την εμπορική πορεία της μάρκας. Ο Αθανάσιος Μπάφας διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας σε ανώτερες διοικητικές θέσεις, κυρίως στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η επαγγελματική του διαδρομή έχει εστιάσει στους τομείς του Marketing και της εμπορικής ανάπτυξης, με ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική διοίκηση μαρκών, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και τη σύνδεση των ενεργειών Marketing με τους εμπορικούς στόχους. Η εμπειρία αυτή αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ενίσχυση της Skoda στην ελληνική αγορά.

Παράλληλα με τον νέο ρόλο του κ. Μπάφα, ο Σταύρος Λιάπης αναλαμβάνει καθήκοντα Skoda Sales Manager. Στην νέα του θέση θα έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη των πωλήσεων, την υλοποίηση της εμπορικής στρατηγικής και τη συνεργασία με το Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Εμπόρων της μάρκας. Η πολυετής εμπειρία του και η βαθιά γνώση τόσο της Skoda όσο και της ελληνικής αγοράς αποτελούν σημαντικά εφόδια για την επιτυχή άσκηση των νέων καθηκόντων του.

Οι συγκεκριμένες αλλαγές στην οργανωτική δομή εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της προσπάθειας της Kosmocar να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της Skoda στην ελληνική αγορά. Με τον Αθανάσιο Μπάφα να αναλαμβάνει τη συνολική στρατηγική και εμπορική καθοδήγηση της μάρκας και τον Σταύρο Λιάπη να επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των πωλήσεων και τη συνεργασία με το δίκτυο, η εταιρεία στοχεύει σε ακόμη πιο δυναμική παρουσία και ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.

Η μετάβαση στα νέα καθήκοντα ξεκινά επισήμως από την 1η Σεπτεμβρίου 2026, σηματοδοτώντας μια νέα φάση για την εμπορική και στρατηγική πορεία της Skoda στην Ελλάδα υπό την ομπρέλα της Kosmocar.