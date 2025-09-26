Νέος ισχυρότερος mild hybrid κινητήρας για 3 μοντέλα της BMW – Σύντομα στην Ελλάδα

Ανανεωμένη γκάμα από το φθινόπωρο του 2025 με περισσότερη ισχύ και χαμηλότερη κατανάλωση

Η BMW ξεκινά το φθινόπωρο του 2025 με μια σειρά αλλαγών που αφορούν κυρίως στην sport διάσταση των μοντέλων της. Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται τα entry-level μοντέλα της Μ σειράς της BMW, τα οποία αποκτούν τον αναβαθμισμένο εξακύλινδρο κινητήρα 3,0 λίτρων με mild hybrid υποβοήθηση. Ένα μηχανικό σύνολο που συνδυάζει καλύτερες επιδόσεις με πιο χαμηλή κατανάλωση.

Περισσότερη ισχύς, πιο δυναμικές επιδόσεις

Ο εξακύλινδρος σε σειρά αποδίδει πλέον 392 ίππους, δηλαδή 18 περισσότερους από την προηγούμενη γενιά, με τη συμβολή του ήπια υβριδικού συστήματος που προσθέτει 12 ίππους. Η ροπή φτάνει τα 540 Nm, βελτίωση κατά 40 Nm. Αυτές οι αλλαγές προσδίδουν καλύτερες επιδόσεις στο δρόμο. Η BMW M340i xDrive Sedan χρειάζεται μόλις 4,3 δευτερόλεπτα για το 0-100 km/h, χρόνος που τη φέρνει κοντά σε καθαρόαιμα σπορ αυτοκίνητα.

Στο ίδιο κλίμα κινούνται και οι M340i Touring αλλά και οι M440i Coupé, Cabrio και Gran Coupé, οι οποίες γίνονται πιο σβέλτες και απολαυστικές στην οδήγηση. Η αναβάθμιση επεκτείνεται και στη BMW M240i xDrive Coupé, η οποία αποκτά τον ίδιο κινητήρα, κερδίζοντας έτσι σε δύναμη χωρίς να χάνει τον «μικρό αλλά αυθεντικό» χαρακτήρα της.

Μικρότερη κατανάλωση, νέες λεπτομέρειες εξοπλισμού

Η βελτίωση δεν περιορίζεται στις επιδόσεις. Η M240i Coupé εμφανίζει πλέον κατανάλωση 8,0 λ./100 χλμ. WLTP, έναντι 8,8 της προηγούμενης εκδοχής. Αντίστοιχα, οι εκπομπές CO₂ μειώθηκαν στους 183 γρ./χλμ., στοιχείο που δείχνει πόσο προσεκτικά δούλεψαν οι μηχανικοί στη βελτιστοποίηση του συνόλου.

Παράλληλα, η BMW προσθέτει μικρές αλλά ουσιαστικές πινελιές εξοπλισμού. Η Σειρά 2 Gran Coupé διατίθεται πλέον και στο πράσινο Cape York Green όταν συνδυάζεται με M Sport, ενώ οι Σειρές 4 Gran Coupé και i4 με προαιρετικούς προσαρμοζόμενους προβολείς LED αποκτούν πίσω φώτα λέιζερ. Στην X3, οι νέες επενδύσεις Veganza και Merino συνδυάζονται με πιο προσεγμένη εμφάνιση στη δεύτερη σειρά καθισμάτων, ενώ στη Σειρά 5 και στην i5 εμφανίζεται ένα χρήσιμο αξεσουάρ: κρεμάστρα ενσωματωμένη στην κολόνα Β.

Ψηφιακή εμπειρία και φόρτιση

Το My BMW app αποκτά νέα εργαλεία, όπως τον οδηγό φόρτισης, που παρέχει πρακτικές συμβουλές για το πώς φορτίζει κανείς πιο αποδοτικά. Επιπλέον, το BMW Maps με σχεδιασμό διαδρομής βάσει φόρτισης γίνεται διαθέσιμο και σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Ρουμανία, διευκολύνοντας τους κατόχους ηλεκτρικών μοντέλων στην περιοχή μας.

Τι κρατάμε

Ο εξακύλινδρος κινητήρας ανεβαίνει στους 392 ίππους και 540 Nm .

. Οι M340i και M440i κερδίζουν σε επιτάχυνση, με τη Sedan να πιάνει τα 100 km/h σε 4,3 δευτερόλεπτα.

και κερδίζουν σε επιτάχυνση, με τη Sedan να πιάνει τα 100 km/h σε 4,3 δευτερόλεπτα. Η M240i Coupé γίνεται πιο οικονομική, με κατανάλωση 8,0 λ./100 χλμ..

Εμπλουτισμός εξοπλισμού με νέο χρώμα στη Σειρά 2, φώτα λέιζερ στη Σειρά 4 και πρακτική κρεμάστρα στη Σειρά 5.

Το ConnectedDrive και το My BMW app ενισχύουν την εμπειρία φόρτισης και πλοήγησης.

ΚΤΕΟ 2025: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις – Κόστος, δικαιολογητικά και πρόστιμα

Πωλήσεις αυτοκινήτων Ευρώπης: Το καύσιμο που κυριαρχεί με 34,7%