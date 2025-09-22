Από τις 13 Σεπτεμβρίου εφαρμόζεται ο νέος ΚΟΚ με αυστηρά πρόστιμα έως 8.000€ και κυρώσεις για οδηγούς και συνοδηγούς.

Από 13/9 σε ισχύ ο νέος ΚΟΚ, με αυστηρά πρόστιμα και ποινές.

Κράνος: 350€ και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες – ισχύει και για τους συνοδηγούς.

Παραβάσεις σε κινητό, STOP, φανάρια και ταχύτητα τιμωρούνται με κλιμακούμενα πρόστιμα έως 8.000€.

Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ φτάνει μέχρι ισόβια κάθειρξη σε περίπτωση θανατηφόρου δυστυχήματος.

Στόχος: Μηδενική ανοχή και νέα κουλτούρα οδικής ασφάλειας.

Σαφάρι ελέγχων με τον νέο ΚΟΚ

Από τις 13 Σεπτεμβρίου, οι οδηγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με σαρωτικούς ελέγχους της Τροχαίας στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Οι παραβάσεις πλέον επιφέρουν βαριά πρόστιμα και αυστηρές κυρώσεις, ενώ για πρώτη φορά τιμωρούνται εξίσου και οι συνοδηγοί που αμελούν τα μέτρα ασφαλείας.

Μόνο το 2024 καταγράφηκαν 655 νεκροί στην άσφαλτο, με κύριες αιτίες το αλκοόλ, τη χρήση κινητού, την υπερβολική ταχύτητα και την παραβίαση σηματοδοτών.

Εκστρατεία «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους»

Στο διάστημα 8–14 Σεπτεμβρίου 2025 έγιναν 23.295 έλεγχοι, με:

2.615 παραβάσεις οδηγών (82 σε διανομείς).

336 παραβάσεις επιβατών.

315 οδηγοί ΕΠΗΟ (ηλεκτρικά πατίνια) και 19 οδηγοί ATV.

Το πρόστιμο για μη χρήση κράνους είναι 350€ και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες. Το ίδιο ισχύει και για τον οδηγό που δεν εξασφαλίζει την ασφάλεια του συνεπιβάτη, ενώ ο ίδιος ο επιβάτης τιμωρείται επίσης με 350€. Για τα ΕΠΗΟ το πρόστιμο είναι 30€.

Αυστηρά πρόστιμα για όλες τις επικίνδυνες παραβάσεις

Ο νέος ΚΟΚ εισάγει κλιμακωτές ποινές που γίνονται προοδευτικά βαρύτερες σε περίπτωση υποτροπής.

Χρήση κινητού

1η φορά: 350€ + αφαίρεση άδειας για 1 μήνα.

1η υποτροπή: 1.000€ + αφαίρεση άδειας για 6 μήνες.

2η υποτροπή: 2.000€ + αφαίρεση άδειας για 1 έτος.

Υπερβολική ταχύτητα

1η φορά: 700€ + αφαίρεση άδειας για 60 ημέρες.

1η υποτροπή: 1.000€ + αφαίρεση άδειας για 180 ημέρες.

2η υποτροπή: 2.000€ + αφαίρεση άδειας για 1 έτος.

Παραβίαση φαναριού

1η φορά: 700€ + αφαίρεση άδειας για 60 ημέρες.

1η υποτροπή: 1.000€ + αφαίρεση άδειας για 180 ημέρες.

2η υποτροπή: 2.000€ + αφαίρεση άδειας για 1 έτος.

STOP

Χωρίς ατύχημα: Από 350€ και 30 ημέρες αφαίρεση άδειας, έως 2.000€ και 1 έτος σε υποτροπές.

Με ατύχημα: Από 700€ και 60 ημέρες αφαίρεση άδειας, έως 4.000€, 8 χρόνια αφαίρεση άδειας και ποινές κάθειρξης.

Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Από 350€ και 1 μήνα αφαίρεση άδειας για χαμηλές ενδείξεις, έως 1.200€ + φυλάκιση για υψηλές.

Σε υποτροπές: φτάνει τα 4.000€ πρόστιμο και 10 χρόνια αφαίρεση άδειας.

Σε θανατηφόρο δυστύχημα: ποινές έως ισόβια κάθειρξη.

Κόντρες

1η φορά: 2.000€ + αφαίρεση άδειας για 1 έτος.

1η υποτροπή: 4.000€ + αφαίρεση άδειας για 2 χρόνια.

2η υποτροπή: 8.000€ + αφαίρεση άδειας για 4 χρόνια.

Τι κρατάμε;

Νέος ΚΟΚ σε ισχύ από 13/9 με σαφάρι ελέγχων της Τροχαίας.

Μη χρήση κράνους = 350€ και αφαίρεση διπλώματος για οδηγό και συνοδηγό.

Κλιμακούμενα πρόστιμα έως 8.000€ για κινητό, STOP, φανάρια, ταχύτητα.

Αλκοόλ = αυστηρότατες ποινές, που φτάνουν μέχρι και ισόβια.

Στόχος: ριζική αλλαγή κουλτούρας οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα.

