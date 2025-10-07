Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), που τέθηκε σε ισχύ από τα μέσα Σεπτεμβρίου, φέρνει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που τιμωρούνται οι επικίνδυνες ή αντικοινωνικές συμπεριφορές στους δρόμους.

Δύο πρόσφατα περιστατικά ανέδειξαν τη φιλοσοφία του νέου πλαισίου: το τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη στη Φιλοθέη και η περίπτωση της οδηγού που παραβίασε δύο φορές τη ΛΕΑ στην Αττική Οδό μέσα σε τέσσερις ημέρες.

Στην πρώτη περίπτωση, ο Μπισμπίκης δεν υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, καθώς είχε απομακρυνθεί από τον τόπο του ατυχήματος, κάτι που ο νόμος δεν επιτρέπει εκ των υστέρων. Η Τροχαία του επέβαλε πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος, ενώ αν είχε βρεθεί με ποσοστό αλκοόλ άνω του 0,60 ml, οι ποινές θα ήταν πολύ αυστηρότερες.

Η δεύτερη υπόθεση αφορά γυναίκα οδηγό που οδηγούσε επανειλημμένα στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ). Ως υπότροπη, καλείται να πληρώσει 1.350 ευρώ και στερείται το δίπλωμά της για 18 μήνες. Ο νέος ΚΟΚ στοχεύει πλέον στον ίδιο τον οδηγό και όχι στο όχημα, αλλάζοντας τη λογική των κυρώσεων.

Η νομοθεσία είναι επίσης σαφώς αυστηρότερη για τη χρήση κινητών τηλεφώνων, τα οποία αποτελούν τρίτη αιτία τροχαίων ατυχημάτων στη χώρα. Τα πρόστιμα ξεκινούν από 350 ευρώ και μπορεί να φθάσουν έως 4.000 ευρώ, ενώ οι απαγορεύσεις ισχύουν για κινητά, τάμπλετ, έξυπνα ρολόγια και κάθε συσκευή με οθόνη αφής. Η ζωντανή μετάδοση (live streaming) κατά την οδήγηση επιτρέπεται μόνο αν η συσκευή είναι σταθερά τοποθετημένη σε βάση.

Ακόμη, προβλέπονται πρόστιμα για αντικοινωνική ή αγενή συμπεριφορά. Η έλλειψη ευγένειας, οι ύβρεις και οι χειρονομίες προς άλλους οδηγούς ή πεζούς τιμωρούνται με 150 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 40 ημέρες. Επίσης, απότομο φρενάρισμα χωρίς λόγο («brake checking») επιφέρει πρόστιμο 30 ευρώ, ενώ αν προκαλέσει ατύχημα, ενεργοποιούνται βαρύτερες ποινές.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και μικρότερες προβλέψεις: απαγόρευση οδήγησης με σαγιονάρες ή χοντρά ρούχα, καθώς και η μεταφορά αντικειμένων στα πίσω καθίσματα χωρίς ασφάλιση, με πρόστιμο 150 ευρώ για λόγους ασφαλείας.

