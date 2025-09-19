quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Νέος ΚΟΚ: Πόσο μειώθηκαν τα θανατηφόρα τροχαία το 2025 – Πού σημειώθηκαν τα περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 19.09.2025
Autotypos team
neos-kok-poso-meiothikan-ta-thanatifora-trochaia-to-2025-pou-simeiothikan-ta-perissotera-775782

Σημαντική μείωση στα θανατηφόρα τροχαία το 2025, με 364 νεκρούς έναντι 440 πέρσι. Ποιες περιοχές είχαν τα περισσότερα δυστυχήματα.

  • 364 νεκροί από τροχαία το 2025 (Ιαν–Αυγ), μείωση 17% σε σχέση με το 2024.

  • 341 θανατηφόρα ατυχήματα, έναντι 412 πέρσι.

  • Αττική πρώτη σε δυστυχήματα (102 νεκροί), ακολουθούν Θεσσαλονίκη και Κρήτη.

  • Οι παραβάσεις ΚΟΚ αυξήθηκαν, με την υπερβολική ταχύτητα να παραμένει η πιο επικίνδυνη.

  • Εκστρατεία «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους» συνεχίζει με χιλιάδες ελέγχους.

Σημαντική αποκλιμάκωση στα θανατηφόρα

Η Ελλάδα εξακολουθεί να πληρώνει βαρύ φόρο αίματος στην άσφαλτο, ωστόσο τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. δείχνουν σαφή βελτίωση. Από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2025 καταγράφηκαν 341 θανατηφόρα τροχαία, έναντι 412 το 2024, σημειώνοντας μείωση 17,2%.

Σε επίπεδο θυμάτων, οι νεκροί έπεσαν στους 364, από 440 πέρσι, μια διαφορά που ισοδυναμεί με «διάσωση» 76 ζωών σε μόλις οκτώ μήνες.

Παρά τα θετικά νέα, το συνολικό πλήθος τροχαίων ατυχημάτων παραμένει υψηλό, με 9.202 περιστατικά φέτος, έναντι 9.572 πέρσι (πτώση μόλις 3,9%).

Περιοχές με τα περισσότερα δυστυχήματα

Η Αττική εξακολουθεί να καταγράφει τα περισσότερα θύματα, με 102 νεκρούς και 112 σοβαρά τραυματίες. Στη Θεσσαλονίκη, οι απώλειες περιορίστηκαν στους 20 νεκρούς (έναντι 29 πέρσι), ενώ στην Κρήτη –ιδίως στον ΒΟΑΚ– οι νεκροί μειώθηκαν δραστικά στους 18, από 35 το 2024.

Η αποκλιμάκωση στην Κρήτη συνοδεύτηκε και από μείωση σοβαρών τραυματισμών κατά 26,5%, στοιχείο που δείχνει πρόοδο στις παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας.

Οι παραβάσεις που «καίνε»

Παρά τη μείωση των θανατηφόρων, οι παραβάσεις του ΚΟΚ αυξήθηκαν: συνολικά 1.093.308 βεβαιώσεις το πρώτο οκτάμηνο, +5,4% σε σχέση με το 2024.

  • Υπερβολική ταχύτητα: 254.979 παραβάσεις (+13,7%).

  • Παράνομη στάθμευση: 390.294 περιπτώσεις (+11,5%).

  • Κίνηση στην αριστερή λωρίδα: +110,7%.

  • Αντικανονική χρήση φώτων: +38,3%.

  • Απόσπαση προσοχής: +33,9%.

Υπάρχουν και θετικά:

  • Μη χρήση ζώνης: -39,1%.

  • Στέρηση άδειας οδήγησης: -35,5%.

  • Παραβάσεις για θόρυβο: -26%.

Στοχευμένες εκστρατείες

Η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει την καμπάνια «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με συνεχείς ελέγχους τις τελευταίες 11 εβδομάδες. Μόνο την περασμένη εβδομάδα έγιναν 23.295 έλεγχοι, με 2.615 παραβάσεις, ανάμεσά τους 86 διανομείς και 336 επιβάτες.

Η εκστρατεία αυτή στοχεύει κυρίως στη μείωση των σοβαρών τραυματισμών σε δικυκλιστές, μια κατηγορία που παραμένει εξαιρετικά ευάλωτη στα τροχαία.

Τι κρατάμε;

  • Μείωση 17% στους νεκρούς από τροχαία το 2025.

  • Η Αττική πρώτη σε αριθμό θυμάτων, αλλά με βελτίωση σε σχέση με πέρσι.

  • Υπερβολική ταχύτητα και παράνομη στάθμευση οι πιο συχνές παραβάσεις.

  • Η ΕΛ.ΑΣ. εντατικοποιεί τις εκστρατείες για κράνος και οδική ασφάλεια.

  • Παρά την πρόοδο, η Ελλάδα συνεχίζει να χάνει εκατοντάδες ζωές κάθε χρόνο στην άσφαλτο.

Όλες οι ειδήσεις

Αποστολή στη Φρανκφούρτη: Οδηγούμε το υβριδικό KGM Torres

Cruise Control και κατανάλωση καυσίμου: Μύθοι και πραγματικότητα

To Audi που ξεπέρασε τις 10.000 παραγγελίες σε μισή ώρα

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#θανατηφόρα τροχαία#μέτρα τροχαίας#νέος ΚΟΚ#τροχαία
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

allagi-dioikisis-stin-kosmocar-a-e-764679

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

25.06.2025

Αλλαγή Διοίκησης στην Kosmocar A.E.
kosmocar-volkswagen-megali-diakrisi-sta-pr-awards-2025-758244

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

06.05.2025

Kosmocar – Volkswagen: Μεγάλη Διάκριση στα PR Awards 2025!
letape-greece-2025-i-skoda-cycling-team-sti-koryfi-756634

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

16.04.2025

L’Étape Greece 2025: Η Skoda Cycling Team στη κορυφή!
skoda-stin-ekkinisi-tou-letape-greece-me-to-neo-elroq-756197

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

11.04.2025

Skoda: Στην εκκίνηση του L’Étape Greece με το νέο Elroq!
i-gratsias-i-aeve-entassetai-sto-diktyo-exousiodotimenon-synergaton-service-skoda-755292

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

02.04.2025

Η ΓΡΑΤΣΙΑΣ Ι. ΑΕΒΕ εντάσσεται στο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών Service SKODA
i-kosmocar-anakoinonei-tin-oloklirosi-tis-thiteias-tou-k-stiven-sirti-732174

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

10.03.2025

Η Kosmocar ανακοινώνει την ολοκλήρωση της θητείας του κ. Στήβεν Σίρτη

Πρόσφατες Ειδήσεις