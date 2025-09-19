Σημαντική μείωση στα θανατηφόρα τροχαία το 2025, με 364 νεκρούς έναντι 440 πέρσι. Ποιες περιοχές είχαν τα περισσότερα δυστυχήματα.

364 νεκροί από τροχαία το 2025 (Ιαν–Αυγ), μείωση 17% σε σχέση με το 2024.

341 θανατηφόρα ατυχήματα , έναντι 412 πέρσι.

Αττική πρώτη σε δυστυχήματα (102 νεκροί), ακολουθούν Θεσσαλονίκη και Κρήτη.

Οι παραβάσεις ΚΟΚ αυξήθηκαν, με την υπερβολική ταχύτητα να παραμένει η πιο επικίνδυνη.

Εκστρατεία «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους» συνεχίζει με χιλιάδες ελέγχους.

Σημαντική αποκλιμάκωση στα θανατηφόρα

Η Ελλάδα εξακολουθεί να πληρώνει βαρύ φόρο αίματος στην άσφαλτο, ωστόσο τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. δείχνουν σαφή βελτίωση. Από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2025 καταγράφηκαν 341 θανατηφόρα τροχαία, έναντι 412 το 2024, σημειώνοντας μείωση 17,2%.

Σε επίπεδο θυμάτων, οι νεκροί έπεσαν στους 364, από 440 πέρσι, μια διαφορά που ισοδυναμεί με «διάσωση» 76 ζωών σε μόλις οκτώ μήνες.

Παρά τα θετικά νέα, το συνολικό πλήθος τροχαίων ατυχημάτων παραμένει υψηλό, με 9.202 περιστατικά φέτος, έναντι 9.572 πέρσι (πτώση μόλις 3,9%).

Περιοχές με τα περισσότερα δυστυχήματα

Η Αττική εξακολουθεί να καταγράφει τα περισσότερα θύματα, με 102 νεκρούς και 112 σοβαρά τραυματίες. Στη Θεσσαλονίκη, οι απώλειες περιορίστηκαν στους 20 νεκρούς (έναντι 29 πέρσι), ενώ στην Κρήτη –ιδίως στον ΒΟΑΚ– οι νεκροί μειώθηκαν δραστικά στους 18, από 35 το 2024.

Η αποκλιμάκωση στην Κρήτη συνοδεύτηκε και από μείωση σοβαρών τραυματισμών κατά 26,5%, στοιχείο που δείχνει πρόοδο στις παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας.

Οι παραβάσεις που «καίνε»

Παρά τη μείωση των θανατηφόρων, οι παραβάσεις του ΚΟΚ αυξήθηκαν: συνολικά 1.093.308 βεβαιώσεις το πρώτο οκτάμηνο, +5,4% σε σχέση με το 2024.

Υπερβολική ταχύτητα : 254.979 παραβάσεις (+13,7%).

Παράνομη στάθμευση : 390.294 περιπτώσεις (+11,5%).

Κίνηση στην αριστερή λωρίδα : +110,7%.

Αντικανονική χρήση φώτων : +38,3%.

Απόσπαση προσοχής: +33,9%.

Υπάρχουν και θετικά:

Μη χρήση ζώνης : -39,1%.

Στέρηση άδειας οδήγησης : -35,5%.

Παραβάσεις για θόρυβο: -26%.

Στοχευμένες εκστρατείες

Η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει την καμπάνια «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με συνεχείς ελέγχους τις τελευταίες 11 εβδομάδες. Μόνο την περασμένη εβδομάδα έγιναν 23.295 έλεγχοι, με 2.615 παραβάσεις, ανάμεσά τους 86 διανομείς και 336 επιβάτες.

Η εκστρατεία αυτή στοχεύει κυρίως στη μείωση των σοβαρών τραυματισμών σε δικυκλιστές, μια κατηγορία που παραμένει εξαιρετικά ευάλωτη στα τροχαία.

Τι κρατάμε;

Μείωση 17% στους νεκρούς από τροχαία το 2025.

Η Αττική πρώτη σε αριθμό θυμάτων, αλλά με βελτίωση σε σχέση με πέρσι.

Υπερβολική ταχύτητα και παράνομη στάθμευση οι πιο συχνές παραβάσεις.

Η ΕΛ.ΑΣ. εντατικοποιεί τις εκστρατείες για κράνος και οδική ασφάλεια .

Παρά την πρόοδο, η Ελλάδα συνεχίζει να χάνει εκατοντάδες ζωές κάθε χρόνο στην άσφαλτο.

