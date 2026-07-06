Νέος στόχος των κλεφτών το σήμα της Volkswagen – Γιατί τα ξηλώνουν;

Το σήμα της Volkswagen έχει μπει στο στόχαστρο των κλεφτών με το φαινόμενο να εξελίσσεται σε πονοκέφαλο για τους ιδιοκτήτες

Τα τελευταία χρόνια οι κλοπές εξαρτημάτων από αυτοκίνητα έχουν εξελιχθεί σε πραγματικό πονοκέφαλο για πολλούς ιδιοκτήτες. Ανάμεσα στα πιο ασυνήθιστα περιστατικά είναι οι κλοπές των εμπρός σημάτων σε αυτοκίνητα της Volkswagen, πίσω από τα οποία βρίσκεται το ραντάρ των συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης.

Το παράδοξο της υπόθεσης είναι ότι τα συγκεκριμένα ραντάρ, παρότι έχουν υψηλή αξία, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άλλο αυτοκίνητο χωρίς ειδική διαδικασία από τη Volkswagen. Παρ’ όλα αυτά, οι κλοπές συνεχίζονται, κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Δύσκολο το να έχεις Volkswagen στο Λονδίνο

Το πρόβλημα δεν είναι καινούργιο. Ήδη από το 2016 είχαν αρχίσει να καταγράφονται περιστατικά σε μοντέλα όπως το Golf Mk7, όταν ιδιοκτήτες διαπίστωναν ότι άγνωστοι αφαιρούσαν το εμπρός σήμα για να αποκτήσουν πρόσβαση στο ραντάρ που βρίσκεται ακριβώς από πίσω. Δύο χρόνια πριν, βρετανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι περισσότεροι από 50 κάτοικοι ενός μόνο δήμου του Λονδίνου είχαν πέσει θύματα της συγκεκριμένης κλοπής, ενώ το 2026 η κατάσταση φαίνεται να μην έχει αλλάξει ουσιαστικά.

Ένα από τα πιο πρόσφατα περιστατικά αφορά την Claire Coleman, ιδιοκτήτρια ενός Volkswagen Passat. Το αυτοκίνητό της ήταν παρκαρισμένο έξω από το σπίτι της στο Brixton, όταν διαπίστωσε ότι το εμπρός σήμα μαζί με το ραντάρ είχαν εξαφανιστεί κατά τη διάρκεια της νύχτας. Όπως δήλωσε, οι γείτονές της είχαν παρόμοιες εμπειρίες, με έναν από αυτούς να έχει πέσει θύμα της ίδιας κλοπής δύο φορές.

Το κόστος επισκευής «πονάει»

Η απώλεια του ραντάρ δεν επηρεάζει μόνο την εμφάνιση του αυτοκινήτου. Σταματούν να λειτουργούν σημαντικά συστήματα όπως το Adaptive Cruise Control, ο περιοριστής ταχύτητας και η υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, ενώ στον πίνακα οργάνων εμφανίζεται προειδοποίηση ότι το Front Assist δεν είναι διαθέσιμο. Παρόλα αυτά, το αυτοκίνητο εξακολουθεί να θεωρείται νόμιμο για κυκλοφορία και περνά τον τεχνικό έλεγχο, ακόμη και χωρίς το συγκεκριμένο σύστημα.

Το κόστος επισκευής, ωστόσο, είναι ιδιαίτερα υψηλό. Στην περίπτωση της Coleman, η αντικατάσταση του σήματος και του ραντάρ κόστιζε σχεδόν 2.000 λίρες, δηλαδή περίπου 2.300 ευρώ. Η Volkswagen UK διαθέτει πρόγραμμα οικονομικής υποστήριξης για τα θύματα αυτών των κλοπών, μειώνοντας τελικά το ποσό στις 539 λίρες (περίπου 630 ευρώ), αν και ακόμη κι αυτό παραμένει σημαντικό. Το ύψος της οικονομικής βοήθειας διαφέρει ανά περίπτωση, ενώ σύμφωνα με πρώην τεχνικό της εταιρείας, ρόλο παίζει και το ιστορικό συντήρησης του οχήματος στο επίσημο δίκτυο.

Φωνάζουν οι ιδιοκτήτες

Το μεγαλύτερο ερώτημα είναι γιατί συνεχίζονται οι κλοπές, αφού τα συγκεκριμένα ραντάρ δεν μπορούν να αξιοποιηθούν εύκολα. Για να λειτουργήσει μια μονάδα σε άλλο αυτοκίνητο Volkswagen πρέπει να κωδικοποιηθεί ηλεκτρονικά και να γίνει εκ νέου βαθμονόμηση από την ίδια την εταιρεία. Η Coleman θεωρεί ότι η Volkswagen θα έπρεπε να ενημερώσει το κοινό για αυτό το γεγονός, καθώς ίσως λειτουργούσε αποτρεπτικά.

«Το κόστος είναι ένα θέμα, όμως αυτό που με ενοχλεί περισσότερο είναι ότι η Volkswagen δεν έχει δημοσιοποιήσει πως αυτά τα ραντάρ είναι ουσιαστικά μίας χρήσης και δεν μπορούν απλώς να τοποθετηθούν σε άλλο αυτοκίνητο. Αν το έκανε, ίσως απέτρεπε τους κλέφτες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η Volkswagen αναφέρει ότι οι καταγεγραμμένες κλοπές ανέρχονται σε μερικές εκατοντάδες, κυρίως σε περιοχές του Λονδίνου. Παράλληλα, παραδέχεται ότι απέφυγε να αναδείξει δημόσια το γεγονός πως τα ραντάρ δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, φοβούμενη ότι η δημοσιότητα θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους επίδοξους δράστες.

Το φαινόμενο, πάντως, δεν περιορίζεται στη Βρετανία. Αντίστοιχες κλοπές καταγράφονται και σε άλλες χώρες, ακόμη και στη Νέα Υόρκη, ενώ στο στόχαστρο έχουν βρεθεί και μοντέλα των Honda, Hyundai, Mazda και Mercedes-Benz, τα οποία επίσης διαθέτουν ραντάρ κρυμμένα πίσω από το εμπρός σήμα.

Μάλιστα, έχουν ήδη εμφανιστεί στην αγορά ειδικά προστατευτικά καλύμματα που ασφαλίζουν τους αισθητήρες, ενώ έχει δημιουργηθεί και διαδικτυακή καμπάνια μέσω του Change.org, με την οποία οι ιδιοκτήτες ζητούν από τη Volkswagen να λάβει επιπλέον μέτρα για την προστασία των οχημάτων και τη στήριξη των θυμάτων.

Τι κρατάμε:

Σήματα Volkswagen και τα ραντάρ που κρύβονται πίσω τους έχουν βάλει στόχο κλέφτες

Η κατάσταση έχει ξεφύγει στο Λονδίνο, όπου έχουν καταγραφεί εκατοντάδες περιστατικά

Απορίες δημιουργεί το γεγονός πως τα ραντάρ δεν μπορούν να αξιοποιηθούν εύκολα

Η VW προσφέρει οικονομική βοήθεια, ωστόσο, τα θύματα φωνάζουν για αυστηρότερα μέτρα

Πηγή: Carscoops.com