Νέος υποχρεωτικός έλεγχος εκπομπών στις πόλεις – Ποια αυτοκίνητα μπαίνουν στο στόχαστρο;

Ένα από τα πιο ουσιαστικά, αλλά ίσως λιγότερο προβεβλημένα σημεία του νέου νομοσχεδίου για τις μεταφορές αφορά την ατμοσφαιρική ρύπανση στα αστικά κέντρα. Για πρώτη φορά θεσπίζεται υποχρεωτικός έλεγχος εκπομπών μικροσωματιδίων σε πετρελαιοκίνητα οχήματα, κλείνοντας ένα θεσμικό κενό που υπήρχε έως σήμερα.

Η αλλαγή αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τις μεγάλες πόλεις, όπου η ρύπανση από πετρελαιοκίνητα οχήματα, ειδικά όταν αυτά δεν λειτουργούν σωστά ή έχουν προβλήματα στα συστήματα αντιρρύπανσης, επηρεάζει άμεσα την ποιότητα του αέρα και τη δημόσια υγεία.

Ποια οχήματα αφορά η νέα ρύθμιση

Η ρύθμιση στοχεύει στα πετρελαιοκίνητα οχήματα, αφού αυτά συνδέονται άμεσα με τις εκπομπές μικροσωματιδίων. Το υπουργείο δεν μπαίνει σε εξειδίκευση ανά κατηγορία οχήματος, αλλά η γενική κατεύθυνση είναι σαφής. Το νέο πλαίσιο φέρνει υποχρεωτικό έλεγχο εκεί όπου μέχρι τώρα δεν υπήρχε οργανωμένη και καθολική υποχρέωση.

Άρα, στο στόχαστρο μπαίνουν κατά βάση diesel οχήματα που κυκλοφορούν στα αστικά κέντρα και ενδέχεται να επιβαρύνουν δυσανάλογα την ατμόσφαιρα.

Τι αλλάζει με το νέο έλεγχο

Το βασικό νέο είναι η θέσπιση ανώτατου ορίου εκπομπών μικροσωματιδίων. Αυτό σημαίνει ότι ο έλεγχος δεν θα είναι απλώς τυπικός ή περιγραφικός, αλλά θα συνδέεται με συγκεκριμένο όριο συμμόρφωσης.

Στην πράξη, αυτό είναι σημαντικό γιατί μπορεί να αναδείξει οχήματα που:

έχουν φθορά στα σχετικά συστήματα

έχουν παρακάμψει ή αλλοιώσει φίλτρα και εξοπλισμό αντιρρύπανσης

εκπέμπουν πολύ περισσότερο από το επιτρεπτό, χωρίς να εντοπίζονταν αποτελεσματικά μέχρι τώρα

Γιατί έχει σημασία στις πόλεις

Το υπουργείο συνδέει ευθέως τη νέα ρύθμιση με την προστασία της δημόσιας υγείας και τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Δεν είναι τυχαίο. Τα μικροσωματίδια είναι από τους πιο επιβαρυντικούς ρύπους στην καθημερινότητα των πόλεων και συνδέονται με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία. Άρα η νέα πρόβλεψη δεν είναι απλώς μια τεχνική προσθήκη στον έλεγχο οχημάτων, αλλά ένα μέτρο που αποκτά ξεκάθαρα περιβαλλοντικό και κοινωνικό χαρακτήρα.

