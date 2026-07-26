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Νίκος Κελεσάκος: Έφυγε από τη ζωή ο εμβληματικός μάνατζερ της Nissan Sport Team

ΚΥΡΙΑΚΗ | 26.07.2026
Autotypos Team
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Έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Κελεσάκος, o άνθρωπος πίσω από τις μεγάλες επιτυχίες της Nissan Sport Team

Το ελληνικό motorsport αποχαιρετά έναν από τους σημαντικότερους ανθρώπους της ιστορίας του. Ο Νίκος Κελεσάκος, ο εμβληματικός μάνατζερ της Nissan Sport Team της Νικ. Ι. Θεοχαράκης για δεκαετίες, έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Κυριακής, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη στους ελληνικούς αγώνες.

Η αγωνιστική του πορεία ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 1970 ως συνοδηγός, αρχικά με το ψευδώνυμο «Κωνσταντίνος» και στη συνέχεια ως «Νικίας». Προς τα τέλη της ίδιας δεκαετίας αποφάσισε να εγκαταλείψει το αγωνιστικό κάθισμα και να αναλάβει τη θέση του μάνατζερ της εργοστασιακής ομάδας της Nissan, όταν η Ελλάδα αποτελούσε την ευρωπαϊκή της βάση.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, η Nissan Sport Team κατέκτησε ελληνικά πρωταθλήματα, ενώ σημείωσε σημαντικές διακρίσεις στο Ράλλυ Ακρόπολις και στο Ράλλυ Χαλκιδικής. Πίσω από αυτές τις επιτυχίες βρισκόταν ο ίδιος και η αφοσιωμένη ομάδα του, με αγωνιστικά όπως τα Datsun Violet, Nissan 240 RS, 300 SX, GTI-R, Sunny F2, αλλά και τα Micra και Note στα ενιαία πρωταθλήματα.

Ως επικεφαλής της ομάδας είχε τη δυνατότητα να συνεργαστεί με κορυφαία ονόματα των ελληνικών αγώνων, μεταξύ των οποίων οι Γιώργος Μοσχούς και «Στρατισίνο», καθώς και οι συνοδηγοί Κώστας Φερτάκης, «Σιμετρά Ι & ΙΙ», Ευθύμης Σάσσαλος, Μανώλης Μακρινός και Τόνια Παυλή.

Τους τελευταίους μήνες αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Έφυγε λίγο πριν προλάβει να υποδεχθεί το πρώτο του εγγόνι από την κόρη του, Τίνα. Πάνω απ’ όλα, όμως, για τον Νίκο Κελεσάκο προτεραιότητα ήταν πάντα η οικογένειά του: η σύζυγός του, κ. Μίση Κελεσάκου, τα παιδιά τους, Κωνσταντίνα και Νικόλας.

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Ιουλίου ώρα 10:30 στο κοιμητήριο Βούλας.

RIP Νίκο Κελεσάκο 🕊️🏁

Φωτογραφία: 4troxoi.gr

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Tags
#Nissan#ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις#Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε
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