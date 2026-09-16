Nissan: Φέρνει στην Ευρώπη ένα νέο B-SUV με υβριδική τεχνολογία e-Power

Το Nissan Kicks έρχεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη με e-Power, παραγωγή στο Sunderland και θέση ανάμεσα σε Juke και Qashqai.

Η Nissan ετοιμάζεται να ενισχύσει σημαντικά την ευρωπαϊκή γκάμα των SUV της, φέρνοντας για πρώτη φορά στη Γηραιά Ήπειρο ένα όνομα που μέχρι σήμερα γνωρίζαμε κυρίως από αγορές της Αμερικής και της Ασίας.

Το Nissan Kicks έρχεται επίσημα στην Ευρώπη, όπου θα προσφέρεται με την υβριδική τεχνολογία e-Power και θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της εταιρείας στο Sunderland της Μεγάλης Βρετανίας. Για την έναρξη της παραγωγής του, η Nissan θα επενδύσει σχεδόν 200 εκατ. ευρώ στη βρετανική μονάδα.

Το νέο μοντέλο θα τοποθετηθεί στην ευρωπαϊκή γκάμα ανάμεσα στο Juke και το Qashqai, προσθέτοντας μία ακόμη υβριδική πρόταση σε μία από τις πιο ανταγωνιστικές κατηγορίες της αγοράς.

Για πρώτη φορά Nissan Kicks στην Ευρώπη

Το Kicks δεν αποτελεί νέο όνομα για τη Nissan σε παγκόσμιο επίπεδο. Η πρώτη γενιά παρουσιάστηκε το 2016 με βασικό προσανατολισμό αγορές όπως η Βραζιλία, ενώ η δεύτερη γενιά έκανε την εμφάνισή της το 2024. Μέχρι σήμερα, το μοντέλο δεν είχε διατεθεί επίσημα στην Ευρώπη, παρότι έχει παρουσία σε μεγάλο μέρος των διεθνών αγορών της Nissan.

Η ευρωπαϊκή άφιξή του αλλάζει τη δομή της SUV γκάμας της μάρκας. Το Kicks θα γεφυρώσει την απόσταση ανάμεσα στο μικρότερο Juke και στο μεγαλύτερο Qashqai, έχοντας περισσότερο οικογενειακό προσανατολισμό από το πρώτο χωρίς να ανεβαίνει στις διαστάσεις και την τοποθέτηση του δεύτερου.

Η διεθνής έκδοση του σημερινού Kicks έχει μήκος 4.365 mm και βασίζεται στην πλατφόρμα CMF-B, την ίδια βασική αρχιτεκτονική που χρησιμοποιεί και το Juke. Οι τελικές ευρωπαϊκές προδιαγραφές, ωστόσο, δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί αναλυτικά.

Με υβριδική τεχνολογία e-Power

Η ουσιαστικότερη είδηση βρίσκεται κάτω από το αμάξωμα. Η Nissan έχει επιβεβαιώσει ότι το ευρωπαϊκό Kicks θα χρησιμοποιεί e-Power, με πληροφορίες από την ευρωπαϊκή ανακοίνωση να κάνουν λόγο για την τρίτη γενιά της τεχνολογίας.

Το e-Power διαφοροποιείται από ένα συμβατικό full hybrid στον τρόπο με τον οποίο μεταδίδεται η κίνηση. Οι τροχοί κινούνται αποκλειστικά από ηλεκτροκινητήρα, ενώ ο βενζινοκινητήρας δεν συνδέεται μηχανικά μαζί τους και χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Έτσι, η αίσθηση στο γκάζι και η απόκριση παραπέμπουν περισσότερο σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο, χωρίς όμως να απαιτείται σύνδεση σε φορτιστή. Ο βενζινοκινητήρας λειτουργεί ως γεννήτρια και η ενέργεια αποθηκεύεται προσωρινά στην μπαταρία πριν τροφοδοτήσει τον ηλεκτροκινητήρα.

Η Nissan χρησιμοποιεί ήδη την τρίτη γενιά e-Power στο νέο Qashqai, με στόχο καλύτερη κατανάλωση, περισσότερη ισχύ και μειωμένο κόστος σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές.

Πότε έρχεται στην αγορά

Σε αυτό το σημείο χρειάζεται προσοχή. Η Nissan δεν έχει ακόμη ανακοινώσει επίσημη ημερομηνία έναρξης παραγωγής ή εμπορικού λανσαρίσματος του Kicks e-Power στην Ευρώπη. Αντίστοιχα, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ακόμη αναλυτικά οι ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές, η ισχύς του συστήματος, οι τιμές κατανάλωσης ή η τιμολογιακή τοποθέτηση.

Επομένως, οι τεχνικές προδιαγραφές των Kicks που κυκλοφορούν σήμερα σε άλλες αγορές δεν πρέπει να θεωρούνται αυτομάτως δεδομένες για το ευρωπαϊκό αυτοκίνητο. Αυτό που έχει επιβεβαιωθεί είναι πλέον αρκετά σαφές. Το Kicks θα έρθει για πρώτη φορά στην Ευρώπη, θα χρησιμοποιεί e-Power και θα παράγεται επί ευρωπαϊκού εδάφους.

Τι κρατάμε;