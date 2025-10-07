Nissan LEAF: Πόση πραγματική αυτονομία βγάζει αν ταξιδεύει με τα όρια της εθνικής στην Ελλάδα;

Το Nissan LEAF επιστρέφει με κορυφαία αυτονομία, τεχνολογία αιχμής και σχεδιασμό που μαγνητίζει τα βλέμματα.

Το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο ευρείας παραγωγής της Nissan, που παρουσιάστηκε το 2010, επιστρέφει, με την τρίτη γενιά του να κάνε πρεμιέρα στους δρόμους της Κοπεγχάγης.

«Το νέο LEAF ενσαρκώνει το DNA της Nissan: έξυπνο, κομψό, στιλάτο και έτοιμο να ανταποκριθεί στη νέα γενιά οδηγών EV. Με αυτονομία έως και 622 χλμ. και προηγμένες τεχνολογίες συνδεσιμότητας, προσφέρει την ευκολία και την οδηγική απόλαυση που αναζητούν οι πελάτες μας», δήλωσε η Clíodhna Lyons, Region Vice President, Product and Services Planning, Nissan AMIEO. «Καθώς συνεχίζουμε να ενισχύουμε τη γκάμα των ηλεκτρικών μας αυτοκινήτων, το νέο LEAF εκφράζει ακριβώς αυτό που αναζητούν οι πελάτες μας».

Αεροδυναμικός σχεδιασμός

To νέο Nissan LEAF διαθέτει μια δυναμική crossover αισθητική που συνδυάζει αεροδυναμικές επιδόσεις και εντυπωσιακό παρουσιαστικό. Με συντελεστή οπισθέλκουσας μόλις 0,25, η κομψή εμφάνιση του αυτοκινήτου όχι μόνο εντυπωσιάζει στο δρόμο, αλλά συμβάλλει και στην αυτονομία των 622 χλμ.

Συμπληρώνοντας την κομψή και αεροδυναμική του εμφάνιση, το Nissan LEAF διαθέτει πλήθος αναβαθμισμένων εξωτερικών στοιχείων, προσεκτικά σχεδιασμένων για να τραβούν την προσοχή, συνδυάζοντας στυλ και τεχνολογία:

Επίπεδες λαβές θυρών

Σμιλεμένες επιφάνειες και ρέουσα γραμμή οροφής

Τρισδιάστατα ολογραφικά πίσω φώτα

Προαιρετικές ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών με αεροδυναμικό σχεδιασμό

Πανοραμική σκιάζουσα ηλιοροφή με διακριτική λεπτομέρεια LEAF

Η καμπίνα είναι ευρύχωρη και σχεδιασμένη να προσφέρει άνεση, ενώ η χωρητικότητα αποσκευών φτάνει τα 437 λίτρα. Το ηλεκτρικά ανοιγόμενο πορτμπαγκάζ και οι ράγες οροφής προσφέρουν επιπλέον ευελιξία, ενώ οι επτά επιλογές χρώματος για το εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένου του χαρακτηριστικού τιρκουάζ, Luminous Teal, επιτρέπουν την εξατομίκευση του ώστε να ανταποκρίνεται σε κάθε επιθυμία.

Για να συμπληρωθεί η τολμηρή σχεδίαση και ο ευρύχωρος εσωτερικός χώρος, το Nissan LEAF προσφέρει εκτεταμένη γκάμα αξεσουάρ που ανταποκρίνεται σε κάθε σύγχρονο τρόπο ζωής. Από πρακτικές λύσεις όπως προστατευτικό φιλμ προφυλακτήρα, κάλυμμα χώρου αποσκευών δύο όψεων και πολυτελή πατάκια από ανακυκλωμένα υλικά, μέχρι κομψές λεπτομέρειες όπως φωτιζόμενα προστατευτικά εισόδου και καλύμματα καθρεπτών, οι οδηγοί μπορούν να το εξατομικεύσουν σύμφωνα με το γούστο τους.

Για ακόμα μεγαλύτερη άνεση, χαρακτηριστικά όπως το Drive Video Recorder και η τσάντα φύλαξης καλωδίου φόρτισης ενισχύουν την ασφάλεια και την καθημερινή χρηστικότητα, ενώ επιλογές μεταφοράς όπως ο αφαιρούμενος γάντζος ρυμούλκησης και οι εγκάρσιες μπάρες οροφής κάνουν τις οικογενειακές εξορμήσεις και τις περιπέτειες εκτός πόλης ακόμη πιο εύκολες.

Αυτονομία έως 622 km

To νέο Nissan LEAF προσφέρει αυτονομία μέχρι και 622 km στον κύκλο WLTP, με δύο επιλογές μπαταριών, 52 & 75 kWh. Η αυτονομία φτάνει τα 330 km με ταχύτητα 130 km/h (όσο είναι και το μέγιστο όριο ταχύτητας στις ελληνικές εθνικές οδούς) και τα 430 km με ταχύτητα 110 km/h στον αυτοκινητόδρομο, σε συνδυασμό με χαμηλή κατανάλωση μόλις 13,8 kWh/100 km.. Το νέο Nissan LEAF υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC έως και 150 kW, ανακτώντας ενέργεια για 420 km σε μόλις 30 λεπτά.

Παράλληλα, το Nissan LEAF είναι εξοπλισμένο με λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L), παρέχοντας ισχύ έως και 3,6 kW για τη σύνδεση εξωτερικών μικροσυσκευών – από φορητούς υπολογιστές μέχρι εξοπλισμό μαγειρέματος για τις εξορμήσεις στη φύση. Επιπλέον, είναι συμβατό με το σύστημα Vehicle-to-Grid (V2G), έτσι ώστε στο μέλλον να μπορεί να στέλνει αποθηκευμένη ενέργεια πίσω στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Ηλεκτρική Απόδοση και Προηγμένα Συστήματα Υποβοήθησης Οδηγού

Το νέο Nissan LEAF έχει βασιστεί στην πλατφόρμα CMF-EV, που μοιράζεται με το Ariya, προσφέροντας μια οδηγική εμπειρία που συνδυάζει δυναμισμό και άνεση. Παράλληλα, οι αναρτήσεις εξασφαλίζουν ομαλή και ευέλικτη οδήγηση σε όλες τις συνθήκες.

Τα χαρακτηριστικά που επικεντρώνονται στον οδηγό περιλαμβάνουν:

e-Pedal Step για ομαλή οδήγηση με ένα πεντάλ

ProPILOT Assist με Navi-link που προσαρμόζεται στις καμπές και τα μεταβαλλόμενα όρια ταχύτητας για αβίαστη οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο

3D Around View Monitor 8 σημείων με θέαση ‘‘αόρατου’’ καπό (Invisible Hood View) και ευρυγώνια θέαση μπροστά (Front Wide View) για ασφαλή και εύκολη πλοήγηση σε στενούς δρόμους της πόλης

Αναγεννητική πέδηση με paddle shifts και distance control assist για ανάκτηση ενέργειας κατά την επιβράδυνση

Στην καρδιά του Nissan LEAF βρίσκεται ένας ηλεκτροκινητήρας, με μέγιστη ισχύ κινητήρα 218 PS και μέγιστη ροπή 355 Nm, επιταχύνοντας από 0 έως 100 km/h σε 7,6 δευτερόλεπτα.

Επιπρόσθετα, το νέο LEAF προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα συστημάτων ασφαλείας και υποβοήθησης οδηγού. Από το Intelligent Emergency Braking και το Blind Spot Intervention, μέχρι το Rear Cross Traffic Alert και το Lane Keep Assist, το Nissan LEAF προσφέρει υψηλά επίπεδα ασφάλειας και ηρεμίας στον οδηγό. Επιπλέον, τεχνολογίες όπως το 3D Around View Monitor, το Invisible Hood View και το Front Wide View κάνουν το παρκάρισμα και τους ελιγμούς σε στενούς χώρους πιο εύκολους και πιο ασφαλείς.

Συνδεδεμένη Εμπειρία Οδήγησης

Με το NissanConnect, με ενσωματωμένη τη σουίτα της Google, το νέο Nissan LEAF προσφέρει απρόσκοπτη σύνδεση με τον έξω κόσμο.

Το σύστημα περιλαμβάνει:

Google Maps με In-Car Route Planner για εύκολη πλοήγηση και αυτόματο σχεδιασμό στάσεων φόρτισης κατά τη διαδρομή

Google Assistant για εύκολο φωνητικό χειρισμό πλοήγησης, ψυχαγωγίας, κλιματισμού και άλλων λειτουργιών

Google Play Store για πρόσβαση σε εφαρμογές, υπηρεσίες streaming και εργαλεία παραγωγικότητας

Στο εσωτερικό του νέου LEAF κυριαρχούν οι δύο οθόνες 14,3” (πίνακας οργάνων και κεντρική) οι οποίες διαμορφώνουν ένα πλήρως ψηφιακό cockpit, ενώ η εφαρμογή NissanConnect Services προσφέρει απομακρυσμένη πρόσβαση σε έλεγχο της μπαταρίας, προετοιμασία κλιματισμού και προγραμματισμό διαδρομών.

Το Nissan LEAF θα κατασκευάζεται στο Sunderland του Ηνωμένου Βασιλείου, με 20% της ενέργειας παραγωγής να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές και αναμένεται στην Ελλάδα στις αρχές του 2026.

Τι κρατάμε:

Το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο ευρείας παραγωγής της Nissan επιστρέφει, στην τρίτη του γενιά

Το LEAF διαθέτει μια δυναμική crossover αισθητική που συνδυάζει αεροδυναμικές επιδόσεις και εντυπωσιακό παρουσιαστικό

Δύο επιλογές μπαταριών, 52 & 75 kWh, με αυτονομία μέχρι και 622 km στον κύκλο WLTP

Ευρύχωρη καμπίνα, σχεδιασμένη να προσφέρει άνεση και χωρητικότητα αποσκευών 437 λίτρα

Αναμένεται στην Ελλάδα στις αρχές του 2026

