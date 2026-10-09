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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Nissan MICRA: Πέντε αστέρια στην αξιολόγηση βιωσιμότητας του Green NCAP

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 09.10.2026
Autotypos Team
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Το νέο 100% ηλεκτρικό Nissan MICRA απέσπασε την ανώτατη βαθμολογία των πέντε αστέρων από τον ανεξάρτητο οργανισμό Green NCAP

Το νέο Nissan Micra αρίστευσε στις δοκιμές του Green NCAP, κατακτώντας μια διάκριση που επιβραβεύει τις υψηλές περιβαλλοντικές επιδόσεις του μοντέλου σε τομείς όπως η ποιότητα του αέρα, η ενεργειακή απόδοση και οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Σε αντίθεση με πολλές άλλες αξιολογήσεις, η μεθοδολογία του Green NCAP λαμβάνει υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής του οχήματος – από την παραγωγή και τη χρήση έως το τέλος του κύκλου ζωής του.

Η αξιολόγηση των πέντε αστέρων αποτελεί την υψηλότερη διάκριση του Green NCAP και απονέμεται, σύμφωνα με τον οργανισμό, σε «πολύ καλά ηλεκτρικά αυτοκίνητα». Το νέο MICRA συγκέντρωσε 9,3/10 στην Ενεργειακή Απόδοση και 10/10 στις Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου.

Σχεδιασμένο για τους Ευρωπαίους οδηγούς

Η έκτη γενιά του MICRA σχεδιάστηκε ειδικά για τις ευρωπαϊκές αγορές. Με μήκος μικρότερο από 4 μέτρα και πλάτος κάτω από 1,8 μέτρα, παραμένει ευέλικτο και πρακτικό στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Η εξωτερική σχεδίαση δημιουργήθηκε στο Nissan Design Europe στο Λονδίνο. Οι έντονοι θόλοι των τροχών και τα χαρακτηριστικά φωτιστικά σώματα δίνουν δυναμικό χαρακτήρα, εξελίσσοντας τη γνωστή προσωπικότητα του μοντέλου μέσα από πέντε προηγούμενες γενιές.

Στο εσωτερικό, το NissanConnect με ενσωματωμένη τη σουίτα της Google προσφέρει πλοήγηση με δυνατότητα σχεδιασμού στάσεων φόρτισης κατά τη διαδρομή.

Το νέο ηλεκτρικό Nissan Micra διατίθεται με δύο επιλογές μπαταρίας:

  • 40 kWh, με αυτονομία έως 317 χλμ. και ταχεία φόρτιση DC έως 80 kW
  • 52 kWh, με αυτονομία έως 416 χλμ. και ταχεία φόρτιση DC έως 100 kW

Το σύστημα αναγεννητικής πέδησης και η τεχνολογία e-Pedal συμβάλλουν στην αποδοτική οδήγηση, με κατανάλωση ενέργειας μόλις 14,2 kWh/100 km.

Το νέο ηλεκτρικό MICRA ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του μοντέλου, συνδυάζοντας το γνωστό DNA του με σύγχρονη σχεδίαση, ανταγωνιστική αυτονομία και την ανώτατη αξιολόγηση βιωσιμότητας από τον Green NCAP.

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Tags
#Green NCAP#Nissan#Nissan Micra#Ηλεκτρικά αυτοκίνητα
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