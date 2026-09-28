Nissan Qashqai: Θα συνεχίσει με κινητήρες βενζίνης όσο υπάρχει ζήτηση

Η Nissan επιβεβαιώνει ότι το Qashqai θα συνεχίσει με mild hybrid και e-Power όσο υπάρχει ζήτηση, χωρίς να κλείνει την πόρτα σε μελλοντικό EV.

Η Nissan δεν σκοπεύει να βιαστεί να αποχαιρετήσει τους κινητήρες βενζίνης από το Qashqai, ακόμη κι αν η γκάμα της στην Ευρώπη αποκτά όλο και περισσότερα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα. Το δημοφιλές SUV θα εξακολουθήσει να προσφέρεται με τα σημερινά mild hybrid και e-Power συστήματα κίνησης για όσο διάστημα υπάρχει επαρκής ζήτηση, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι η εταιρεία θα μπορεί παράλληλα να συμμορφώνεται με τους ευρωπαϊκούς στόχους για τις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Την κατεύθυνση αυτή επιβεβαίωσε ο επικεφαλής της Nissan στην Ευρώπη, Jordi Vila, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι το ενδεχόμενο ενός αμιγώς ηλεκτρικού Qashqai δεν έχει αποκλειστεί για το μέλλον.

Το Qashqai παραμένει κρίσιμο για τη Nissan

Η απόφαση δύσκολα προκαλεί έκπληξη αν αναλογιστούμε τη σημασία που εξακολουθεί να έχει το Qashqai για την ευρωπαϊκή δραστηριότητα της Nissan. Η σημερινή γενιά βρίσκεται ήδη στον πέμπτο χρόνο της στην αγορά, ωστόσο το μοντέλο παραμένει το δημοφιλέστερο Nissan στην Ευρώπη και ένας από τους βασικούς εμπορικούς πυλώνες της εταιρείας.

Το Qashqai κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Nissan στο Sunderland, μαζί με άλλα μοντέλα που αποκτούν σταδιακά διαφορετικές μορφές εξηλεκτρισμού.

Mild hybrid και e-Power παραμένουν στη γκάμα

Σήμερα το Qashqai προσφέρεται με δύο βασικές εξηλεκτρισμένες μορφές. Από τη μία βρίσκονται οι mild hybrid εκδόσεις, ενώ από την άλλη το e-Power, το οποίο έχει διαφορετική αρχιτεκτονική από ένα συμβατικό full hybrid.

Στο e-Power ο βενζινοκινητήρας χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ την κίνηση στους τροχούς αναλαμβάνει ο ηλεκτροκινητήρας. Έτσι, το αυτοκίνητο διατηρεί κινητήρα εσωτερικής καύσης, χωρίς όμως να λειτουργεί όπως ένα συμβατικό βενζινοκίνητο SUV.

Η Nissan ανανέωσε πρόσφατα το συγκεκριμένο σύστημα με τη νεότερη γενιά e-Power και φαίνεται αποφασισμένη να το αξιοποιήσει για αρκετά ακόμη χρόνια.

«Όσο υπάρχει ζήτηση, είμαστε χαρούμενοι να συνεχίσουμε»

Κατά την παρουσίαση του νέου ηλεκτρικού Pixo, ο Jordi Vila αναφέρθηκε στη στρατηγική της Nissan για την Ευρώπη, η οποία δεν βασίζεται στην άμεση αντικατάσταση όλων των θερμικών μοντέλων από ηλεκτρικά.

Η εταιρεία χρησιμοποιεί τη λογική «electrification with choice», διατηρώντας διαφορετικές τεχνολογίες ανάλογα με το μοντέλο, την κατηγορία και τη ζήτηση της αγοράς.

Ο Vila χαρακτήρισε το Qashqai κρίσιμο μοντέλο για την ευρωπαϊκή γκάμα και υπογράμμισε ότι τόσο οι mild hybrid εκδόσεις όσο και το e-Power εξακολουθούν να λειτουργούν εμπορικά για τη Nissan.

Η βασική θέση της εταιρείας είναι ότι, όσο υπάρχει ζήτηση για το Qashqai στις σημερινές του μορφές, υπάρχει και η πρόθεση να συνεχιστεί η διάθεσή του.

Τι γίνεται τελικά με το ηλεκτρικό Qashqai;

Το ενδιαφέρον είναι ότι η Nissan δεν κλείνει την πόρτα σε ένα Qashqai EV. Τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε σχεδιασμός για ηλεκτρική εκδοχή του μοντέλου, με το πρωτότυπο Hyper Urban του 2023 να θεωρείται μια πρώτη ένδειξη της κατεύθυνσης που θα μπορούσε να ακολουθήσει.

Πρόσφατες πληροφορίες ήθελαν το συγκεκριμένο πρόγραμμα να έχει ακυρωθεί στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας της Nissan να μειώσει το κόστος, περιορίζοντας τόσο τον αριθμό των μοντέλων όσο και την παραγωγική της παρουσία διεθνώς.

Η Nissan, ωστόσο, ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει ανακοινώσει επίσημα ακύρωση ενός ηλεκτρικού Qashqai.

Ο Vila σημείωσε ότι η εταιρεία εξακολουθεί να εξετάζει ποια μοντέλα μπορούν να γίνουν αποκλειστικά ηλεκτρικά και ποια είναι προτιμότερο να διατηρήσουν εξηλεκτρισμένες λύσεις με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Η αγορά θα καθορίσει την επόμενη κίνηση

Η τελική απόφαση φαίνεται ότι θα ληφθεί περισσότερο με βάση την πραγματική εξέλιξη της αγοράς παρά με ένα απόλυτο χρονοδιάγραμμα. Η Nissan σκοπεύει να επανεξετάσει τη στρατηγική του Qashqai καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος της δεκαετίας, παρακολουθώντας τόσο τη ζήτηση των πελατών όσο και την ταχύτητα μετάβασης προς τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο συγκεκριμένο σημείο στο οποίο η Nissan σχεδιάζει να σταματήσει αυτομάτως τις σημερινές εκδόσεις. Το Qashqai e-Power ειδικά φαίνεται ότι θα αποτελέσει βασικό κομμάτι της γκάμας για όσο συνεχίζει να προσελκύει αγοραστές.

Η Nissan δεν ακολουθεί μία μόνο τεχνολογία

Η στρατηγική γίνεται ακόμη πιο ξεκάθαρη αν δούμε συνολικά την ευρωπαϊκή γκάμα που διαμορφώνει η Nissan. Το νέο Juke θα είναι ηλεκτρικό, όπως και το νέο Leaf, ενώ το μικρό Pixo αποτελεί επίσης αμιγώς ηλεκτρική πρόταση.

Από την άλλη, το νέο Kicks θα έρθει στην Ευρώπη με e-Power, ενώ το Qashqai συνεχίζει με βενζινοκίνητες εξηλεκτρισμένες επιλογές.

Η Nissan επιχειρεί έτσι να αποφύγει μια απότομη μετάβαση σε αποκλειστικά EV, προσφέροντας διαφορετικές λύσεις σε διαφορετικές κατηγορίες.

Πιθανή νέα ανανέωση για το Qashqai

Αν το σημερινό Qashqai πρόκειται πράγματι να παραμείνει στην αγορά για αρκετά ακόμη χρόνια, θεωρείται πιθανό να δεχθεί μία ακόμη ουσιαστική ανανέωση ώστε να παραμείνει ανταγωνιστικό. Η τελευταία μεγάλη αναβάθμιση έγινε το 2024, όταν απέκτησε σημαντικά διαφορετική εμπρός σχεδίαση και επιπλέον τεχνολογίες.

Ακολούθησε η νεότερη γενιά του e-Power, όμως όσο η διάρκεια ζωής της συγκεκριμένης γενιάς μεγαλώνει, θα απαιτούνται νέες παρεμβάσεις για να συμβαδίζει με έναν ολοένα πιο ανταγωνιστικό χώρο των C-SUV.

Προς το παρόν η Nissan δεν ανακοινώνει κάποιο νέο facelift ή συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Η πρόθεσή της, όμως, είναι σαφής. Το Qashqai δεν εγκαταλείπει σύντομα τον κινητήρα βενζίνης, ούτε αντικαθίσταται άμεσα από ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο.

Τι κρατάμε;