No Police: Το σκεύασμα που “ξεγελάει” το αλκοτέστ και ο 59χρονος πάροχος που συνελήφθη

Συνελήφθη 59χρονος που προωθούσε το «No Police», ένα ρόφημα που διαφημιζόταν με ισχυρισμούς ότι μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα του αλκοτέστ.

Ένα προϊόν με την ονομασία «No Police», το οποίο προωθούνταν ως ρόφημα που θα μπορούσε να βοηθήσει κάποιον μετά την κατανάλωση αλκοόλ και να επηρεάσει ακόμη και το αποτέλεσμα ενός αλκοτέστ, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ιδιαίτερης υπόθεσης. Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 59χρονου που φέρεται να προωθούσε και να διαθέτει το συγκεκριμένο σκεύασμα, με την υπόθεση να αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω του τρόπου με τον οποίο διαφημιζόταν το προϊόν.

Η ίδια η εμπορική ονομασία «No Police» δεν αφήνει πολλά περιθώρια για παρερμηνείες ως προς το κοινό στο οποίο επιχειρούσε να απευθυνθεί, ενώ στο διαδίκτυο το προϊόν παρουσιαζόταν ως μη αλκοολούχο ρόφημα με βιταμίνες και άλλα συστατικά που υποτίθεται ότι υποστηρίζουν τον μεταβολισμό του αλκοόλ.

Τι είναι το «No Police»

Το προϊόν κυκλοφορούσε στην αγορά ως ένα μικρό, μη αλκοολούχο ρόφημα, εμπλουτισμένο με βιταμίνες και άλλα συστατικά. Στις σχετικές καταχωρίσεις του στο διαδίκτυο γίνονταν ισχυρισμοί ότι μπορεί να υποστηρίζει τη λειτουργία του ήπατος και τον μεταβολισμό του αλκοόλ, με την εμπορική επικοινωνία του να συνδέεται ευθέως με την κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών.

Ακόμη πιο προβληματικός ήταν ο ισχυρισμός ότι η χρήση του θα μπορούσε να βοηθήσει στην αλλοίωση ή μείωση της ένδειξης ενός αλκοτέστ. Αυτός ακριβώς ο τρόπος προώθησης είναι που έφερε την υπόθεση στο προσκήνιο.

Η σύλληψη του 59χρονου

Ο 59χρονος φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στην προώθηση του προϊόντος και στη διάθεσή του ως λύση για όσους είχαν καταναλώσει αλκοόλ. Το προϊόν εμφανιζόταν σε διαδικτυακές καταχωρίσεις και διαφημιζόταν με τρόπο που δημιουργούσε την εντύπωση ότι μετά την κατανάλωσή του ένας οδηγός θα μπορούσε να επηρεάσει το αποτέλεσμα της μέτρησης αλκοόλ.

Οι Αρχές προχώρησαν τελικά στη σύλληψή του, με την υπόθεση να ερευνάται πλέον αρμοδίως.

Μπορεί πράγματι ένα ρόφημα να «ξεγελάσει» το αλκοτέστ;

Εδώ χρειάζεται να γίνει μια κρίσιμη διάκριση. Άλλο πράγμα είναι ένας κατασκευαστής να ισχυρίζεται ότι ένα προϊόν υποστηρίζει τον μεταβολισμό και άλλο να αποδεικνύεται ότι μπορεί να μειώσει με αξιόπιστο και προβλέψιμο τρόπο τη συγκέντρωση αλκοόλ στον οργανισμό σε τέτοιο βαθμό ώστε να αλλάξει ουσιαστικά ένα αλκοτέστ.

Τα όργανα αλκοολομέτρησης που χρησιμοποιούνται από τις Αρχές έχουν σχεδιαστεί για να μετρούν τη συγκέντρωση αλκοόλ στον εκπνεόμενο αέρα, η οποία συνδέεται με την ποσότητα αλκοόλ που βρίσκεται στον οργανισμό.

Δεν αρκεί επομένως κάποιος να καλύψει την οσμή του αλκοόλ ή να αισθανθεί πιο νηφάλιος. Το γεγονός ότι ένας οδηγός αισθάνεται καλύτερα δεν σημαίνει ότι έχει αποβληθεί το αλκοόλ από τον οργανισμό του.

Το αλκοόλ δεν εξαφανίζεται επειδή αισθανόμαστε νηφάλιοι

Ένας από τους πιο επικίνδυνους μύθους γύρω από το αλκοόλ αφορά την πεποίθηση ότι καφές, φαγητό, νερό, ενεργειακά ποτά ή διάφορα άλλα σκευάσματα μπορούν να κάνουν κάποιον να «ξεμεθύσει» άμεσα.

Η συγκέντρωση αλκοόλ επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως:

την ποσότητα αλκοόλ που καταναλώθηκε

τον χρόνο μέσα στον οποίο καταναλώθηκε

το σωματικό βάρος και τη σύσταση του σώματος

το αν έχει προηγηθεί φαγητό

τον μεταβολισμό κάθε οργανισμού

τη χρήση φαρμάκων ή άλλων ουσιών

Κανείς δεν μπορεί επομένως να υπολογίσει με βεβαιότητα ότι είναι σε θέση να οδηγήσει απλώς επειδή έχει περάσει λίγη ώρα ή επειδή κατανάλωσε κάποιο άλλο προϊόν.

Το όνομα «No Police» που προκάλεσε εντύπωση

Ιδιαίτερη διάσταση στην υπόθεση δίνει φυσικά και η ίδια η ονομασία του προϊόντος. Το «No Police» παραπέμπει ευθέως στον αστυνομικό έλεγχο, κάτι που σε συνδυασμό με τον τρόπο προώθησής του μπορεί εύκολα να δημιουργήσει την εντύπωση ενός προϊόντος που προορίζεται για χρήση πριν από πιθανό αλκοτέστ.

Σε ηλεκτρονικά καταστήματα το προϊόν εμφανιζόταν προς πώληση ως λειτουργικό, μη αλκοολούχο ρόφημα, με τιμή γύρω στα 11 ευρώ ανά συσκευασία. Το γεγονός όμως ότι ένα προϊόν διατίθεται εμπορικά δεν αποτελεί από μόνο του απόδειξη ότι οι ισχυρισμοί γύρω από την αποτελεσματικότητά του έχουν επιστημονικά τεκμηριωθεί.

Οι έλεγχοι για αλκοόλ έχουν ενταθεί

Η συγκεκριμένη υπόθεση εμφανίζεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι έλεγχοι της Τροχαίας για την κατανάλωση αλκοόλ έχουν αυξηθεί αισθητά. Μόνο σε πρόσφατη εβδομαδιαία επιχείρηση στην Αττική πραγματοποιήθηκαν 38.098 αλκοτέστ, από τα οποία προέκυψαν 205 παραβάσεις σχετικές με την κατανάλωση αλκοόλ.

Η εντατικοποίηση των ελέγχων έχει ως βασικό στόχο την πρόληψη ενός από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για σοβαρά τροχαία. Και σε αυτό το πλαίσιο, ένα προϊόν που αφήνει να εννοηθεί ότι μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή των συνεπειών ενός τέτοιου ελέγχου αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα.

Τι κρατάμε;