Νοίκιαζε 132 αυτοκίνητα που είχε δηλώσει σε ακινησία – Πρόστιμο 1,32 εκατ. ευρώ

Ένας τυπικός έλεγχος σε ένα ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο ήταν αρκετός για να οδηγήσει την ΑΑΔΕ σε μια υπόθεση πολύ μεγαλύτερης έκτασης. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων στη Δυτική Ελλάδα είχε δηλώσει σε ακινησία συνολικά 132 οχήματα, τα οποία την ίδια στιγμή εμφανίζονταν να μισθώνονται κανονικά σε πελάτες.

Το αποτέλεσμα ήταν η επιβολή συνολικού προστίμου 1,32 εκατ. ευρώ, ενώ η έρευνα της ΑΑΔΕ δεν σταματά στη συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά επεκτείνεται πλέον και σε άλλες επιχειρήσεις rent-a-car σε όλη τη χώρα.

Όλα ξεκίνησαν από ένα αυτοκίνητο

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια επιτόπιου ελέγχου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε ένα ενοικιαζόμενο όχημα. Μέσω των ειδικών ψηφιακών εφαρμογών που διαθέτουν πλέον οι ελεγκτές, διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είχε δηλωθεί επίσημα σε ακινησία. Στην πράξη όμως όχι μόνο κυκλοφορούσε, αλλά βρισκόταν κανονικά σε μίσθωση. Η ασυμφωνία αυτή ήταν αρκετή ώστε οι ελεγκτές να εξετάσουν συνολικά τον στόλο της επιχείρησης.

Ο βαθύτερος έλεγχος αποκάλυψε ότι το πρώτο αυτοκίνητο δεν αποτελούσε μεμονωμένη περίπτωση. Συνολικά 132 οχήματα της ίδιας επιχείρησης εμφανίζονταν δηλωμένα σε ακινησία, ενώ παράλληλα υπήρχαν στο Ψηφιακό Πελατολόγιο Οχημάτων ως μισθωμένα.

Με απλά λόγια, από τη μία πλευρά τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα εμφανίζονταν επίσημα σαν να μην κυκλοφορούν και από την άλλη υπήρχαν ψηφιακά στοιχεία που έδειχναν ότι χρησιμοποιούνταν κανονικά για την εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας.

Αυτός ο συνδυασμός στοιχείων ήταν που επέτρεψε στην ΑΑΔΕ να εντοπίσει την έκταση της παράβασης.

10.000 ευρώ για κάθε αυτοκίνητο

Η οικονομική συνέπεια είναι ιδιαίτερα βαριά. Για ένα όχημα που έχει τεθεί σε ακινησία αλλά εντοπίζεται να κυκλοφορεί, προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ.

Και αυτό είναι μόνο το βασικό πρόστιμο, καθώς προστίθενται επίσης τα τέλη κυκλοφορίας και οι υπόλοιπες επιβαρύνσεις που προβλέπει η νομοθεσία. Στην περίπτωση της συγκεκριμένης επιχείρησης:

132 αυτοκίνητα x 10.000 ευρώ = 1.320.000 ευρώ

Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνονται τυχόν πρόσθετες επιβαρύνσεις που μπορεί να προκύψουν από τον συνεχιζόμενο έλεγχο.

Τι σημαίνει ότι ένα αυτοκίνητο βρίσκεται σε ακινησία

Η δήλωση ακινησίας σημαίνει ουσιαστικά ότι ένα όχημα δεν επιτρέπεται να κυκλοφορεί κανονικά στον δρόμο όσο βρίσκεται σε αυτό το καθεστώς. Για τον λόγο αυτό, ο εντοπισμός ενός τέτοιου οχήματος σε κυκλοφορία αποτελεί από μόνος του σοβαρή παράβαση.

Στη συγκεκριμένη υπόθεση όμως υπάρχει μια επιπλέον διάσταση. Δεν μιλάμε για ένα ιδιωτικό αυτοκίνητο που εντοπίστηκε περιστασιακά στον δρόμο, αλλά για 132 οχήματα εταιρείας ενοικιάσεων που εμφανίζονταν ως μισθωμένα σε πελάτες. Η μεγάλη κλίμακα είναι και αυτή που εκτόξευσε το πρόστιμο πάνω από το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Άρση ακινησίας αυτοκινήτου: Πώς να την κάνεις ηλεκτρονικά – Ποια είναι τα πρόστιμα;

Το Ψηφιακό Πελατολόγιο «πρόδωσε» την εταιρεία

Καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό της υπόθεσης φαίνεται ότι έπαιξε η ψηφιακή διασταύρωση των δεδομένων. Τα αυτοκίνητα εμφανίζονταν μεν σε ακινησία, αλλά ταυτόχρονα καταγράφονταν στο Ψηφιακό Πελατολόγιο Οχημάτων ως μισθωμένα. Με αυτόν τον τρόπο οι ελεγκτές μπορούσαν να συγκρίνουν την επίσημη κατάσταση κάθε οχήματος με την πραγματική εμπορική του χρήση.

Η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί παράλληλα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι ψηφιακές εφαρμογές επιτρέπουν πλέον στην ΑΑΔΕ να εντοπίζει ασυμφωνίες μεταξύ διαφορετικών μητρώων χωρίς να χρειάζεται να βασίζεται αποκλειστικά σε έναν επιτόπιο έλεγχο.

Ο έλεγχος τώρα επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα

Η υπόθεση δεν έχει κλείσει. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, ο έλεγχος στη συγκεκριμένη επιχείρηση συνεχίζεται και διευρύνεται, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να προκύψουν επιπλέον ευρήματα. Παράλληλα όμως η έρευνα επεκτείνεται και σε άλλες εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η ανακάλυψη των 132 οχημάτων φαίνεται επομένως ότι λειτουργεί ως αφετηρία για ευρύτερους ελέγχους στον συγκεκριμένο κλάδο.

Τι κρατάμε;