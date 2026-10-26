Ντακάρ 2027: Ακυρώνεται η Σαουδική Αραβία για λόγους ασφαλείας – Σενάρια επιστροφής στην Αφρική

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ανατρέπουν τον σχεδιασμό του διασημότερου αγώνα rally-raid στον κόσμο με το Ντακάρ του 2027 να αλλάζει έδρα. Το Μαρόκο εμφανίζεται ως ο επικρατέστερος νέος προορισμός, ενώ Ισπανία και Πορτογαλία να διεκδικούν την εκκίνηση.

Το Ράλι Ντακάρ ετοιμάζεται, για λόγους ανωτέρας βίας, να κάνει μια σημαντική αλλαγή στον επικείμενο αγώνα του 2027. Η διοργάνωση δεν θα πραγματοποιηθεί στη Σαουδική Αραβία, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί και όπως συμβαίνει από το 2020, καθώς οι πρόσφατες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, δημιουργούν σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια του αγώνα.

Η απόφαση είναι πλέον επίσημη, ενώ οι πληροφορίες που έρχονται από διεθνή πρακτορεία ειδήσεων συγκλίνουν σε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον ενδεχόμενο, δηλαδή την επιστροφή του Ντακάρ στην Αφρική, για πρώτη φορά έπειτα από 20 χρόνια και μάλιστα με ευρωπαϊκό αρχικό σκέλος. Όπως παλιά…

Επίσημη η αποχώρηση από τη Σαουδική Αραβία

Η Amaury Sport Organisation (A.S.O.), διοργανώτρια του Ντακάρ, και η Saudi Motorsport Company (SMC) ανακοίνωσαν στις 25 Οκτωβρίου ότι ο αγώνας, ο οποίος ήταν προγραμματισμένος για το διάστημα 1–15 Ιανουαρίου 2027, δεν θα διεξαχθεί στη Σαουδική Αραβία.

Η απόφαση ελήφθη σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Αυτοκινήτου και Μοτοσυκλέτας της χώρας (SAMF), με την υποστήριξη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA) και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μοτοσυκλετισμού (FIM).

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dakar Rally (@dakarrally)

Στην επίσημη ανακοίνωση γίνεται λόγος για τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή, χωρίς να προσδιορίζεται κάποια συγκεκριμένη απειλή. Είναι, ωστόσο, σαφές ότι οι συνθήκες έχουν οδηγήσει τους διοργανωτές στην απόφαση να αναζητήσουν μια διαφορετική τοποθεσία.

Το Ντακάρ του 2027 δεν ακυρώνεται ως διοργάνωση. Θα διεξαχθεί κανονικά υπό την ευθύνη της A.S.O., αλλά σε άλλη χώρα, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

Μαρόκο, με εκκίνηση από την Ευρώπη;

Πριν ακόμη δημοσιοποιηθεί η επίσημη ανακοίνωση, το Reuters είχε αποκαλύψει στις 21 Οκτωβρίου ότι εξεταζόταν σοβαρά η επιστροφή του αγώνα στην Αφρική. Επικαλούμενο τρεις πηγές από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Rally-Raid, το διεθνές πρακτορείο ανέφερε ότι το Μαρόκο αποτελεί τον βασικό υποψήφιο για τη φιλοξενία του μεγαλύτερου μέρους της διαδρομής.

Το σενάριο προβλέπει εκκίνηση από την Ισπανία ή την Πορτογαλία, με έναν πρόλογο επί ευρωπαϊκού εδάφους και στη συνέχεια θαλάσσια μεταφορά των αγωνιστικών οχημάτων, των πληρωμάτων και του εξοπλισμού στο Μαρόκο.

Αντίστοιχες πληροφορίες μεταφέρει και η ομάδα υποστήριξης TimeO ut Racing, η οποία αναφέρει ότι ενημερώθηκε απευθείας από τους διοργανωτές.

Προς το παρόν, πάντως, όλα αυτά αποτελούν πληροφορίες για τον υπό διαμόρφωση σχεδιασμό και όχι επιβεβαιωμένο πρόγραμμα. Η οριστική επιλογή της χώρας και η χάραξη της διαδρομής παραμένουν στην αρμοδιότητα της A.S.O.

Επιστροφή στις ρίζες, δύο δεκαετίες μετά

Η πιθανή επιστροφή στην Αφρική έχει ιδιαίτερο συμβολισμό για το Ντακάρ. Ο αγώνας γεννήθηκε το 1978, ως Παρίσι–Ντακάρ, με προορισμό την πρωτεύουσα της Σενεγάλης, και για σχεδόν τρεις δεκαετίες, οι αφρικανικές διαδρομές αποτέλεσαν αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς του.

Η τελευταία αφρικανική διοργάνωση πραγματοποιήθηκε το 2007. Έναν χρόνο αργότερα, το Ντακάρ του 2008 ακυρώθηκε εξαιτίας τρομοκρατικών απειλών, γεγονός που οδήγησε στη μεταφορά του αγώνα στη Νότια Αμερική από το 2009.

Το 2020 ακολούθησε νέα μετακόμιση, αυτή τη φορά στη Σαουδική Αραβία, η οποία φιλοξένησε επτά συνεχόμενες διοργανώσεις, ενώ ακόμα και η πανδημία του κορωνοϊού δεν στάθηκε εμπόδιο στη διοργάνωση και διεξαγωγή των αγώνων.

Η ιστορία παρουσιάζει τώρα μια αξιοσημείωτη αντιστροφή… ο αγώνας που εγκατέλειψε την Αφρική για λόγους ασφαλείας ενδέχεται να επιστρέψει εκεί, επειδή οι συνθήκες ασφαλείας δεν επιτρέπουν τη συνέχισή του στη Μέση Ανατολή… και αυτό είναι μια ακόμη ένδειξη για το πόσο «τρελός» είναι ο κόσμος μας, όπως τον έχουμε κάνει.