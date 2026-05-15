Ντεμπούτο για το νέο Toyota GR Yaris H2 στην Υπερειδική του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026

Η Toyota Hellas, ως Proud Mobility Sponsor του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, θα παρουσιάσει το νέο GR Yaris H2 στην Υπερειδική του φετινού αγώνα

Το υδρογονοκίνητο GR Yaris H2 θα τρέξει ως πλοηγό όχημα στις 25 Ιουνίου στο The Ellinikon Sports Park, στο πλαίσιο των διαδικασιών ασφαλείας της FIA. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα συμβολική παρουσία, καθώς το μεγαλύτερο ελληνικό ράλι συναντά το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη.

Με αυτόν τον τρόπο, η Toyota αναδεικνύει τη στρατηγική της για πολλαπλές τεχνολογίες προς την ανθρακική ουδετερότητα, χρησιμοποιώντας την αγωνιστική εμπειρία για την εξέλιξη κινητήρων εσωτερικής καύσης με υδρογόνο.

Δείτε το από κοντά

Το Toyota GR Yaris H2 θα είναι στο Service Park στο Λουτράκι από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό και στα μέσα να δουν από κοντά αυτή την τεχνολογία υδρογόνου. Παράλληλα, πάνω από 50 οχήματα Toyota θα υποστηρίξουν τον αγώνα σε επιχειρησιακούς, οργανωτικούς και ρόλους ασφαλείας, ενισχύοντας τη θέση της Toyota Hellas ως Mobility Partner της διοργάνωσης.

«Για την Toyota, το motorsport είναι το περιβάλλον όπου δοκιμάζουμε ιδέες, εξελίσσουμε τεχνολογίες και αποκτούμε γνώση που περνά στα αυτοκίνητα της καθημερινότητας. Πιστεύουμε ότι η μετάβαση στη βιώσιμη κινητικότητα δεν μπορεί να βασιστεί σε μία μόνο λύση. Για αυτό επενδύουμε παράλληλα σε hybrid, plug-in hybrid, battery-electric και υδρογόνο. Η παρουσία του GR Yaris H2 στην Ελλάδα και στο Ράλλυ Ακρόπολις εκφράζει ακριβώς αυτή τη φιλοσοφία: τη σύνδεση του motorsport με την καινοτομία, την έρευνα και το μέλλον της κινητικότητας», δήλωσε ο Προέδρος & CEO της Inchcape Hellas, Επίσημου διανομέα της Toyota Hellas, Hermann Riedl.

Η Toyota χρησιμοποιεί το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 ως πλατφόρμα για να παρουσιάσει τις τεχνολογίες που θα διαμορφώσουν το μέλλον της αυτοκίνησης, συνδέοντας τον κόσμο του WRC με τις λύσεις βιώσιμης κινητικότητας.

Tι κρατάμε: