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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ντράπηκε και η ντροπή: Λεηλάτησαν στην Μαγούλα τα ΙΧ πυροσβεστών ενώ εκείνοι επιχειρούσαν στις φωτιές

ΔΕΥΤΕΡΑ | 03.08.2026
Στέλιος Παππάς
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Πυροσβέστες της 1ης ΕΜΟΔΕ επέστρεψαν από τα πύρινα μέτωπα και βρήκαν τα ΙΧ τους παραβιασμένα, ακόμη και χωρίς τροχούς.

Ένα περιστατικό που προκαλεί οργή καταγγέλλει το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων στη Μαγούλα.

Πυροσβέστες της 1ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων, επιστρέφοντας στην υπηρεσία τους μετά την ολοκλήρωση αποστολής σε πύρινα μέτωπα, διαπίστωσαν ότι τα προσωπικά τους αυτοκίνητα είχαν παραβιαστεί.

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι δράστες δεν περιορίστηκαν σε αντικείμενα από το εσωτερικό, αλλά αφαίρεσαν ακόμη και τους τροχούς των οχημάτων.

Τα αυτοκίνητα βρίσκονταν μέσα στην υπηρεσία

Το περιστατικό γίνεται ακόμη πιο εξοργιστικό, καθώς τα ΙΧ ήταν σταθμευμένα εντός του χώρου της υπηρεσίας.

Την ώρα που οι πυροσβέστες επιχειρούσαν επί ώρες κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες για την προστασία ανθρώπων, περιουσιών και δασικών εκτάσεων, άγνωστοι λεηλατούσαν τα δικά τους οχήματα.

Όταν επέστρεψαν στη βάση τους, αντί να μπορέσουν να αποχωρήσουν και να ξεκουραστούν, βρέθηκαν αντιμέτωποι με σπασμένα και απογυμνωμένα αυτοκίνητα.

Καταγγελία για σοβαρές ελλείψεις

Το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων συνδέει το περιστατικό με τα προβλήματα που, όπως αναφέρει, αντιμετωπίζει η μεγαλύτερη επιχειρησιακή μονάδα του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στην ανακοίνωσή του κάνει λόγο για ακατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις και απουσία βασικών υποδομών σε έναν χώρο που φιλοξενεί περισσότερους από 300 πυροσβέστες, καθώς και το Μηχανοκίνητο Ειδικό Τμήμα Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων.

Το Σωματείο υποστηρίζει ότι έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για την κατάσταση και ζητά να ληφθούν άμεσα ουσιαστικά μέτρα φύλαξης.

Ποιος θα αποζημιώσει τους πυροσβέστες;

Οι εκπρόσωποι των πυροσβεστών θέτουν, παράλληλα, το ζήτημα της αποκατάστασης των ζημιών.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πόσα αυτοκίνητα παραβιάστηκαν, ποια αντικείμενα αφαιρέθηκαν ή ποιο είναι το συνολικό κόστος των ζημιών.

Το Σωματείο ζητά να διευκρινιστεί ποιος θα αποζημιώσει τους εργαζομένους, αλλά και ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφάλεια των προσωπικών τους περιουσιών όσο εκείνοι βρίσκονται σε υπηρεσία.

Ζητούν άμεσα μέτρα ασφαλείας

Μετά το περιστατικό, το ΠΑ.Σ.ΠΥ.Δ.Ε. ζητά:

  • ενίσχυση της φύλαξης των εγκαταστάσεων
  • προστασία των προσωπικών οχημάτων των πυροσβεστών
  • αποκατάσταση των ζημιών
  • συνολική αναβάθμιση των υποδομών της 1ης ΕΜΟΔΕ.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια των πυροσβεστών δεν μπορούν να συνεχίσουν να αντιμετωπίζονται ως ζητήματα δεύτερης προτεραιότητας.

Δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής αν υπάρχουν στοιχεία για την ταυτότητα των δραστών ή υλικό από κάμερες ασφαλείας που θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό τους.

Τι κρατάμε;

  • Πυροσβέστες της 1ης ΕΜΟΔΕ βρήκαν τα αυτοκίνητά τους παραβιασμένα μετά την επιστροφή τους από πύρινα μέτωπα.
  • Από ορισμένα ΙΧ είχαν αφαιρεθεί ακόμη και οι τροχοί.
  • Τα οχήματα βρίσκονταν σταθμευμένα μέσα στον χώρο της υπηρεσίας.
  • Το Σωματείο καταγγέλλει σοβαρές ελλείψεις στη φύλαξη και στις υποδομές.
  • Ζητά άμεσα μέτρα ασφαλείας και αποζημίωση των πυροσβεστών.

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Tags
#πυροσβεστική
Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
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