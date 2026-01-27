quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ντροπή: Έκοψαν κλήσεις και αφαίρεσαν πινακίδες σε νεφροπαθείς που έκαναν αιμοκάθαρση

ΤΡΙΤΗ | 27.01.2026
Autotypos Team
ntropi-ekopsan-kliseis-kai-afairesan-pinakides-se-nefropatheis-pou-ekanan-aimokatharsi-670996

Οι ασθενείς είχαν σταθμεύσει τα οχήματά τους στις θέσεις ΑμεΑ, τοποθετώντας ειδική κάρτα που είχαν λάβει από το νοσοκομείο

Ένα ντροπιαστικό περιστατικό σημειώθηκε στα Χανιά, με αστυνομικούς της Τροχαίας να επιβάλουν πρόστιμα και να αφαιρούν πινακίδες από τα αυτοκίνητα 8 νεφροπαθών που εκείνη την ώρα υποβάλλονταν σε αιμοκάθαρση.

Σύμφωνα με το Mega και την εκπομπή, Buongiorno, oι ασθενείς είχαν σταθμεύσει τα οχήματά τους στις θέσεις ΑμεΑ, τοποθετώντας την ειδική κάρτα που είχαν λάβει από το νοσοκομείο. Όμως, αστυνομικοί, μετά από κλήση που έλαβαν, αφαίρεσαν τις πινακίδες από τα συγκεκριμένα οχήματα, παρά τις εκκλήσεις της Διευθύντριας της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού προς τη Διοίκηση της Τροχαίας Χανίων να επιστραφούν στους ασθενείς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Εμείς είμαστε όλοι αιμοκαθαιρούμενοι. Είχαμε ενημερώσει την προϊσταμένη του τμήματος, αν μπορούμε να παρκάρουμε με το άσπρο καρτελάκι, που μας είχε παραχωρηθεί από το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο μας είπε ότι μπορούμε να παρκάρουμε», περιγράφει ένας από τους νεφροπαθής.

Απορία εξέφρασε και η Διευθύντρια Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, Αντωνία Παπαδάκη: «Υπάρχει ένα πάρκινγκ στο νοσοκομείο, το οποίο είναι για να εξυπηρετεί ασθενείς, οι οποίοι υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση. Και είναι θέσεις οι οποίες έχουν ειδική σήμανση για ΑμεΑ. Όλοι οι ασθενείς μας έχουν από μια κάρτα, την οποία τυπώνουμε εδώ στο νοσοκομείο που καταδεικνύει ότι οι άνθρωποι είναι νεφροπαθείς. Αυτό είναι το πάρκινγκ των νεφροπαθών και φροντίζουμε πάντα να αφήνουμε ελεύθερες τις θέσεις. Δεν γνωρίζω ποιος κάλεσε την Τροχαία».

Πηγή: EleftherosTypos.gr

Tags
#τροχαία#Χανιά
Πρόσφατες Ειδήσεις