EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ο αδελφός του Michael Schumacher αρραβωνιάστηκε τον σύντροφό του

ΠΕΜΠΤΗ | 12.02.2026
AutoTypos Team
o-adelfos-tou-michael-schumacher-arravoniastike-ton-syntrofo-tou-792874

Ο Ralf Schumacher ανακοίνωσε τον αρραβώνα του με τον σύντροφό του, Étienne Bousquet-Cassagne, μέσω Instagram.

Ο Ralf Schumacher, αδελφός του Michael Schumacher, ανακοίνωσε ότι αρραβωνιάστηκε τον σύντροφό του, Étienne Bousquet-Cassagne. Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση στο Instagram, όπου το ζευγάρι ανέφερε πως πρόκειται να παντρευτεί, ζητώντας παράλληλα να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα του και τονίζοντας ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω προσωπικές λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι δυο τους επιβεβαίωσαν δημόσια τη σχέση τους τον Ιούλιο του 2024 και είναι μαζί εδώ και τρία χρόνια, κρατώντας γενικά χαμηλό προφίλ.

Η αντίδραση από το κοντινό περιβάλλον

Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι η πρώην σύζυγος του Ralf Schumacher, Cora Schumacher, συνεχάρη το ζευγάρι, μεταφέροντας ευχές για ευτυχία.

Υπάρχει επίσης αναφορά ότι η Cora Schumacher φέρεται να μίλησε στη Bild για σχέδια τριήμερου γάμου στο Saint-Tropez τον Μάιο, ωστόσο αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί από το ίδιο το ζευγάρι.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Ποιος είναι ο Ralf Schumacher

Ο Ralf Schumacher είναι πρώην οδηγός της Formula 1 και σήμερα εργάζεται ως σχολιαστής στο Sky Sports Germany. Στην καριέρα του στη Formula 1 (1997–2007) πέτυχε έξι νίκες σε Grand Prix, ενώ αγωνίστηκε μεταξύ άλλων με τις Jordan, Williams και Toyota.

Τι κρατάμε;

  • Ο Ralf Schumacher ανακοίνωσε αρραβώνα με τον Étienne Bousquet-Cassagne.

  • Το ζευγάρι ζητά να σεβαστεί η δημόσια συζήτηση την ιδιωτικότητά του και δεν θα δώσει επιπλέον λεπτομέρειες.

  • Η σχέση τους έχει επιβεβαιωθεί δημόσια από το καλοκαίρι του 2024.

  • Οι πληροφορίες για γάμο στο Saint-Tropez δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα.

Tags
#Michael Schumacher#Ralf Schumacher
