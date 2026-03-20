Ο αυτοκινητόδρομος της Ελλάδας με τη χιλιομετρική χρέωση – Μειώνει το κόστος διοδίων έως και 80%

Η Ολυμπία Οδός παραμένει μέχρι σήμερα ο μοναδικός αυτοκινητόδρομος στην Ελλάδα που εφαρμόζει στην πράξη χιλιομετρική χρέωση διοδίων, δίνοντας στους οδηγούς τη δυνατότητα να πληρώνουν με μεγαλύτερη ακρίβεια για την απόσταση που πραγματικά διανύουν. Το σύστημα λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2021 και πλέον επεκτείνεται σταδιακά και στο τμήμα Πατρών – Πύργου, με τελευταίο βήμα την ενεργοποίηση των πυλών στον κόμβο Αμαλιάδας από την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026.

Το βασικό πλεονέκτημα είναι ξεκάθαρο. Αντί να χρεώνεσαι το πλήρες ποσό ενός σταθμού διοδίων, η Ολυμπία Οδός υπολογίζει τα χιλιόμετρα που έκανες και σου επιστρέφει αυτόματα τη διαφορά. Σε ορισμένες διαδρομές, η μείωση φτάνει ακόμη και το 80% για τα Ι.Χ., ενώ με τη συνδυαστική χρήση του προγράμματος VALUE το συνολικό όφελος μπορεί να ανέβει ακόμη περισσότερο.

Πώς λειτουργεί η χιλιομετρική χρέωση

Το σύστημα βασίζεται στον πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS και στην τεχνολογία HYBRID της Ολυμπίας Οδού. Ο οδηγός περνά κανονικά από τις πύλες, χωρίς στάση, όπως έκανε και πριν. Το σύστημα καταγράφει την είσοδο και την έξοδο από τον αυτοκινητόδρομο και, αφού υπολογίσει την πραγματική απόσταση που καλύφθηκε, επιστρέφει στον λογαριασμό του χρήστη το αντίστοιχο ποσό.

Με απλά λόγια, γίνεται πρώτα η αρχική χρέωση και στη συνέχεια η αυτόματη πίστωση της διαφοράς μέσα σε λίγα λεπτά.

Το σύστημα ισχύει για όλες τις κατηγορίες οχημάτων εκτός από τα δίκυκλα, ενώ ο πομποδέκτης ΟΛΥΜΠΙΑ PASS μπορεί να χρησιμοποιείται και στα υπόλοιπα διόδια της χώρας με τις εκάστοτε ισχύουσες χρεώσεις.

Τι χρειάζεται ο οδηγός

Για να ενεργοποιηθεί η χιλιομετρική χρέωση, ο οδηγός πρέπει να αποκτήσει δωρεάν πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS. Η απόκτηση γίνεται είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ολυμπίας Οδού είτε από τα σημεία εξυπηρέτησης πελατών.

Από εκεί και πέρα, υπάρχουν μερικά βασικά πρακτικά σημεία:

ο πομποδέκτης πρέπει να είναι μόνιμα τοποθετημένος στο παρμπρίζ

το πέρασμα από την ηλεκτρονική πύλη γίνεται χωρίς στάση

το χαρακτηριστικό μπιπ επιβεβαιώνει ότι ο πομποδέκτης διαβάστηκε

η επιστροφή του ποσού φαίνεται στον λογαριασμό του χρήστη εντός λίγων λεπτών

αν δεν γίνει η πίστωση, ο οδηγός πρέπει να επικοινωνήσει με την εξυπηρέτηση πελατών εντός 10 ημερών

Σε ποιον δρόμο ισχύει

Η Ολυμπία Οδός αναφέρει ξεκάθαρα ότι το σύστημα HYBRID ισχύει αποκλειστικά στον συγκεκριμένο αυτοκινητόδρομο. Πρόκειται για τον μόνο οδικό άξονα στην Ελλάδα όπου έχει εφαρμοστεί σε τέτοια κλίμακα πραγματική χιλιομετρική χρέωση.

Αρχικά εφαρμόστηκε στο τμήμα Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα και τώρα επεκτείνεται σταδιακά και στο τμήμα Πάτρα – Πύργος.

Παραδείγματα που δείχνουν πόσο πέφτει το κόστος

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο του συστήματος είναι οι διαφορές στα ποσά χρέωσης, ειδικά για σύντομες ή τοπικές διαδρομές.

Διαδρομές με μείωση έως και 80%

Στη Ζώνη Ξυλόκαστρο – Ανατ. Αίγιο, για Ι.Χ. κατηγορίας 2:

Δερβένι – Ακράτα

Αρχική χρέωση 2,00 €

Χρέωση με Hybrid 0,40 €

Επιστροφή 1,60 €

Ποσοστό επιστροφής 80%

Ακράτα – Καλάβρυτα

Αρχική χρέωση 2,80 €

Χρέωση με Hybrid 0,80 €

Επιστροφή 2,00 €

Ποσοστό επιστροφής 71%

Καλάβρυτα – Ανατ. Αίγιο

Αρχική χρέωση 3,80 €

Χρέωση με Hybrid 1,00 €

Επιστροφή 2,80 €

Ποσοστό επιστροφής 74%

Παραδείγματα από την αρχή του άξονα

Στη Ζώνη Ελευσίνα – Κινέτα:

Ελευσίνα – Νέα Πέραμος

Αρχική χρέωση 2,50 €

Hybrid 0,80 €

Επιστροφή 1,70 €

Όφελος 68%

Νέα Πέραμος – Μέγαρα

Αρχική χρέωση 1,70 €

Hybrid 0,50 €

Επιστροφή 1,20 €

Όφελος 71%

Παραδείγματα από το Πατρών – Πύργου

Στο νέο τμήμα όπου επεκτείνεται η χιλιομετρική χρέωση, υπάρχουν επίσης σημαντικές μειώσεις.

Αμαλιάδα – Πύργος

Αρχική χρέωση 2,10 €

Hybrid 0,80 €

Επιστροφή 1,30 €

Όφελος 62%

Μιντιλόγλι – Κάτω Αχαΐα

Αρχική χρέωση 3,60 €

Hybrid 1,40 €

Επιστροφή 2,20 €

Όφελος 61%

Αναλυτικός πίνακας με τις διαφορές εδώ

Τι κερδίζουν όσοι κάνουν συχνά την ίδια διαδρομή

Για τα Ι.Χ., το όφελος δεν σταματά στη χιλιομετρική χρέωση. Υπάρχει και το πρόγραμμα ΟΛΥΜΠΙΑ PASS VALUE, το οποίο δίνει κλιμακωτές εκπτώσεις ανάλογα με τις μηνιαίες διελεύσεις.

Οι εκπτώσεις διαμορφώνονται ως εξής:

1 έως 5 διελεύσεις : 0%

6 έως 10 διελεύσεις : 15%

11 έως 20 διελεύσεις : 30%

21 έως 30 διελεύσεις : 40%

31 έως 40 διελεύσεις : 50%

40+ διελεύσεις: 60%

Αυτό σημαίνει ότι ο οδηγός που κάνει συχνά την ίδια διαδρομή μπορεί να συνδυάζει δύο επίπεδα οφέλους:

από τη μία τη χιλιομετρική χρέωση, από την άλλη την πρόσθετη έκπτωση του VALUE.

Το παράδειγμα που δείχνει πώς φτάνει η έκπτωση πάνω από 78%

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν για το τμήμα Κυλλήνη – Πύργος, ένας εργαζόμενος που πραγματοποιεί 40 διελεύσεις τον μήνα στη διαδρομή Πύργος – Αμαλιάδα θα είχε αρχικό κόστος 84 €.

Με τη χιλιομετρική χρέωση και το πρόγραμμα VALUE μέσω ΟΛΥΜΠΙΑ PASS, το ποσό πέφτει στα 21,80 €.

Αυτό σημαίνει ότι η κάθε διέλευση κοστίζει περίπου 0,55 € και η συνολική έκπτωση φτάνει το 74%. Η Ολυμπία Οδός αναφέρει ότι, ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης και τη διαδρομή, το συνολικό όφελος μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και το 78%.

Γιατί έχει σημασία αυτό το σύστημα

Η χιλιομετρική χρέωση έχει ιδιαίτερη σημασία για τους οδηγούς που χρησιμοποιούν τον αυτοκινητόδρομο για μικρές καθημερινές μετακινήσεις και όχι μόνο για μεγάλες αποστάσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η πλήρης χρέωση ενός σταθμού διοδίων μπορεί να είναι δυσανάλογη σε σχέση με τα λίγα χιλιόμετρα που διανύονται.

Με το σύστημα HYBRID, η επιβάρυνση γίνεται πιο δίκαιη, ειδικά για όσους:

μετακινούνται καθημερινά προς εργασία

χρησιμοποιούν τοπικά τμήματα του άξονα

κάνουν συχνές, επαναλαμβανόμενες διελεύσεις

Τι κρατάμε;