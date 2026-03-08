quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ο αντικαταστάτης του Audi TT θα παρουσιαστεί το 2027 – Τι ξέρουμε μέχρι τώρα;

ΚΥΡΙΑΚΗ | 08.03.2026
Autotypos Team
o-antikatastatis-tou-audi-tt-tha-parousiastei-to-2027-ti-xeroume-mechri-tora-794955

Η Audi επιβεβαίωσε ότι ένα ηλεκτρικό σπορ κουπέ παραγωγής θα παρουσιαστεί το 2027, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει τον διάδοχο του Audi TT

Το νέο μοντέλο, το οποίο βασίζεται στο πρωτότυπο Concept C, αναμένεται να φτάσει στην αγορά αρκετά γρήγορα, καθώς η Audi επιταχύνει τις διαδικασίες εξέλιξης θέλοντας να φτάσει επίπεδα… Κίνας στην αποδοτικότητα.

Το κενό θα καλυφθεί άμεσα

Ο λόγος για την απουσία ενός διθέσιου σπορ μοντέλου στη «φαρέτρα» της γερμανικής μάρκας, ένα κενό το οποίο δημιουργήθηκε μετά τη διακοπή της παραγωγής του Audi TT. Το εν λόγω κενό θα καλύψει η τελική μορφή του Concept C, το οποίο αναμένεται να μπει στην παραγωγή το 2027, δηλαδή περίπου δύο χρόνια απ’ όταν το είδαμε για πρώτη φορά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Audi επιταχύνει τις διαδικασίες εξέλιξης, με τον CEO, Gernot Döllner, να δηλώνει πως τα νέα πρωτότυπα που παρουσιάζει η εταιρεία πλέον προορίζονται εξαρχής για παραγωγή και το Concept C αποτελεί το πρώτο παράδειγμα της νέας στρατηγικής της εταιρείας.

Τεχνολογικό DNA Porsche

Η έκδοση παραγωγής θα βασίζεται σε μια εξελιγμένη εκδοχή της αρχιτεκτονικής Premium Platform Electric (PPE) του Volkswagen Group. Πρόκειται για την ίδια πλατφόρμα που αναπτύχθηκε για τις επόμενες γενιές των Porsche 718 Cayman και Porsche 718 Boxster. Παρότι υπήρξαν πρόσφατα δημοσιεύματα που αμφισβητούσαν το μέλλον των ηλεκτρικών εκδόσεων της σειράς 718, ο Döllner φέρεται να διαβεβαίωσε το προσωπικό της Audi ότι η παράδοση της πλατφόρμας από την Porsche προχωρά κανονικά και ότι η συνεργασία μεταξύ των δύο εταιρειών εξελίσσεται ομαλά.

Λεπτομέρειες γύρω από το σύστημα κίνησης του Concept C παραμένουν περιορισμένες, ωστόσο, είναι βέβαιο ότι πρόκειται για αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τα στοιχεία της μπαταρίας θα τοποθετούνται σε δύο σημεία – μεταξύ καμπίνας και πίσω άξονα – ώστε ο διάδοχος του Audi TT να διαθέτει κατανομή βάρους που θυμίζει σπορ αυτοκίνητο με τον κινητήρα στο κέντρο.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Η φιλοσοφία «China speed»

Για να επιταχυνθεί η εξέλιξη νέων μοντέλων, η Audi υιοθετεί μια νέα οργανωτική δομή που ονομάζει «China speed» (ταχύτητα Κίνας). Στο πλαίσιο αυτό καταργεί τις πολυεπίπεδες επιτροπές για χάρη των “project houses”, τα οποία θα είναι υπεύθυνα για τον σχεδιασμό, τη μηχανική, την κατασκευή, τις προμήθειες, τις σχέσεις με τους προμηθευτές, την ποιότητα και το προσωπικό κάτω από μια ενιαία στέγη με έναν επικεφαλής και άμεση πρόσβαση στο διοικητικό συμβούλιο.

«Το έχουμε προσαρμόσει πλήρως στις διαδικασίες μας στη Γερμανία», αποκάλυψε ο Dollner. «Όχι τόσο μακριά στο μέλλον, θα αποδείξουμε ότι είμαστε σε θέση να αντιδράσουμε τόσο γρήγορα όσο στην Κίνα – αλλά στα ευρωπαϊκά προγράμματα».

Τι κρατάμε:

  • Η Audi επιβεβαίωσε πως ο διάδοχος του Audi TT θα παρουσιαστεί το 2027
  • Η εταιρεία επιταχύνει τις διαδικασίες, με το νέο μοντέλο να φτάνει από πρωτότυπο στην παραγωγή σε περίπου 2 χρόνια
  • Το νέο μοντέλο θα βασίζεται στην αρχιτεκτονική PPE, όπως και οι νέες Porsche 718 Cayman και 718 Boxster
  • Ο διάδοχος του Audi TT θα είναι σίγουρα ηλεκτρικός, με κέντρο βάρους που θα θυμίζει σπορ μοντέλο με τον κινητήρα στο κέντρο
