Ο μπαμπάς Carlos Sainz οδηγεί τη θηριώδη Ford Mustang GTD

Ο Carlos Sainz Sr. βρέθηκε πίσω από το τιμόνι της κορυφαίας Ford Mustang GTD στη νέα πίστα MADRING της Formula 1 (video)

Η Ford Mustang GTD βρέθηκε στη νέα πίστα MADRING της Μαδρίτης, με τον θρύλο του μηχανοκίνητου αθλητισμού, Carlos Sainz Sr., να κάθεται πίσω από το τιμόνι του ισχυρότερου και πιο τεχνολογικά προηγμένου μοντέλου παραγωγής στην ιστορία της Mustang. Ο δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής Ράλλυ και νικητής του Dakar Rally πραγματοποίησε τους πρώτους γύρους στη νέα πίστα που θα φιλοξενεί από φέτος το Grand Prix Ισπανίας της Formula 1.

Ο Carlos Sainz Sr. είχε την ευκαιρία να αξιολογήσει τη νέα πίστα της Μαδρίτης, η οποία βρίσκεται ακόμη στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας της, οδηγώντας τη Ford Mustang GTD.

Η συγκεκριμένη ενέργεια έφερε έναν από τους κορυφαίους οδηγούς αγώνων όλων των εποχών κοντά σε ένα μοντέλο που ενσωματώνει τεχνολογίες προερχόμενες απευθείας από την αγωνιστική κληρονομιά της Ford, τόσο για χρήση σε πίστα όσο και σε δημόσιο δρόμο.

Ford Mustang GTD: Η κορυφαία Mustang παραγωγής

Η Mustang GTD αποτελεί τη ναυαρχίδα της οικογένειας Mustang και συνδυάζει τεχνολογία εμπνευσμένη από τους αγώνες με δυνατότητα κυκλοφορίας στον δρόμο. Το αμάξωμα κατασκευάζεται σε μεγάλο βαθμό από ανθρακονήματα, ενώ διαθέτει ενεργή πίσω αεροτομή και προηγμένες αεροδυναμικές λύσεις που ενισχύουν την απόδοση στις υψηλές ταχύτητες.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας supercharged V8 κινητήρας 5,2 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 826 PS, καθιστώντας τη Mustang GTD την ισχυρότερη Mustang παραγωγής που έχει κατασκευάσει ποτέ η Ford.

Οι εντυπώσεις του Carlos Sainz Sr.

Ο Ισπανός πρωταθλητής, που είχε οδηγήσει τη διαδρομή και σε προγενέστερο στάδιο με ένα Ford F-150 Raptor πριν ολοκληρωθεί η ασφαλτόστρωση, χαρακτήρισε το MADRING ιδιαίτερα απαιτητικό.

«Κατά τη γνώμη μου, πρόκειται για μια περίπλοκη πίστα. Δε θα είναι εύκολη στην οδήγηση και έχει πολλά δύσκολα τμήματα. Πιστεύω ότι δε θα υπάρχει καθόλου χρόνος στους οδηγούς προκειμένου να χαλαρώσουν. Οι πιλότοι θα έχουν σίγουρα πολλή δουλειά και σωματικά θα είναι μια πολύ απαιτητική διαδικασία. Η στροφή Monumental, για παράδειγμα, θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη από πλευράς φυσικής κατάστασης», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στη Mustang GTD, πρόσθεσε:

«Θα ήθελα η πίστα να ήταν 100% κλειστή ώστε να μπορούσα να πιέσω περισσότερο. Το αυτοκίνητο είναι εκπληκτικό, έχει άφθονη δύναμη. Η Ford έχει δημιουργήσει ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο και, αν μου το δώσετε ξανά μια άλλη μέρα με περισσότερη ηρεμία, θα μπορέσω να το απολαύσω και να το πιέσω λίγο περισσότερο».

Η Formula 1 επιστρέφει στη Μαδρίτη

Το MADRING θα φιλοξενήσει το Grand Prix Ισπανίας, τον 14ο γύρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Formula 1 του 2026, το τριήμερο 11-13 Σεπτεμβρίου. Για τον Carlos Sainz Sr., η επιστροφή της Formula 1 στη γενέτειρά του έχει ιδιαίτερη σημασία.