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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ο «Μπάτμαν του Μεξικού» δένει κλέφτες μηχανών σε κολώνες και τους ζωγραφίζει μουστάκια

ΤΕΤΑΡΤΗ | 01.07.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Φαίνεται πως το Γκόθαμ Σίτι μετακόμισε στο Μεξικό, και συγκεκριμένα στην πόλη Λάγκος ντε Μορένο, όπου ο ένας τιμωρός έχει αναλάβει τον ρόλο της αστυνομίας

Ένας μυστηριώδης εκδικητής, που έχει γίνει viral στα social media, αποφάσισε να πάρει τον νόμο στα χέρια του – ή μάλλον, να πάρει στα χέρια του μερικά ρολά γκρι κολλητικής ταινίας (duct tape).

Η αστυνομία του Μεξικού έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του «Μπάτμαν των φτωχών», ο οποίος μέσα σε ένα 10ήμερο κατάφερε να «τιμωρήσει» τουλάχιστον πέντε επίδοξους κλέφτες μοτοσικλετών. Η μέθοδος; Απλή, παραδοσιακή και εξαιρετικά ταπεινωτική: τους τυλίγει σαν μπουρίτο γύρω από κολώνες δημόσιου φωτισμού, τους κλείνει το στόμα με ταινία και αφήνει δίπλα τις κλεμμένες μηχανές για να τις βρει η αστυνομία.

Ωστόσο, το highlight της υπόθεσης είναι η… καλλιτεχνική πινελιά του Μεξικανού υπερήρωα.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης (ή η ομάδα του) αφήνει πίσω του μια πολύ συγκεκριμένη υπογραφή: ζωγραφίζει στο πρόσωπο των δεμένων κλεφτών μουστάκια και γατίσια μουστάκια με ανεξίτηλο μαρκαδόρο! Σαν να μην έφτανε το look «γατούλης», τους γράφει στο μέτωπο τη λέξη “ratero” (κλέφτης στα ισπανικά), ενώ κρεμάει στο στήθος τους και χαρτόνια που εξηγούν αναλυτικά το έγκλημά τους.

Η αστυνομία, αν και γλιτώνει τον κόπο της έρευνας αφού οι μηχανές επιστρέφονται πακέτο με τους υπόπτους, δήλωσε ότι «καταδικάζει» τις επιθέσεις, καθώς πέραν τις μεθόδους και τον πληγωμένο εγωϊσμό που περιγράφηκαν πιο πάνω, οι ύποπτοι βρέθηκαν επίσης με μελανιές και σημάδια από χτυπήματα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία σύλληψη. Οι αρχές έχουν εντοπίσει κάποια ίχνη, αλλά ο Μπάτμαν του Μεξικού παραμένει ελεύθερος, κάπου εκεί έξω, μέχρι που η πόλη να τον χρειαστεί.

Προφανώς το άρθρο γράφτηκε με χιουμοριστικό ύφος, ωστόσο πέραν της πλάκας, ούτε το ξύλο, ούτε το να λειτουργεί κανείς αυτόκλητα ως super ήρωας έχουν πάντα καλή κατάληξη.

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Tags
#Μεξικό#μοτοσυκλέτα
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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