Ο «Μπάτμαν του Μεξικού» δένει κλέφτες μηχανών σε κολώνες και τους ζωγραφίζει μουστάκια

Φαίνεται πως το Γκόθαμ Σίτι μετακόμισε στο Μεξικό, και συγκεκριμένα στην πόλη Λάγκος ντε Μορένο, όπου ο ένας τιμωρός έχει αναλάβει τον ρόλο της αστυνομίας

Ένας μυστηριώδης εκδικητής, που έχει γίνει viral στα social media, αποφάσισε να πάρει τον νόμο στα χέρια του – ή μάλλον, να πάρει στα χέρια του μερικά ρολά γκρι κολλητικής ταινίας (duct tape).

Η αστυνομία του Μεξικού έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του «Μπάτμαν των φτωχών», ο οποίος μέσα σε ένα 10ήμερο κατάφερε να «τιμωρήσει» τουλάχιστον πέντε επίδοξους κλέφτες μοτοσικλετών. Η μέθοδος; Απλή, παραδοσιακή και εξαιρετικά ταπεινωτική: τους τυλίγει σαν μπουρίτο γύρω από κολώνες δημόσιου φωτισμού, τους κλείνει το στόμα με ταινία και αφήνει δίπλα τις κλεμμένες μηχανές για να τις βρει η αστυνομία.

Ωστόσο, το highlight της υπόθεσης είναι η… καλλιτεχνική πινελιά του Μεξικανού υπερήρωα.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης (ή η ομάδα του) αφήνει πίσω του μια πολύ συγκεκριμένη υπογραφή: ζωγραφίζει στο πρόσωπο των δεμένων κλεφτών μουστάκια και γατίσια μουστάκια με ανεξίτηλο μαρκαδόρο! Σαν να μην έφτανε το look «γατούλης», τους γράφει στο μέτωπο τη λέξη “ratero” (κλέφτης στα ισπανικά), ενώ κρεμάει στο στήθος τους και χαρτόνια που εξηγούν αναλυτικά το έγκλημά τους.

Η αστυνομία, αν και γλιτώνει τον κόπο της έρευνας αφού οι μηχανές επιστρέφονται πακέτο με τους υπόπτους, δήλωσε ότι «καταδικάζει» τις επιθέσεις, καθώς πέραν τις μεθόδους και τον πληγωμένο εγωϊσμό που περιγράφηκαν πιο πάνω, οι ύποπτοι βρέθηκαν επίσης με μελανιές και σημάδια από χτυπήματα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία σύλληψη. Οι αρχές έχουν εντοπίσει κάποια ίχνη, αλλά ο Μπάτμαν του Μεξικού παραμένει ελεύθερος, κάπου εκεί έξω, μέχρι που η πόλη να τον χρειαστεί.

Προφανώς το άρθρο γράφτηκε με χιουμοριστικό ύφος, ωστόσο πέραν της πλάκας, ούτε το ξύλο, ούτε το να λειτουργεί κανείς αυτόκλητα ως super ήρωας έχουν πάντα καλή κατάληξη.