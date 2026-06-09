Ο CEO της Citroen στην Ελλάδα – Πού ξεχωρίζουμε σε σχέση με την υπόλοιπη ευρωπαϊκή αγορά;

Ο CEO της Citroen βρέθηκε στη χώρα μας στο πλαίσιο επαφών με τον Όμιλο Συγγελίδη και τη διοίκηση της Citroen Ελλάδας

Η επίσκεψη του επικεφαλής της Citroen, Xavier Chardon, στην Ελλάδα μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί. Σε μια περίοδο κατά την οποία η γαλλική μάρκα καταγράφει ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά, ο CEO της Citroen βρέθηκε στη χώρα μας, συνοδευόμενος από στελέχη της ανώτατης διοικητικής ομάδας της εταιρείας, στο πλαίσιο επαφών με τον Όμιλο Συγγελίδη και τη διοίκηση της Citroen Ελλάδας.

Μια από τις σημαντικότερες αγορές στην Ευρώπη

Η Ελλάδα αποτελεί σήμερα μία από τις σημαντικότερες αγορές της Citroen στην Ευρώπη, με τη μάρκα να καταγράφει εντυπωσιακές επιδόσεις τόσο στα επιβατικά όσο και στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η ελληνική αγορά βρίσκεται στην πρώτη θέση μεταξύ 29 ευρωπαϊκών αγορών όπου δραστηριοποιείται η Citroen, όσον αφορά το μερίδιο αγοράς στις κατηγορίες Passenger Cars (PC) και Light Commercial Vehicles (LCV).

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι εξελίξεις στον κλάδο της αυτοκίνησης, οι νέες προκλήσεις που διαμορφώνει η αγορά αλλά και οι προοπτικές ανάπτυξης για το υπόλοιπο του 2026. Η διοίκηση της Citroen Ελλάδας παρουσίασε τη στρατηγική που ακολουθεί στη χώρα μας, καθώς και τις εμπορικές πρωτοβουλίες που έχουν συμβάλει στη δυναμική πορεία της μάρκας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στον σχεδιασμό για το δεύτερο εξάμηνο της χρονιάς, με τις δύο πλευρές να εξετάζουν ενέργειες που μπορούν να ενισχύσουν περαιτέρω τη θέση της Citroen στην ελληνική αγορά. Παράλληλα, ο Xavier Chardon παρουσίασε τον στρατηγικό σχεδιασμό της μάρκας, καθώς και τα νέα μοντέλα που αναμένεται να προστεθούν στην γκάμα της μέσα στα επόμενα χρόνια.

Οι συζητήσεις δεν περιορίστηκαν μόνο στις πωλήσεις και τα νέα προϊόντα. Σημαντικό μέρος της ατζέντας αφορούσε και τις υπηρεσίες After Sales, με στόχο τη διατήρηση των υψηλών επιπέδων εξυπηρέτησης και ικανοποίησης των πελατών της μάρκας.

Η παρουσία του CEO της Citroen στην Ελλάδα επιβεβαιώνει τη σημασία που αποδίδει η γαλλική εταιρεία στην εγχώρια αγορά. Παράλληλα, αναδεικνύει τη στενή συνεργασία ανάμεσα στην ελληνική αντιπροσωπεία και την κεντρική διοίκηση της μάρκας, σε μια περίοδο όπου η εταιρεία επιδιώκει να διατηρήσει και να ενισχύσει τη δυναμική της τόσο στην Ελλάδα όσο και συνολικά στην ευρωπαϊκή αγορά.