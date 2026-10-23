O CEO της Ferrari ευχαρίστησε τον Elon Musk για το ιπτάμενο Tesla Roadster – Γιατί;

Με εγκωμιαστικά λόγια για τον Elon Musk και το Tesla Roadster μίλησε ο διευθύνων σύμβουλος της Ferrari, Benedetto Vigna, τονίζοντας ότι η αυτοκινητοβιομηχανία έχει ακόμη μεγάλα περιθώρια για καινοτομία και τολμηρές ιδέες

Σε συνέντευξή του στο Quattroruote Next, ο επικεφαλής της ιταλικής εταιρείας εξήγησε πώς συνδυάζονται η παράδοση με τη σύγχρονη τεχνολογία, αναφέρθηκε στη νέα ηλεκτρική Ferrari Luce και αποκάλυψε τη φιλοσοφία που ακολουθεί η εταιρεία για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων.

Η Ferrari και οι προοπτικές της Ινδίας

Ο Benedetto Vigna βρίσκεται στην Ινδία για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων και τα εγκαίνια της πρώτης διοργάνωσης του Universo Ferrari στη χώρα. Όπως εξήγησε, πρόκειται για μια αγορά που αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς και διαθέτει ιδιαίτερα ένθερμους φίλους της Ferrari, από φοιτητές κορυφαίων τεχνολογικών ιδρυμάτων μέχρι πελάτες που διανύουν χιλιάδες χιλιόμετρα με τα αυτοκίνητά τους.

Παράλληλα, η επικείμενη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου αναμένεται να μειώσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης από το 110% στο 2%. Ο Vigna υπογράμμισε τη σημασία της παρουσίας της Ferrari σε μια χώρα που φιλοξενεί 135 εταιρείες-«μονόκερους», δηλαδή επιχειρήσεις με αποτίμηση άνω του 1 δισ. δολαρίων, και όπου, όπως σημείωσε, τα όρια του εφικτού επαναπροσδιορίζονται διαρκώς.

Η καινοτομία απαιτεί να προβλέπεις τις επιθυμίες του πελάτη

Για τον επικεφαλής της Ferrari, η πρόκληση είναι να συνδυάζονται δύο διαφορετικές προσεγγίσεις: η ικανοποίηση των αναγκών που εκφράζουν ήδη οι πελάτες και η πρόβλεψη όσων θα θελήσουν στο μέλλον, ακόμη κι αν δεν τo έχουν φανταστεί.

«Αν ο πελάτης σού περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια ένα προϊόν, σημαίνει ότι κάποιος άλλος τού το έχει ήδη προτείνει», εξήγησε ο Vigna, υπογραμμίζοντας ότι η Ferrari επιδιώκει να προηγείται των προσδοκιών, χωρίς να χάνει την ταυτότητά της. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η παρουσίαση, μέσα σε μόλις 40 ημέρες, δύο μοντέλων που βρίσκονται σε διαφορετικά άκρα της γκάμας της, της Luce και της 12Cilindri.

Πώς προέκυψε το εικονικό χειροκίνητο κιβώτιο

Μία από τις πιο συζητημένες πρόσφατες καινοτομίες της Ferrari είναι το χειροκίνητο κιβώτιο με ηλεκτρονικό έλεγχο by-wire. Σύμφωνα με τον Vigna, η ιδέα ανταποκρίνεται σε επιθυμία ορισμένων πελατών διαφορετικών ηλικιών, ωστόσο η καθοριστική αφορμή για την ανάπτυξή της ήταν το πρόγραμμα Hypersail και οι προκλήσεις της ηλεκτροκίνησης.

Η έμπνευση προέκυψε από το σύστημα διεύθυνσης by-wire που εξελίχθηκε για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Όταν οι μηχανικοί διαπίστωσαν ότι οι χειριστές δεν αντιλαμβάνονταν διαφορά στην αίσθηση μεταξύ του παραδοσιακού μηχανικού συστήματος και του ηλεκτρονικού, άρχισαν να εξετάζουν αν η ίδια λογική μπορούσε να εφαρμοστεί και στο κιβώτιο ταχυτήτων.

Ο Vigna αναγνωρίζει ότι υπάρχουν οι παραδοσιακοί φίλοι της μηχανολογίας που αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα τέτοιες αλλαγές. Επισημαίνει, ωστόσο, ότι αισθητήρες και ηλεκτρονικά συστήματα έχουν ήδη αντικαταστήσει μηχανικές λύσεις σε πολλά σημεία των σύγχρονων αυτοκινήτων.

«Διαβάσαμε το παρελθόν με σύγχρονα μάτια», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι παράδοση και καινοτομία μπορούν να συνυπάρχουν. Όπως πρόσθεσε, πολλές σημερινές τεχνολογίες βασίζονται σε ιδέες δεκαετιών, ακόμη και της δεκαετίας του 1930, οι οποίες επανεξετάζονται και προσαρμόζονται στις ανάγκες της εποχής. Το σημαντικό, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι κάθε καινοτομία να έχει συγκεκριμένο και ουσιαστικό λόγο ύπαρξης.

Γιατί η Ferrari δεν φοβάται τα αποτυχημένα πειράματα

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ferrari θεωρεί ότι η πραγματική καινοτομία δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς πειραματισμό και αποδοχή των αναπόφευκτων λαθών. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, ένα έργο με 100% πιθανότητα επιτυχίας δεν αποτελεί πραγματική καινοτομία. Το 2022, η Ferrari ξεκίνησε 147 καινοτόμα προγράμματα, από τα οποία διέκοψε τα 47, επειδή δεν ήταν βιώσιμα από οικονομική, βιομηχανική ή συναισθηματική άποψη.

Η προσέγγισή της βασίζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες: την παρακολούθηση νέων τάσεων χωρίς προκαταλήψεις, την αξιοποίηση των υφιστάμενων δυνατοτήτων της εταιρείας, την αμφισβήτηση των καθιερωμένων πρακτικών και τον εντοπισμό αναγκών που οι πελάτες δεν έχουν ακόμη εκφράσει. Ως παράδειγμα της τελευταίας κατηγορίας, ο Vigna αναφέρθηκε στην επιλογή να περιοριστούν οι περιττές οθόνες και να επιστρέψουν πιο απτά και ουσιαστικά χειριστήρια.

Η ανάπτυξη της Ferrari Luce, του νέου ηλεκτρικού μοντέλου της εταιρείας, έγινε με τη συμβολή της LoveFrom, της ομάδας που συνδέεται με τους Jony Ive και Marc Newson.

Ο Vigna παραδέχθηκε ότι το αποτέλεσμα δεν θα ήταν το ίδιο αν η Ferrari είχε εργαστεί αποκλειστικά με τις δικές της δυνάμεις. Όπως εξήγησε, η συνεργασία με ανθρώπους που διαθέτουν διαφορετική οπτική μπορεί αρχικά να δημιουργήσει τριβές, αλλά είναι απαραίτητη για την ουσιαστική καινοτομία. Η συνύπαρξη της εμπειρίας της Ferrari με εκείνη της LoveFrom βοήθησε τις δύο πλευρές να αναζητήσουν απαντήσεις σε ερωτήματα που δεν θα είχαν θέσει από μόνες τους.

«Ευχαριστώ, Elon Musk»

Αναφερόμενος στην παρουσίαση του νέου Tesla Roadster, ο Benedetto Vigna βαθμολόγησε με 10 τόσο την τεχνολογία όσο και την επικοινωνία της παρουσίασης, χαρακτηρίζοντάς την εντυπωσιακή.

«Αποδεικνύει ότι στον κλάδο του αυτοκινήτου υπάρχουν ακόμη πάρα πολλά να γίνουν και ότι πρέπει να συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε», δήλωσε. Και απευθυνόμενος στον Elon Musk, πρόσθεσε: «Ως Ευρωπαίος, λέω στον Elon Musk: ευχαριστώ που απέδειξες ότι ακόμη και σε έναν βιομηχανικό κόσμο που θεωρείται παλιός, μπορούμε να συνεχίσουμε να καινοτομούμε και να τολμάμε».

Ο επικεφαλής της Ferrari στάθηκε επίσης στη σημασία της προσωπικής επαφής με την πραγματικότητα, σε μια εποχή που η ψηφιακή τεχνολογία δίνει προτεραιότητα στην αποδοτικότητα. Όπως εξήγησε, φροντίζει να επισκέπτεται τα εργοστάσια και να συζητά με τους εργαζομένους, αλλά και να ταξιδεύει στις αγορές, συναντώντας από κοντά τους πελάτες.

Παράλληλα, θεωρεί ότι το διάβασμα βιβλίων είναι απαραίτητο για την καλλιέργεια της φαντασίας, την οποία χαρακτηρίζει ως τη μεγάλη επανάσταση του ανθρώπου. Το ζητούμενο, όπως τόνισε, είναι να δίνουμε στον εγκέφαλο τον χρόνο να σκέφτεται, αντί να περιοριζόμαστε στον ρόλο του παθητικού αποδέκτη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: Quattroruote.it