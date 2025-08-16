quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ο CEO της Mercedes-Benz προειδοποιεί: «Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία θα καταρρεύσει» – Γιατί;

ΣΑΒΒΑΤΟ | 16.08.2025
Στέλιος Παππάς
o-ceo-tis-mercedes-benz-proeidopoiei-i-evropaiki-aftokinitoviomichania-tha-katarrefsei-giati-737336

Ο CEO της γερμανικής μάρκας προειδοποιεί ότι η απαγόρευση πώλησης αυτοκινήτων με θερμικούς κινητήρες θα οδηγήσει σε κατάρρευση.

  • Ο CEO της Mercedes-Benz και πρόεδρος της ACEA, Ola Källenius, προειδοποιεί ότι το ευρωπαϊκό ban πωλήσεων βενζινοκίνητων/πετρελαιοκίνητων από το 2035 θα οδηγήσει σε κατάρρευση της βιομηχανίας.

  • Καλεί σε «τεχνολογικά ουδέτερη» αποανθρακοποίηση, χωρίς αποκλεισμούς κινητήρων εσωτερικής καύσης.

  • Τα ηλεκτρικά κατέχουν σήμερα μόλις 17,5% της αγοράς στην ΕΕ, πολύ μακριά από τον στόχο του 100%.

  • Οι πωλήσεις ηλεκτρικών Mercedes μειώθηκαν στο 8,4% παγκοσμίως το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Από την πλήρη στροφή στα ηλεκτρικά στην οπισθοχώρηση

Το 2021, η Mercedes-Benz είχε δεσμευθεί να σταματήσει την πώληση αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης «όπου οι συνθήκες της αγοράς το επιτρέπουν» μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Σήμερα, ο Ola Källenius παίρνει αποστάσεις από αυτή τη δέσμευση, δηλώνοντας ότι χωρίς θερμικά μοντέλα η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία θα “καταρρεύσει”.

Σε συνέντευξή του στη γερμανική Handelsblatt, τόνισε:

«Χρειαζόμαστε κάποιον να μας επαναφέρει στην πραγματικότητα. Διαφορετικά, κινούμαστε με πλήρη ταχύτητα προς έναν τοίχο. Φυσικά πρέπει να φτάσουμε στο μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα, αλλά πρέπει να γίνει με τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο. Δεν πρέπει να χάσουμε από τα μάτια μας την οικονομία μας.»

Το πρόβλημα του 2035

Η ΕΕ σχεδιάζει την πλήρη απαγόρευση πώλησης νέων βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων οχημάτων από το 2035, με στόχο 0 g/km CO₂. Ο Källenius προειδοποιεί ότι κάτι τέτοιο θα οδηγήσει:

  • Σε βιαστική αγορά θερμικών μοντέλων πριν το 2035.

  • Σε σοκ στην παραγωγή και την απασχόληση.

  • Σε περιορισμένη πραγματική επίδραση στο κλίμα.

Σήμερα, τα ηλεκτρικά (BEVs) αντιστοιχούν σε 17,5% των πωλήσεων στην ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις χώρες της EFTA, τα plug-in υβριδικά σε 8,7% και τα υβριδικά σε 35% (περιλαμβάνοντας και τα mild hybrids).

Η θέση της Mercedes και τα εμπορικά δεδομένα

Η Mercedes-Benz έχει λόγους ανησυχίας:

  • Τα ηλεκτρικά μοντέλα αντιστοιχούν σε 8,4% των παγκόσμιων πωλήσεών της το πρώτο εξάμηνο του 2025, έναντι 9,7% το 2024.

  • Μαζί με τα plug-in υβριδικά, τα εξηλεκτρισμένα μοντέλα έφτασαν το 20,1% των συνολικών πωλήσεων.

  • Η αγορά των ηλεκτρικών εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ζητήματα υποδομών, κόστους και ζήτησης.

Der neue Mercedes-Benz CLA mit Hightech-Hybridmotor
The all-new Mercedes-Benz CLA with high-tech hybrid combustion engine

Πιθανή επανεξέταση του ban

Η απαγόρευση του 2035 δεν είναι οριστική. Η Κομισιόν έχει προγραμματίσει αναθεώρηση των κανονισμών τους επόμενους μήνες, αν και τον Μάρτιο του 2025 επιβεβαίωσε την προσήλωσή της στον στόχο. Υπάρχει πιθανότητα να επιτραπεί η συνέχιση πώλησης plug-in και full hybrids μετά το 2034.

Τι κρατάμε;

  • Η Mercedes κάνει στροφή από το «μόνο ηλεκτρικά» πλάνο, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο κατάρρευσης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

  • Τα νούμερα πωλήσεων ηλεκτρικών στην ΕΕ και στην ίδια τη Mercedes δείχνουν ότι η αγορά δεν είναι έτοιμη για 100% ηλεκτρική μετάβαση.

  • Η αναθεώρηση του 2035 μπορεί να κρίνει το μέλλον των κινητήρων εσωτερικής καύσης στην Ευρώπη.

 

 

Όλες οι ειδήσεις

Η Opel φέρνει το αυτοκίνητο που κανείς δεν περίμενε

Αναλυτικός οδηγός: όλα τα μέτρα της αστυνομίας για τον Δεκαπενταύγουστο

Νέο υβριδικό Suzuki SUV με χώρους και αυτόματο κιβώτιο στην Ελλάδα – Τιμή 26.880 ευρώ

car-prices
google-news
Tags
#Mercedes#Mercedes-Benz
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

eftase-tis-600-000-poliseis-to-antriko-suv-tis-mercedes-benz-stin-ellada-xekina-apo-179-100-evro-713881

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

06.08.2025

Έφτασε τις 600.000 πωλήσεις το «αντρικό» SUV της Mercedes-Benz – Στην Ελλάδα ξεκινά από 179.100 ευρώ
desmefsi-mercedes-i-s-class-me-kinitires-venzinis-mechri-to-2030-734436

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

10.10.2024

«Δέσμευση» Mercedes: Η S-Class με κινητήρες βενζίνης μέχρι το 2030
i-mercedes-benz-etoimazei-18-nea-montela-gia-to-2026-poia-einai-afta-770063

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

05.08.2025

Η Mercedes-Benz ετοιμάζει 18 νέα μοντέλα για το 2026 – Ποια είναι αυτά;
i-mercedes-benz-parousiazei-to-neo-tis-oikogeneiako-suv-pou-tha-to-doume-769687

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

01.08.2025

Η Mercedes-Benz παρουσιάζει το νέο της οικογενειακό SUV – Πού θα το δούμε;
poios-kataskevazei-ta-all-terrain-elastika-tis-mercedes-amg-g63-752662

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

08.03.2025

Ποιος κατασκευάζει τα all-terrain ελαστικά της Mercedes-AMG G63;
vinteo-sok-aftokinito-sygkrouetai-me-2-ntalikes-sti-leoforo-kavalas-752418

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

05.03.2025

Βίντεο ΣΟΚ: Αυτοκίνητο συγκρούεται με 2 νταλίκες στη λεωφόρο Καβάλας

Πρόσφατες Ειδήσεις