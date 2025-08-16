Ο CEO της Mercedes-Benz προειδοποιεί: «Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία θα καταρρεύσει» – Γιατί;

Ο CEO της γερμανικής μάρκας προειδοποιεί ότι η απαγόρευση πώλησης αυτοκινήτων με θερμικούς κινητήρες θα οδηγήσει σε κατάρρευση.

Ο CEO της Mercedes-Benz και πρόεδρος της ACEA, Ola Källenius , προειδοποιεί ότι το ευρωπαϊκό ban πωλήσεων βενζινοκίνητων/πετρελαιοκίνητων από το 2035 θα οδηγήσει σε κατάρρευση της βιομηχανίας.

Καλεί σε «τεχνολογικά ουδέτερη» αποανθρακοποίηση , χωρίς αποκλεισμούς κινητήρων εσωτερικής καύσης.

Τα ηλεκτρικά κατέχουν σήμερα μόλις 17,5% της αγοράς στην ΕΕ, πολύ μακριά από τον στόχο του 100%.

Οι πωλήσεις ηλεκτρικών Mercedes μειώθηκαν στο 8,4% παγκοσμίως το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Από την πλήρη στροφή στα ηλεκτρικά στην οπισθοχώρηση

Το 2021, η Mercedes-Benz είχε δεσμευθεί να σταματήσει την πώληση αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης «όπου οι συνθήκες της αγοράς το επιτρέπουν» μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Σήμερα, ο Ola Källenius παίρνει αποστάσεις από αυτή τη δέσμευση, δηλώνοντας ότι χωρίς θερμικά μοντέλα η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία θα “καταρρεύσει”.

Σε συνέντευξή του στη γερμανική Handelsblatt, τόνισε:

«Χρειαζόμαστε κάποιον να μας επαναφέρει στην πραγματικότητα. Διαφορετικά, κινούμαστε με πλήρη ταχύτητα προς έναν τοίχο. Φυσικά πρέπει να φτάσουμε στο μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα, αλλά πρέπει να γίνει με τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο. Δεν πρέπει να χάσουμε από τα μάτια μας την οικονομία μας.»

Το πρόβλημα του 2035

Η ΕΕ σχεδιάζει την πλήρη απαγόρευση πώλησης νέων βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων οχημάτων από το 2035, με στόχο 0 g/km CO₂. Ο Källenius προειδοποιεί ότι κάτι τέτοιο θα οδηγήσει:

Σε βιαστική αγορά θερμικών μοντέλων πριν το 2035.

Σε σοκ στην παραγωγή και την απασχόληση .

Σε περιορισμένη πραγματική επίδραση στο κλίμα.

Σήμερα, τα ηλεκτρικά (BEVs) αντιστοιχούν σε 17,5% των πωλήσεων στην ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις χώρες της EFTA, τα plug-in υβριδικά σε 8,7% και τα υβριδικά σε 35% (περιλαμβάνοντας και τα mild hybrids).

Η θέση της Mercedes και τα εμπορικά δεδομένα

Η Mercedes-Benz έχει λόγους ανησυχίας:

Τα ηλεκτρικά μοντέλα αντιστοιχούν σε 8,4% των παγκόσμιων πωλήσεών της το πρώτο εξάμηνο του 2025, έναντι 9,7% το 2024.

Μαζί με τα plug-in υβριδικά, τα εξηλεκτρισμένα μοντέλα έφτασαν το 20,1% των συνολικών πωλήσεων.

Η αγορά των ηλεκτρικών εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ζητήματα υποδομών, κόστους και ζήτησης.

Πιθανή επανεξέταση του ban

Η απαγόρευση του 2035 δεν είναι οριστική. Η Κομισιόν έχει προγραμματίσει αναθεώρηση των κανονισμών τους επόμενους μήνες, αν και τον Μάρτιο του 2025 επιβεβαίωσε την προσήλωσή της στον στόχο. Υπάρχει πιθανότητα να επιτραπεί η συνέχιση πώλησης plug-in και full hybrids μετά το 2034.

Τι κρατάμε;

Η Mercedes κάνει στροφή από το «μόνο ηλεκτρικά» πλάνο, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο κατάρρευσης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Τα νούμερα πωλήσεων ηλεκτρικών στην ΕΕ και στην ίδια τη Mercedes δείχνουν ότι η αγορά δεν είναι έτοιμη για 100% ηλεκτρική μετάβαση.

Η αναθεώρηση του 2035 μπορεί να κρίνει το μέλλον των κινητήρων εσωτερικής καύσης στην Ευρώπη.

