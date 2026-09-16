Ο CEO της NIO, William Li μας εξηγεί τους λόγους που ποντάρει και επενδύει στην Ευρώπη

Κατά την επίσκεψη του στην Ευρώπη, ο CEO της NIO, εξηγεί το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης για την Γηραιά Ήπειρο και τα κλειδιά της επιτυχίας για την ανταγωνιστική αυτή αγορά.

Η επίσκεψη του CEO της NIO, William Li, πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η ΝΙΟ ενισχύει τις βάσεις της ευρωπαϊκής της δραστηριότητας και διαμορφώνει τις συνθήκες για την επόμενη φάση της διεθνούς ανάπτυξής της, με σταθερή προσήλωση στους πελάτες της, μεγαλύτερη αξιοποίηση της γνώσης των τοπικών αγορών και έμφαση στη βιώσιμη, μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο των συναντήσεων του, ο William Li παρουσιάζει την άποψη του για την εξέλιξη της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας και τις μακροπρόθεσμες διεθνείς φιλοδοξίες της ΝΙΟ. Παράλληλα, ο ουσιαστικός διάλογος που γίνεται με τους εισαγωγείς, πελάτες και τις ευρωπαϊκές ομάδες, αποτελεί μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού της εταιρείας, ώστε οι ανάγκες κάθε αγοράς να ενσωματωθούν στις μελλοντικές αποφάσεις.

Ο William Li, Ιδρυτής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΝΙΟ, βρίσκεται αυτή την εβδομάδα στην Ευρώπη, για συναντήσεις με τους εισαγωγείς και τις ευρωπαϊκές ομάδες της εταιρείας.

Μακροπρόθεσμη εμπιστοσύνη στην παγκόσμια δυναμική των BEV

Η ΝΙΟ παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην μακροπρόθεσμη παγκόσμια μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση. Ο κ. Li πιστεύει ότι η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας των ηλεκτρικών οχημάτων, των μπαταριών και των υποδομών φόρτισης, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς, με διαφορετικούς ρυθμούς ανά γεωγραφική περιοχή. Η εξέλιξη της κινεζικής αγοράς έχει ήδη καταδείξει πόσο γρήγορα μπορεί να επιταχυνθεί η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση ότνα προϊόντα, τεχνολογία και υποδομές ωριμάζουν παράλληλα. Η ΝΙΟ εκτιμά ότι σημαντικές μακροπρόθεσμες ευκαιρίες διαμορφώνονται και στις διεθνείς αγορές, συμπεριλαμβανομένης και της Ευρώπης.

Ταυτόχρονα, η ίδια η εταιρεία έχει ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητές της στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη προϊόντων, στην αποδοτικότητα κόστους και στην Έρευνα και Ανάπτυξη . Η πρόοδος αυτή, σε μία από τις πλέον ανταγωνιστικές αγορές ηλεκτρικών οχημάτων παγκοσμίως, δημιουργεί ισχυρό υπόβαθρο για την επόμενη φάση της διεθνούς ανάπτυξης της ΝΙΟ. Η στρατηγική της εταιρείας στις διεθνείς αγορές οδηγείται περισσότερο από τις ίδιες τις ανάγκες τους, με προτεραιότητα στο κατάλληλο προϊόν και το επιχειρηματικό μοντέλο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις συνθήκες και τις ανάγκες κάθε αγοράς.

Σχετικά με τη NIO Η NIO, ιδρύθηκε το 2014 στη Σαγκάη, έχει δημιουργήσει κέντρα Έρευνας & Ανάπτυξης καθώς και παραγωγικές μονάδες σε 14 χώρες και περιοχές, ενώ διαθέτει δίκτυα πωλήσεων και εξυπηρέτησης σε 7 χώρες, εξυπηρετώντας χρήστες σε περισσότερες από 350 πόλεις παγκοσμίως.

Μία στρατηγική για την Ευρώπη

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, η ΝΙΟ εξελίσσει την ευρωπαϊκή οργανωτική και λειτουργική της δομή, με στόχο την ισχυρή, ανταγωνιστική και βιώσιμη βάση για την μακροπρόθεσμη παρουσία της στην περιοχή. Στο επίκεντρο της στρατηγικής αυτής βρίσκεται η στενότερη σύνδεση με τις επιμέρους αγορές. Οι ανάγκες των Ευρωπαίων πελατών, η συνεργασία με τους εισαγωγείς και η εμπειρία των εργαζομένων της ΝΙΟ στην Ευρώπη αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στον σχεδιασμό των προϊόντων, υπηρεσιών και επιχειρηματικών μοντέλων. Η εμπειρία από την πρώτη φάση παρουσίας της ΝΙΟ στην Ευρώπη αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο για την εταιρεία και συμβάλλει στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό σε επίπεδο προϊόντων, καναλιών διάθεσης και ανάπτυξης.

Το ευρωπαϊκό μοντέλο της ΝΙΟ θα συνεχίσει να συνδυάζει την άμεση παρουσία σε επιλεγμένες αγορές με συνεργασίες με ισχυρούς εισαγωγείς, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τη γνώση τους σε κάθε αγορά.

Ο William Li σημειώνει πως, «Η NIO είναι σήμερα μια ισχυρότερη εταιρεία σε σχέση με την περίοδο που ξεκινήσαμε την επέκτασή μας στην Ευρώπη. Αναπτυσσόμαστε, οι λειτουργικές μας επιδόσεις έχουν βελτιωθεί σημαντικά και τα προϊόντα μας αποδεικνύουν την αξία τους σε μία από τις πιο ανταγωνιστικές αγορές αυτοκινήτου στον κόσμο. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, οι ομάδες μας απέδειξαν ότι είναι σε θέση να προχωρούν στις απαραίτητες προσαρμογές, ώστε να βελτιώνουμε τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τη λειτουργία μας και να επιτυγχάνουμε τους στόχους που θέτουμε».

Ανθρωποκεντρική προσέγγιση

Η πελατοκεντρική φιλοσοφία, είναι θεμελιώδες στοιχείο της ΝΙΟ από την ίδρυσή της, και παραμένει κεντρικός άξονας της ευρωπαϊκής στρατηγικής της.

Η εταιρεία συνεχίζει να υποστηρίζει τα οχήματα και τους χρήστες της μέσω υπηρεσιών service, εγγύησης, ανταλλακτικών και συνδεδεμένες υπηρεσίες, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της καθ όλη τη διάρκεια ζωής των οχημάτων. Παράλληλα, στόχος της είναι η συνεχής αναβάθμιση της συνολικής εμπειρίας ιδιοκτησίας, αξιοποιώντας συστηματικά την ανατροφοδότηση των χρηστών σε κάθε αγορά. Οι υπηρεσίες και η κοινότητα των χρηστών της ΝΙΟ εξακολουθούν να αποτελούν βασικό μέρος του μακροπρόθεσμου επιχειρηματικού μοντέλου της εταιρείας διεθνώς.

Η εξέλιξη του ευρωπαϊκού λειτουργικού μοντέλου σηματοδοτεί έτσι μία παρουσία προσαρμοσμένη στις ανάγκες της κάθε αγοράς και στις πραγματικές ανάγκες των χρηστών.

Ο William Li, αναφέρει, «Η NIO δημιουργήθηκε ως μια εταιρεία με επίκεντρο τους χρήστες, και αυτό παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά μας. Οι χρήστες μας, αναφέρουν με απόλυτη ειλικρίνεια τι λειτουργεί, τι λείπει και τι περιμένουν από εμάς — κάτι που διαπίστωσα ξανά μέσα από τις συζητήσεις μου εδώ στην Ευρώπη. Έχουμε μια ιδιαίτερα δυναμική και πιστή κοινότητα στην Ευρώπη. Η υποστήριξη και η άποψή τους είναι εξαιρετικά σημαντικές για εμάς και για αυτό παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στους χρήστες μας».

What’s next?

Η ΝΙΟ Inc. διαθέτει σήμερα τρία διακριτά brands, NIO, ONVO και firefly, με τα οποία απευθύνεται σε πελάτες με διαφορετικές ανάγκες, διατηρώντας ως κοινό πυρήνα και στα τρία την τεχνολογία και την ηλεκτροκίνηση. Στο πλαίσιο της επόμενης φάσης διεθνούς ανάπτυξης, έχει επιβεβαιωθεί η διάθεση των οχημάτων ONVO στις αγορές, με την είσοδό τους στην Ευρώπη να αναμένεται, σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό, την περίοδο 2028-2029.

Τα οχήματα ONVO, απευθύνονται σε ευρύτερο καταναλωτικό κοινό, όπως οι σύγχρονες οικογένειες. Παράλληλα, η ΝΙΟ Ιnc συνεχίζει να αξιολογεί τις ευκαιρίες ανάπτυξης για τα brands NIO και firefly. Το μελλοντικό χαρτοφυλάκιο στην Ευρώπη θα εξελίσσεται με βάση τις πραγματικές ανάγκες των αγορών και των χρηστών, με βασικό κριτήριο της κάθε απόφαση, η πραγματική ανάγκη της αγοράς.

«Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ακράδαντα στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της Ευρώπης. Θα συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε ως μια παγκόσμια εταιρεία έξυπνων ηλεκτρικών οχημάτων (smart EVs) και να παραμένουμε προσηλωμένοι στη φιλοσοφία μας ως εταιρεία με επίκεντρο τους χρήστες. Γι’ αυτό και τα επόμενα βήματά μας στην Ευρώπη θα γίνουν ακόμη πιο μεθοδικά – με την απαραίτητη πειθαρχία και με ρυθμό που θα μας επιτρέπει να επιτύχουμε βιώσιμη ανάπτυξη, αντί να επιδιώκουμε την επέκταση απλώς και μόνο για χάρη της», δηλώνει ο William Li.

Ισχυρότερα οικονομικά αποτελέσματα, ισχυρότερη βάση για διεθνή ανάπτυξη

Η διεθνής στρατηγική της ΝΙΟ εξελίσσεται παράλληλα με τη σημαντική ενίσχυση των λειτουργικών της επιδόσεων. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 η ΝΙΟ Inc. παρέδωσε 191.123 οχήματα, σημειώνοντας αύξηση 67.4% σε ετήσια βάση. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 8,44 δις δολάρια ΗΠΑ, αυξημένα κατά 85.8%, ενώ το μικτό κέρδος έφθασε τα 1,57 δις δολάρια ΗΠΑ, καταγράφοντας αύξηση 282,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο, η ΝΙΟ διατήρησε θετικά non GAAP, ενώ ολοκλήρωσε την περίοδο με 56,7 δις RMB σε μετρητά και ταμειακά ισοδύναμα, δεσμευμένα διαθέσιμα, βραχυπρόθεσμες επενδύσεις και μακροπρόθεσμες προθεσμιακές καταθέσεις. Η ενίσχυση των οικονομικών και λειτουργικών επιδόσεων, σε συνδυασμό με την πρόοδο στον σχεδιασμό προϊόντων, την τεχνολογία και την αποδοτικότητα κόστους, δημιουργεί ισχυρότερες βάσεις για την υλοποίηση των μακροπρόθεσμων διεθνών φιλοδοξιών της εταιρείας. Για την Ευρώπη, η κατεύθυνση είναι σαφής : στενότερη σχέση με τους χρήστες, αξιοποίηση της γνώσης των αγορών, ισχυρές συνεργασίες και ανάπτυξη που στηρίζεται στα κατάλληλα προϊόντα και επιχειρηματικά μοντέλα για κάθε αγορά.