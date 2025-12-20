To 4×4 compact SUV βρίσκεται ακόμα σε μορφή πρωτοτύπου, αλλά ο CEO της Renault πιστεύει πως θα είναι σαν «κερασάκι στην τούρτα»

Ο λόγος για το, πρωτότυπο ακόμα, Renault 4 Savane 4×4, ένα νέο μοντέλο του οποίου το μέλλον αναμένεται να κριθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Το Savane είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό compact SUV με τετρακίνηση και μαζί με το Twingo και το Renault 5, αποτελούν την ρετρό τριάδα εμπνευσμένη από εμβληματικά μοντέλα του παρελθόντος.

Ένα από τα «κερασάκια στην τούρτα»

Ενώ αναμένεται να μάθουμε σύντομα αν το πρωτότυπο Savane θα μπει στην παραγωγή, ο CEO της γαλλικής μάρκας, Fabrice Cambolive, δήλωσε ότι «θα πιέσει» για την παραγωγή του τετρακίνητου μοντέλου, το οποίο χαρακτηρίζει ως ένα από τα «κερασάκια στην τούρτα» της νέας σειράς μικρών ηλεκτρικών οχημάτων της Renault.

Μιλώντας στην τελική εκδήλωση του Car of the Year 2026 στη Βαρκελώνη, ο Cambolive δήλωσε ότι το Savane θα κάνει θραύση σε αγορές της Βόρειας Ευρώπης, όπου οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες κάνουν την τετρακίνηση σχεδόν απαραίτητη. Στην έκδοση Savane, το Renault 4 αποκτά έναν δεύτερο ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα, κάτι που το μετατρέπει σε 4×4.

Μαζί με τα Twingo και 5, το Renault 4 είναι μέλος της τριάδας ηλεκτρικών με ρετρό στυλ που έχουν κερδίσει τις καρδιές των αγοραστών στην Ευρώπη. Ωστόσο, ο Cambolive είπε ότι «το ρετρό δεν είναι ο κανόνας» για τα μελλοντικά μοντέλα της Renault, με τα μοντέλα επόμενης γενιάς σε υψηλότερες κατηγορίες να εστιάζουν στο μέλλον και όχι στο παρελθόν.

«Αυτή η συνταγή [ρετρό] είναι πολύ ενδιαφέρουσα όταν η συσκευασία και οι διαστάσεις είναι ιδανικές για κάτι τέτοιο. Και για το Renault 5, αυτό είναι ικανό να προκαλεί συναισθήματα και να πείθει τους ανθρώπους που διστάζουν [να στραφούν στην ηλεκτροκίνηση]. Αλλά αυτό δεν είναι πάντα ο κανόνας. Είναι κανόνας όταν αξίζει τον κόπο για τους πελάτες, αλλά δεν το ακολουθούμε ως κανόνα. Θα δείτε αυτοκίνητα από εμάς που είναι εντελώς διαφορετικά από το παρελθόν».

Σε γενικές γραμμές, ο Cambolive είπε πως η φιλοσοφία της Renault παρέμεινε η «joie de vieve» – στα γαλλικά για «τη χαρά της ζωής» – και είχε «125 χρόνια ιστορίας» να αξιοποιήσει, όχι μόνο μερικά μοντέλα από το πιο πρόσφατο παρελθόν της.

Τι κρατάμε:

Μια τετρακίνητη έκδοση του Renault 4 θέλει να δει στην παραγωγή ο CEO της εταιρείας

Αυτή ονομάζεται Savane 4×4 και αναμένεται να κάνει «πάταγο» κυρίως στις αγορές της Βόρειας Ευρώπης

Το Renault 4 είναι ένα από τα τρία νέα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της γαλλικής μάρκας, με ρετρό σχεδιασμό

Ωστόσο, τα νέα μοντέλα της Renault δεν θα ακολουθήσουν την ίδια τακτική, αλλά θα έχουν πιθανότατα έναν πιο φουτουριστικό σχεδιασμό

Πηγή: Autocar.co.uk