Ο χιονιάς προκάλεσε τη μεγαλύτερη καραμπόλα της χρονιάς – 50 αυτοκίνητα

Tα «τσούγκρισαν» στις ΗΠΑ, όχι τα ποτήρια αλλά τα αυτοκίνητα τους, όταν οι άσχημες καιρικές συνθήκες το πρωί της Κυριακής προκάλεσε χάος στον αυτοκινητόδρομο Ι-70 του Κολοράντο

Χιονόπτωση, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και ομίχλη, είχαν ως αποτέλεσμα πολλαπλές συγκρούσεις με δεκάδες οχήματα, δημιουργώντας –στην παράταση του 2025- την μεγαλύτερη καραμπόλα της χρονιάς.

Η Πολιτειακή Αστυνομία, ανακοίνωσε ότι κλήθηκε να παρέμβει σε πολλά περιστατικά, καθώς η ορατότητα ήταν περιορισμένη και το οδόστρωμα ιδιαίτερα ολισθηρό, λόγω σχηματισμού «μαύρου πάγου». Παρότι δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί, οι υλικές ζημιές ήταν εκτεταμένες.

Το πρώτο μεγάλο συμβάν σημειώθηκε λίγο πριν από τις 11:30 το πρωί στην κομητεία Eagle. Εκεί, περίπου 20 αυτοκίνητα συγκρούστηκαν διαδοχικά. Τα οχήματα απομακρύνθηκαν για να ανοίξει ο δρόμος, ενώ εκχιονιστικά ανέλαβαν να καθαρίσουν την περιοχή.

Σαν να μην έφτανε αυτό, λίγα λεπτά αργότερα, στις 11:42, καταγράφηκε δεύτερη καραμπόλα, αυτή τη φορά με την εμπλοκή περίπου 30 οχημάτων, ανατολικά του Glenwood Springs, στην κομητεία Garfield.

Και τα δύο ρεύματα του δρόμου έκλεισαν προσωρινά, αλλά αργότερα δόθηκαν ξανά στην κυκλοφορία, με την ελπίδα να μην συμβεί κάτι άλλο, αφού η ορατότητα στην περιοχή, σύμφωνα με τις αρχές, έφτανε μόλις τα 150 μέτρα.

