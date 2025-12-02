quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ο χιονιάς προκάλεσε τη μεγαλύτερη καραμπόλα της χρονιάς – 50 αυτοκίνητα

ΤΡΙΤΗ | 02.12.2025
Κώστας Γαμβρούλης
o-chionias-prokalese-ti-megalyteri-karabola-tis-chronias-50-aftokinita-785089

Tα «τσούγκρισαν» στις ΗΠΑ, όχι τα ποτήρια αλλά τα αυτοκίνητα τους, όταν οι άσχημες καιρικές συνθήκες το πρωί της Κυριακής προκάλεσε χάος στον αυτοκινητόδρομο Ι-70 του Κολοράντο

Χιονόπτωση, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και ομίχλη, είχαν ως αποτέλεσμα πολλαπλές συγκρούσεις με δεκάδες οχήματα, δημιουργώντας –στην παράταση του 2025- την μεγαλύτερη καραμπόλα της χρονιάς.

Η Πολιτειακή Αστυνομία, ανακοίνωσε ότι κλήθηκε να παρέμβει σε πολλά περιστατικά, καθώς η ορατότητα ήταν περιορισμένη και το οδόστρωμα ιδιαίτερα ολισθηρό, λόγω σχηματισμού «μαύρου πάγου». Παρότι δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί, οι υλικές ζημιές ήταν εκτεταμένες.

Το πρώτο μεγάλο συμβάν σημειώθηκε λίγο πριν από τις 11:30 το πρωί στην κομητεία Eagle. Εκεί, περίπου 20 αυτοκίνητα συγκρούστηκαν διαδοχικά. Τα οχήματα απομακρύνθηκαν για να ανοίξει ο δρόμος, ενώ εκχιονιστικά ανέλαβαν να καθαρίσουν την περιοχή.

Σαν να μην έφτανε αυτό, λίγα λεπτά αργότερα, στις 11:42, καταγράφηκε δεύτερη καραμπόλα, αυτή τη φορά με την εμπλοκή περίπου 30 οχημάτων, ανατολικά του Glenwood Springs, στην κομητεία Garfield.

Και τα δύο ρεύματα του δρόμου έκλεισαν προσωρινά, αλλά αργότερα δόθηκαν ξανά στην κυκλοφορία, με την ελπίδα να μην συμβεί κάτι άλλο, αφού  η ορατότητα στην περιοχή, σύμφωνα με τις αρχές, έφτανε μόλις τα 150 μέτρα.

Το νέο οικογενειακό SUV της Skoda που σαρώνει – 100.000 αυτοκίνητα σε ένα χρόνο

Πού θα βρεις το κορυφαίο SUV της Geely από 28.990€ ή με 0% επιτόκιο, 254€/μήνα και 4 χρόνια δωρεάν service

Πού θα δεις από κοντά το εντυπωσιακό Super Hybrid SUV με την αυτονομία των 1.200 km

Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Δείτε επίσης

oi-pio-epikindynes-chores-tis-evropis-gia-odigisi-to-2025-aschimi-i-thesi-tis-elladas-636684

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

18.11.2025

Οι πιο επικίνδυνες χώρες της Ευρώπης για οδήγηση το 2025 – Άσχημη η θέση της Ελλάδας
erevna-sok-tromaktikos-o-arithmos-ton-ellinon-odigon-pou-den-fora-zoni-asfaleias-afxanetai-i-chrisi-kinitou-631596

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

07.09.2025

Έρευνα σοκ: Τρομακτικός ο αριθμός των Ελλήνων οδηγών που δεν φορά ζώνη ασφαλείας – Αυξάνεται η χρήση κινητού
des-pou-tha-vrexei-to-savvatokyriako-giati-thelei-megali-prosochi-me-to-aftokinito-763949

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

20.06.2025

Δες που θα βρέξει το Σαββατοκύριακο – Γιατί θέλει μεγάλη προσοχή με το αυτοκίνητο
sovaro-trochaio-stin-poseidonos-karabola-me-7-aftokinita-kai-syllipsi-odigou-763000

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

16.06.2025

Σοβαρό τροχαίο στην Ποσειδώνος: Καραμπόλα με 7 αυτοκίνητα και σύλληψη οδηγού
1-nekros-kai-10-travmaties-apo-megali-karabola-stin-egnatia-odo-762994

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

16.06.2025

1 νεκρός και 10 τραυματίες από μεγάλη καραμπόλα στην Εγνατία οδό
aftonomi-odigisi-poso-konta-eimaste-stin-kathimerini-tis-chrisi-stin-ellada-652312

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

22.05.2025

Αυτόνομη οδήγηση: Πόσο κοντά είμαστε στην καθημερινή της χρήση στην Ελλάδα;

Πρόσφατες Ειδήσεις