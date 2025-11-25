Ο διάδοχος της McLaren F1 LM είναι εδώ και πουλήθηκε ήδη για 20 εκατ. δολάρια

Το εκθαμβωτικό hypercar, διάδοχος της θρυλικής McLaren F1 LM, έγινε επίσημα το πιο ακριβό νέο αυτοκίνητο που πωλείται σε δημοπρασία

Ο λόγος για την ανυπέρβλητη Gordon Murray S1 LM, ένα hypercar που κατέρριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ, αφού πωλήθηκε έναντι… 20.630.000 δολαρίων (17.869.190,25 ευρώ) σε δημοπρασία της RM Sotheby’s. Πρόκειται για ένα πραγματικό κόσμημα της αυτοκίνησης, «παιδί» του θρύλου, Gordon Murray, του οποίου η παραγωγή θα σταματήσει (εκτός απροόπτου) στα μόλις 5 κομμάτια.

Ήδη «πέταξαν»

Η S1 LM έκανε την πρώτη της εμφάνιση κατά τη διάρκεια του Monterey Car Week τον περασμένο Αύγουστο, με τον Gordon Murray να επιβεβαιώνει πως και οι 5 που θα κατασκευαστούν έχουν ήδη κάνει… φτερά. Αυτό φυσικά δεν σόκαρε κανέναν, αφού έργα τέχνης με τέσσερις τροχούς όπως αυτό ποτέ δεν αργούν να βρουν τον δρόμο τους προς το γκαράζ κάποιου συλλέκτη.

Αυτό που δεν περιμέναμε βέβαια είναι ο εν λόγω συλλέκτης να αγοράσει... και τις 5! Αυτό αποκάλυψε ο Murray, αλλά παραμένει άγνωστο γιατί ο συλλέκτης επέλεξε να βγάλει μία από αυτές «στο σφυρί».

Τελικά πήγε καλά αυτό

Μπορεί να αναρωτιόμαστε γιατί ο ανώνυμος συλλέκτης επέλεξε να αποχωριστεί ένα από τα 5 έργα τέχνης, ωστόσο, η δημοπρασία ρεκόρ μας έδωσε τις απαραίτητες απαντήσεις. Το μοναδικό show ξεκίνησε πολύ προτού αρχίσουν να «πέφτουν» οι πρώτες προσφορές, με την S1 LM να προσγειώνεται (κυριολεκτικά) στη σκηνή με τη βοήθεια ελικοπτέρου – ένα show που αρμόζει σε ένα αυτοκίνητο με τέτοια βαρύτητα.

Εκτός από ένα έργο τέχνης με την υπογραφή ενός εκ των πιο σεβαστών προσωπικοτήτων στον χώρο της αυτοκίνησης, ο νικητής της δημοπρασίας θα έχει την ευκαιρία να εξατομικεύσει την S1 LM του σε συνεργασία με τον ίδιο τον Murray, προσαρμόζοντας την παραμικρή λεπτομέρεια σύμφωνα με τις προτιμήσεις του.

Μια πιο μοντέρνα εκδοχή του T.50

Μπορεί το Gordon Murray T.50 να περιγράφεται ως η σύγχρονη εκδοχή της θρυλικής McLaren F1, ωστόσο, η νέα S1 LM ανεβάζει κι άλλο τον πήχη, παρουσιάζοντας μια ακόμα πιο εντυπωσιακή εκδοχή, προσθέτοντας μια μοντέρνα πινελιά στον διαχρονικό της σχεδιασμό.

Η S1 LM τροφοδοτείται από έναν ατμοσφαιρικό κινητήρα Cosworth V12 4,3 λίτρων, ο οποίος αναπτύχθηκε ειδικά για αυτό το αυτοκίνητο. Ο εν λόγω κινητήρα αποδίδει περισσότερους από 700 ίππους, στροφάρει μέχρι τις 12.100 σ.α.λ. και συνδυάζεται με ένα μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων που κινεί μόνο τους πίσω τροχούς, ενώ το βάρος του αυτοκινήτου αναμένεται να διατηρηθεί κάτω από τον έναν τόνο.



Το νέο αυτοκινητιστικό διαμάντι του Gordon Murray έσπασε κάθε ρεκόρ τιμής σε δημοπρασία

Ένας ανώνυμος συλλέκτης αγόρασε προηγουμένως και τα 5 κομμάτια του hypercar, S1 LM, βγάζοντας ωστόσο το ένα στο «σφυρί»

Το ρολόι σταμάτησε στα… 20.630.000 για ένα αυτοκίνητο που τιμά τη θρυλική McLaren F1 με τον καλύτερο δυνατό τρόπο

