Ο διασημότερος κινητήρας της Renault που χαρίζει 1.400 km αυτονομίας τώρα και στο Symbioz – Πρώτη τιμή

Το Renault Symbioz αποκτά τον Eco-G 120 LPG, με έως 1.400 km αυτονομία και πρώτη τιμή 29.900 € στην Ευρώπη.

Η Renault διευρύνει τη γκάμα του Symbioz με μια έκδοση που έχει ξεκάθαρο αγοραστικό ενδιαφέρον για όσους ψάχνουν οικογενειακό SUV με χαμηλότερο κόστος χρήσης. Ο λόγος για το νέο Symbioz Eco-G 120, που φέρνει στο μοντέλο τη γνωστή τεχνολογία βενζίνης/LPG της γαλλικής μάρκας και ανεβάζει τη συνολική αυτονομία έως τα 1.400 km. Η πρώτη τιμή που ανακοινώθηκε για την ευρωπαϊκή αγορά είναι 29.900 € για την έκδοση Evolution.

Το Symbioz έχει ήδη ξεπεράσει τις 100.000 ταξινομήσεις στην Ευρώπη, με τη Renault να το παρουσιάζει ως ένα μοντέλο που έχει κερδίσει οικογένειες και επαγγελματίες χάρη στους χώρους, την πρακτικότητα και την τεχνολογία του. Τώρα, με τον Eco-G 120, επιχειρεί να προσθέσει και ένα ακόμη χαρτί. Πολύ μεγάλη αυτονομία και χαμηλότερο λειτουργικό κόστος.

Ο γνωστός κινητήρας LPG της Renault περνά τώρα και στο Symbioz

Η Renault έχει επενδύσει εδώ και χρόνια στην τεχνολογία Eco-G, κυρίως μέσα από μοντέλα του ομίλου που έδωσαν έντονη παρουσία στο LPG στην ευρωπαϊκή αγορά. Στην περίπτωση του Symbioz, ο νέος κινητήρας βασίζεται στον τρίκυλινδρο turbo 1.2 βενζίνης άμεσου ψεκασμού, ο οποίος λειτουργεί τόσο με βενζίνη όσο και με υγραέριο. Η απόδοσή του φτάνει τους 120 ίππους, με μέγιστη ροπή 200 Nm και συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων.

Το αυτοκίνητο διαθέτει δύο ξεχωριστά ρεζερβουάρ, ένα 48 λίτρων για βενζίνη και ένα 50 λίτρων για LPG, κάτι που επιτρέπει τη συνολική αυτονομία έως 1.400 km. Για οικογενειακή χρήση και μεγάλες αποστάσεις, αυτό είναι πολύ ισχυρό εμπορικό επιχείρημα, ειδικά σε μια εποχή όπου το κόστος μετακίνησης παραμένει βασικό κριτήριο αγοράς.

Τι καίει και τι εκπομπές έχει

Η Renault αναφέρει ότι το Symbioz Eco-G 120 έχει κατανάλωση από 7,2 lt/100 km με LPG και 5,9 lt/100 km με βενζίνη, ενώ οι εκπομπές CO2 ξεκινούν από 116 g/km με υγραέριο και 133 g/km με βενζίνη. Η ίδια η εταιρεία σημειώνει ότι σε λειτουργία LPG το μοντέλο εκπέμπει κατά μέσο όρο 10% λιγότερο CO2 σε σχέση με ένα αντίστοιχο βενζινοκίνητο σύνολο.

Τι παίρνεις από το ίδιο το Symbioz

Το ενδιαφέρον είναι ότι ο νέος κινητήρας μπαίνει σε ένα μοντέλο που ήδη έχει χτίσει ισχυρή θέση στην αγορά. Το Symbioz είναι SUV μήκους 4,41 m, με χώρο αποσκευών έως 624 λίτρα, εσωτερικό προσανατολισμένο στην οικογενειακή χρήση και το σύστημα OpenR Link με Google built-in, ένα από τα βασικά τεχνολογικά του ατού. Η Renault τονίζει μάλιστα ότι 3 στα 4 Symbioz που πωλούνται στην Ευρώπη εξοπλίζονται με Google built-in, ενώ πάνω από 1 στα 3 είναι σε πλουσιότερες εκδόσεις όπως οι Esprit Alpine και Iconic.

Η μάρκα συνεχίζει επίσης να προβάλλει το Solarbay panoramic roof ως ένα από τα στοιχεία που διαφοροποιούν το μοντέλο, μαζί με την πρακτικότητα και το γεγονός ότι το Symbioz πατά ακριβώς στην καρδιά της ευρωπαϊκής C-SUV κατηγορίας.

Γιατί έχει σημασία αυτή η έκδοση

Μέχρι τώρα, το Symbioz βασιζόταν κυρίως στις υβριδικές επιλογές του. Σύμφωνα με τη Renault, το full hybrid E-Tech 160 hp καλύπτει περίπου το 75% των πωλήσεων, ενώ ο mild hybrid βενζίνης 140 hp περίπου το 25%. Η προσθήκη του Eco-G 120 δεν έρχεται για να αντικαταστήσει αυτά τα σύνολα, αλλά για να προσθέσει μια ακόμη καθαρή επιλογή.

Η πρώτη τιμή και τι ισχύει για την Ελλάδα

Η Renault ανακοίνωσε ότι το νέο Symbioz Eco-G 120 είναι διαθέσιμο για παραγγελία από την 1η Απριλίου 2026 σε κάποιες ευρωπαϊκές αγορές, με τις πρώτες παραδόσεις να προγραμματίζονται για το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Η τιμή που δόθηκε είναι 29.900 € για την έκδοση Evolution Eco-G 120.

Στην Ελλάδα, θυμίζουμε ότι το Symbioz full hybrid E-Tech ξεκινά από 27.900 €.

Τι κρατάμε;