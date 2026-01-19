quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ο δρόμος στην Αθήνα που οδηγός πιάστηκε να πηγαίνει με 191 km/h – Το όριο ήταν 80 km/h

ΔΕΥΤΕΡΑ | 19.01.2026
Autotypos Team
o-dromos-stin-athina-pou-odigos-piastike-na-pigainei-me-191-km-h-to-orio-itan-80-km-h-789829

Συνελήφθη ένας 43χρονος οδηγός που υπερέβη το ανώτατο όριο ταχύτητας κατά 111 χλμ./ώρα

Συνελήφθη από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής 43χρονος αλλοδαπός ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται με υπερβολική ταχύτητα επί της Περιφερειακής Υμηττού, στην περιοχή της Παλλήνης.

Συγκεκριμένα, συσκευή radar «έπιασε» το αυτοκίνητο του 43χρονου να κινείται με 191 χλμ./ώρα, σε σημείο που το ανώτατο όριο ταχύτητας είναι τα 80 χλμ./ώρα, υπερβαίνοντας έτσι το όριο κατά 111 χλμ./ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Σε βάρος του 43χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: Astynomia.gr

