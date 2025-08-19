Ο Έλληνας δεν βάζει μυαλό: 3.000 παραβάσεις για κράνος σε μια εβδομάδα!

Αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

842 στην Αττική,

382 στη Στερεά Ελλάδα,

264 στο Νότιο Αιγαίο,

248 στα Ιόνια Νησιά,

242 στην Κρήτη,

234 στη Δυτική Ελλάδα,

217 στη Θεσσαλονίκη,

137 στην Πελοπόννησο,

134 στην Κεντρική Μακεδονία,

102 στη Θεσσαλία,

86 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

78 στο Βόρειο Αιγαίο,

52 στην Ήπειρο και

8 στη Δυτική Μακεδονία

Παράλληλα, η ΕΛ.ΑΣ. υπενθυμίζει ότι με την ψήφιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), το κράτος στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, ενισχύοντας τις ποινές ως εξής:

Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλου. Οι ίδιες κυρώσεις επιβάλλονται και σε περίπτωση που ο οδηγός δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη.

Πρόστιμο 350 ευρώ για τον επιβάτη δικύκλου.

Πρόστιμο 30 ευρώ για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Όπως επισημαίνει η ΕΛ.ΑΣ., στόχος της εκστρατείας δεν είναι η επιβολή κυρώσεων, αλλά η αλλαγή νοοτροπίας των οδηγών και επιβατών, αναδεικνύοντας τη χρήση πιστοποιημένου κράνους ως βασικό μέτρο προστασίας της ζωής.

«Η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει να έχει διαρκή και έντονη παρουσία στους δρόμους, προκειμένου να διασφαλίσει την καθολική εφαρμογή της υποχρεωτικής χρήσης κράνους και να ενισχύσει μια υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά. Το κράνος δεν αποτελεί απλώς ένα αξεσουάρ, αλλά μια ευθύνη που σώζει ζωές», υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Τροχαία ατυχήματα: Γιατί αυξάνονται τον Αύγουστο στην Αττική;

Η εβδομάδα γύρω από τον Δεκαπενταύγουστο καταγράφει κάθε χρόνο αυξημένα τροχαία ατυχήματα, παρότι οι δρόμοι παρουσιάζουν μειωμένο κυκλοφοριακό φόρτο. Αυτό οφείλεται κυρίως στην αυξημένη διάθεση για διασκέδαση λόγω της αργίας και των διακοπών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει ο «Ελεύθερος Τύπος», την εβδομάδα 10 – 16 Αυγούστου καταγράφηκαν:

6 θανατηφόρα τροχαία,

3 τροχαία με σοβαρούς τραυματισμούς,

69 ελαφρά τροχαία, με 94 τραυματίες συνολικά,

343 συγκρούσεις με υλικές ζημιές.

Η μειωμένη κίνηση στους δρόμους —ιδιαίτερα στην Αθήνα— πολλές φορές οδηγεί σε υπερβολική ταχύτητα, παραβίαση STOP ή κόκκινων φαναριών, συμπεριφορές που συχνά έχουν ολέθριες συνέπειες.

Όπως εξηγεί ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Θανάσης Τσιάνος, «ο Αύγουστος είναι μήνας κατά τον οποίο παρατηρείται αύξηση των τροχαίων, τόσο λόγω της μειωμένης κυκλοφορίας όσο και επειδή πολλοί βγαίνουν για διασκέδαση και δεν τηρούν τον ΚΟΚ, με αποτέλεσμα να συμβαίνουν πολλά ατυχήματα». Ένας βασικός παράγοντας που επιβαρύνει την κατάσταση είναι η κατανάλωση αλκοόλ, γι’ αυτό και η Τροχαία εντείνει τους ελέγχους.

Παρά τα ανησυχητικά νούμερα, τα κλιμάκια της Τροχαίας συνεχίζουν εντατικά τους ελέγχους σε κεντρικά σημεία της Αθήνας, την παραλιακή, αλλά και σε όλους τους μεγάλους οδικούς άξονες της Αττικής, για τον περιορισμό των παραβάσεων.

Χαρακτηριστικό περιστατικό καταγράφηκε τα ξημερώματα της Κυριακής: Ένας 38χρονος οδηγός στα βόρεια προάστια, υπό την επήρεια αλκοόλ, προέβη σε παράνομη προσπέραση σε όχημα της Ασφάλειας, αγνόησε το σήμα στάσης, και όταν τελικά ακινητοποιήθηκε, επιτέθηκε φραστικά σε αστυνομικό, ρίχνοντας την υπηρεσιακή του ταυτότητα στο έδαφος. Η αλκοολική του μέθη διαπιστώθηκε σε ποσοστό υπερδιπλάσιο του επιτρεπτού ορίου, ενώ σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και παραβάσεις του ΚΟΚ.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία:

Πάνω από 49 συγκρούσεις Ι.Χ. καταγράφηκαν ημερησίως την προηγούμενη εβδομάδα στην Αττική.

6 θανατηφόρα δυστυχήματα σημειώθηκαν στην Αθήνα τις ημέρες του Δεκαπενταύγουστου.

Συνολικά, 94 άτομα τραυματίστηκαν από τις 10 έως και τις 16 Αυγούστου.

Παρά τη μαζική έξοδο των εκδρομέων, οι αριθμοί των ατυχημάτων παραμένουν υψηλοί.

Τα στοιχεία της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής καταδεικνύουν την επικίνδυνη οδική συμπεριφορά των οδηγών, παρά την αυξημένη παρουσία αστυνομικών ελέγχων.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει και η Θεσσαλονίκη, όπου τα ξημερώματα του Σαββάτου δύο οδηγοί, ηλικίας 22 και 67 ετών, έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα, εντός και εκτός του αστικού ιστού.