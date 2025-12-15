quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ο ελληνικός αυτοκινητόδρομος που ξεκίνησε να λειτουργεί τη δεκαετία του ’80 – Ποιος επενδύει 1,8 δισ. ευρώ σε αυτόν;

ΔΕΥΤΕΡΑ | 15.12.2025
Κώστας Γαμβρούλης
o-ellinikos-aftokinitodromos-pou-xekinise-na-leitourgei-ti-dekaetia-tou-80-poios-ependyei-18-dis-evro-se-afton-751691

Ένας «γερασμένος» νευραλγικός οδικός άξονας πρόκειται να αναβαθμιστεί, μετά την παραχώρηση σε νέο κοινοπρακτικό σχήμα

Η Εγνατία Οδός, που ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε πλήρως στην κυκλοφορία τον Μάιο του 2009, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους οδικούς άξονες της χώρας, καθώς συνδέει τη δυτική Ελλάδα με τα σύνορα του Έβρου. Παρότι τα επιμέρους τμήματά της είχαν δοθεί σταδιακά σε χρήση τα προηγούμενα χρόνια, ο αυτοκινητόδρομος δεν έτυχε της συντήρησης και των αναβαθμίσεων που απαιτούσε η στρατηγική του σημασία, με αποτέλεσμα να παρουσιάζει σήμερα σοβαρές φθορές.

Η εικόνα αυτή αλλάζει ριζικά, καθώς μέχρι το τέλος του 2025 προβλέπεται η παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης της Εγνατίας Οδού για διάστημα 35 ετών στο κοινοπρακτικό σχήμα ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Egis Projects. Ο νέος παραχωρησιούχος αναλαμβάνει την υλοποίηση επενδύσεων ύψους 1,8 δισ. ευρώ, εξέλιξη που «κλείδωσε» μετά την ψήφιση της σχετικής σύμβασης από τη Βουλή.

Ο αυτοκινητόδρομος εισέρχεται έτσι σε μια νέα φάση, με στόχο να αποκτήσει σύγχρονες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πρώτες μελέτες ξεκίνησαν ήδη από τη δεκαετία του 1970, ενώ αρκετές σήραγγες κατασκευάστηκαν τη δεκαετία του 1980, γεγονός που καθιστά αναγκαίες εκτεταμένες παρεμβάσεις. Όπως έχει επισημανθεί από το υπουργείο Υποδομών, η κατάσταση αυτή επηρεάζει άμεσα τόσο την οδική ασφάλεια όσο και το επίπεδο εξυπηρέτησης των οδηγών.

Σε άμεσο χρονικό ορίζοντα θα εφαρμοστούν παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας σε όλο το μήκος της Εγνατίας, μέχρι να ολοκληρωθεί η συνολική αναβάθμιση του άξονα και των περίπου 60 σηράγγων του. Πρώτος στόχος είναι η πιστοποίηση των σηράγγων στην κατηγορία Ε, με συγκεκριμένους περιορισμούς στη διέλευση επικίνδυνων φορτίων, ενώ σε δεύτερο στάδιο προβλέπεται η αναβάθμισή τους στην κατηγορία Α, χωρίς περιορισμούς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παράλληλα, εργασίες θα πραγματοποιηθούν και στους κάθετους άξονες, καθώς και σε όλο το μήκος των 658 χιλιομέτρων του αυτοκινητοδρόμου. Οι παρεμβάσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν ενώ ο δρόμος θα παραμένει σε λειτουργία, γεγονός που συνεπάγεται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και ανάγκη προσαρμογής από τους οδηγούς.

Στο πλαίσιο της παραχώρησης, προβλέπεται επίσης η κατασκευή 16 Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων και 12 χώρων στάθμευσης και αναψυχής, βελτιώνοντας ουσιαστικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Παράλληλα, η σύμβαση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αναπροσαρμογής των διοδίων.

Η έναρξη της παραχώρησης συνοδεύεται από την καταβολή τιμήματος που εκτιμάται σε 1,269 δισ. ευρώ, με το τελικό ποσό να διαμορφώνεται μετά την προσαρμογή της χρηματοδότησης στις τρέχουσες συνθήκες των επιτοκίων. Μέσα στην πρώτη πενταετία, ο παραχωρησιούχος θα επενδύσει περισσότερα από 420 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση και αναβάθμιση του δρόμου και των κάθετων αξόνων, ενώ σε βάθος 35 ετών το κόστος βαριάς συντήρησης αναμένεται να φτάσει τα 1,8 δισ. ευρώ. Στα έργα περιλαμβάνεται και η αναβάθμιση του τμήματος Χαλάστρα – Εύζωνοι σε κλειστό αυτοκινητόδρομο.

Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Πρόσφατες Ειδήσεις